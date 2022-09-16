Mới đây, mạng xã hội bất ngờ "đào lại" phát ngôn của Shark Bình, đây cũng chính là "bắt trend" bài hát "Mang Tiền Về Cho Mẹ" của Đen Vâu: "Mang tiền về cho ai cũng được, vì đó là quyền của bạn. Nhưng quan trọng nhất là bạn phải kiếm được nhiều tiền đã. Không cô gái nào thích một chàng trai có 6 múi hơn 1 chàng trai có 6 chiếc xe. Thế nên, hãy ngừng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi".

Giữa lùm xùm tình ái giữa doanh nhân Nguyễn Hòa Bình - Shark Bình và diễn viên Phương Oanh, những phát ngôn của nam doanh nhân này nhận được sự quan tâm từ đông đảo dư luận và chia sẻ khắp mạng xã hội.

Quan điểm này của Shark Bình nhanh chóng gây tranh cãi. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, thì một số dân mạng cho rằng những cô gái nhìn vẻ bề ngoài với túi tiền của đàn ông để yêu thì khá thực dụng.

Do đó, cựu người mẫu Trang Trần cũng cho rằng: "Bác sai nha! Em đây tự mua đươc 6 cái xe hơi nhưng em thích trai 6 múi dúi đầu vào tương nha".

Doanh nhân, Lương Hoàng Anh - vợ cũ Huy Khánh cũng không đồng tình với qian điểm này: "Nghe shark nói là biết các gái của shark thuộc thể loại gì rồi. Nồi nào vung nấy. Tôi dạy con gái tôi thấy mấy thằng trọc phú như shark thì tránh xa. Phụ nữ có nhân cách họ yêu một người vì chính người đấy chứ không phải vì cái xe đâu shark ạ".

Vợ cũ Huy Khánh cho rằng những cô gái nhìn vẻ bề ngoài với túi tiền của đàn ông để yêu thì khá thực dụng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, không riêng gì hội chị em tranh luận, nam ca sĩ Cao Thái Sơn cũng lên tiếng. Anh cho biết: "Tôi không phán xét bất cứ điều gì nhưng chúng ta tập gym để có cơ thể khoẻ mạnh và ăn uống lành mạnh. Tập vừa đẹp vừa khoẻ, lại có vừa đủ tiền xài để hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn, vẫn sướng hơn là có nhiều tiền nhiều xe nhiều nhà nhưng người đầy bệnh, sau này lại dùng tiền để chữa bệnh thì chán quá”.

Cao Thái Sơn cho biết anh tập gym từ năm 19 tuổi và vẫn giữ thói quen này đến hiện tại. Ca sĩ nói, tập thể thao phải có đam mê mới có thể duy trì được trong thời gian dài. Anh chứng kiến nhiều người tập gym cảm thấy chán nản hoặc mệt mỏi do không có chế độ dinh dưỡng và sắp xếp thời gian hợp lý nên khi vào tập không đủ sức khoẻ, thể lực để duy trì.