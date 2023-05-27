Hôm nay (27/5), cựu người mẫu Trang Trần chính thức 'lên xe hoa' cùng chồng Việt kiều Mỹ, lễ cưới được tổ chức ấm cúng tại Đà Lạt

Hậu trường 27/05/2023 06:18

Trước đó, ngày 18/5, Louis Trần - ông xã cựu người mẫu đã bay từ Mỹ về Việt Nam để cùng vợ chuẩn bị đám cưới.

Trang Trần được biết đến là một trong những người mẫu đình đám của làng thời trang Việt. Những năm gần đây, cô đã hạn chế tham gia các hoạt động showbiz, chuyển hướng sang phát triển kinh doanh. Trên mạng xã hội, Trang Trần được cư dân mạng phong là "thánh chửi" vì cô thường có những phát ngôn thẳng thắn, chẳng kiêng dè một ai.

Hôm nay (27/5), cựu người mẫu Trang Trần chính thức 'lên xe hoa' cùng chồng Việt kiều Mỹ, lễ cưới được tổ chức ấm cúng tại Đà Lạt - Ảnh 1
Trên mạng xã hội, Trang Trần được cư dân mạng phong là "thánh chửi" vì cô thường có những phát ngôn thẳng thắn, chẳng kiêng dè một ai

Mới đây, trên trang cá nhân, cư dân mạng được phen xôn xao khi Trang Khàn công bố sẽ tổ chức lễ cưới với chồng Việt Kiều vào ngày 27/5 tại Đà Lạt. Thông tin ngay khi đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý. Cụ thể, cựu người mẫu tiết lộ:

"Chúng tôi sẽ cưới vào ngày 27/5 ở một địa điểm ngoài trời tại Đà Lạt. Vợ chồng tôi muốn hôn lễ diễn ra giản dị, thân tình, ấm cúng nên chỉ mời 50 khách, gồm người thân và bạn bè gắn bó lâu năm tham dự. Tôi quen biết nhiều, đã đi dự hàng trăm đám cưới nên lần này chắc sẽ bị nhiều người trách vì sao không mời họ. Ông xã tôi từ Mỹ về, không có nhiều thời gian nên chúng tôi chỉ muốn làm một buổi tiệc nhỏ để mọi người có thể trò chuyện, tâm tình chứ không định tốn tiền tỷ làm một đám cưới linh đình, hoành tráng".

Hôm nay (27/5), cựu người mẫu Trang Trần chính thức 'lên xe hoa' cùng chồng Việt kiều Mỹ, lễ cưới được tổ chức ấm cúng tại Đà Lạt - Ảnh 2
Trang Khàn công bố sẽ tổ chức lễ cưới với chồng Việt Kiều vào ngày 27/5 tại Đà Lạt

Trước đó, ngày 18/5, Louis Trần - ông xã cựu người mẫu đã bay từ Mỹ về Việt Nam để cùng vợ chuẩn bị đám cưới. Sau hôn lễ, "vợ chồng son" Trang Trần muốn cùng nhau du lịch nước ngoài nhưng vì bé Kiến, họ thay đổi kế hoạch.

"Từ lúc bố về, Kiến quấn bố không rời. Cả năm không được ở gần bố, chỉ có thể nhắn tin, gọi điện facetime nên giờ có bố bên cạnh, con bé vui lắm. Kiến khoe bố với tất cả bạn bè, người quen. Mấy ngày qua, hai bố con cùng nhau đi chơi khắp nơi, tham gia các hoạt động ở trường, ở lớp. Hôm 24/5, chồng tôi đưa con gái tới lễ tổng kết năm học ở trường bé, Kiến lại được dịp giới thiệu bố với bạn học. Có ông xã chăm con, tôi thảnh thơi, không phải làm gì" - Trang Trần nói.

Hôm nay (27/5), cựu người mẫu Trang Trần chính thức 'lên xe hoa' cùng chồng Việt kiều Mỹ, lễ cưới được tổ chức ấm cúng tại Đà Lạt - Ảnh 3
Hôm nay (27/5), cựu người mẫu Trang Trần chính thức 'lên xe hoa' cùng chồng Việt kiều Mỹ, lễ cưới được tổ chức ấm cúng tại Đà Lạt - Ảnh 4
Tổ ấm nhỏ của người mẫu Trang Trần

Khoảng giữa tháng 6, chồng Trang Trần sẽ trở về Mỹ. Do điều kiện công việc, hơn 7 năm nay, vợ chồng cựu người mẫu sống xa nhau. Trang Trần cùng con gái Kiến Lửa ở Việt Nam còn ông xã Louis Trần sống bên Mỹ, thỉnh thoảng mới về thăm hai mẹ con.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng vì vướng dịch bệnh và bận nhiều công việc, đến nay họ mới có thể tổ chức đám cưới, mời người thân, bạn bè đến chung vui.

Hôm nay (27/5), cựu người mẫu Trang Trần chính thức 'lên xe hoa' cùng chồng Việt kiều Mỹ, lễ cưới được tổ chức ấm cúng tại Đà Lạt - Ảnh 5
Hôm nay (27/5), cựu người mẫu Trang Trần chính thức 'lên xe hoa' cùng chồng Việt kiều Mỹ, lễ cưới được tổ chức ấm cúng tại Đà Lạt - Ảnh 6
Nhân dịp sinh nhật vào năm ngoái, chồng Việt Kiều đã cầu hôn Trang Trần

Tết năm ngoái, ông xã Việt kiều cũng đã dành thời gian 1 tháng để về sum họp với hai mẹ con. Trước khi về Mỹ, Louis Trần đã tổ chức tiệc sinh nhật cho cựu người mẫu cũng như chia tay mọi người sau nhiều ngày gặp gỡ. Đặc biệt, tại đây, anh cũng lên kế hoạch cầu hôn Trang Trần bất ngờ bằng nhẫn kim cương. Nhìn loạt ảnh hạnh phúc của "chân dài" Trang Trần khiến nhiều người có mặt vô cùng phấn khích vì vốn dĩ từ trước đến nay, mọi người luôn thấy một hình ảnh một Trang Trần vô cùng mạnh mẽ. 

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