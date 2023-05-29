Đăng ảnh lễ cưới đẹp lung linh nhưng Trang Trần bị bóc mẽ chi tiết nghi thuê người tham dự?

Hậu trường 29/05/2023 09:11

Đăng ảnh lễ cưới tại Đà Lạt, Trang Trần bị cư dân mạng bóc mẽ chi tiết không hợp lí.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trang Trần đã cập nhật hình ảnh đẹp trong ngày cưới với chồng Việt kiều Mỹ thu hút nhiều sự quan tâm. Theo chia sẻ trước đó, lễ cưới của Trang Trần được tổ chức vào ngày 27/5 tại Đà Lạt với hơn 50 khách mời.

Đăng ảnh lễ cưới đẹp lung linh nhưng Trang Trần bị bóc mẽ chi tiết nghi thuê người tham dự? - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, Trang Trần đã cập nhật hình ảnh đẹp trong ngày cưới với chồng Việt kiều Mỹ thu hút nhiều sự quan tâm

Bên dưới bài đăng tải, nhiều cư dân mạng gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp vợ chồng Trang Trần cùng lời khen về nhan sắc xinh đẹp của cựu người mẫu khi làm cô dâu. Thế nhưng, ngoài ra, một số người lại bóc mẽ chi tiết "sai sai" tại lễ cưới này.

Đăng ảnh lễ cưới đẹp lung linh nhưng Trang Trần bị bóc mẽ chi tiết nghi thuê người tham dự? - Ảnh 2
Nhiều cư dân mạng gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp vợ chồng Trang Trần cùng lời khen về nhan sắc xinh đẹp của cựu người mẫu khi làm cô dâu

Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải những hình ảnh về không gian đám cưới của Trang Trần. Điều đáng chú ý là có quá nhiều chiếc ghế trống. Thêm nữa, khách mời dự tiệc còn bị nghi ngờ là nhân viên phục vụ tiệc cưới vì họ diện trang phục trắng, đeo nơ. Nhiều người mỉa mai rằng Trang Trần đã thuê người để dự tiệc cưới cho đỡ trống vắng. Hiện bài đăng này đang trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.

Đăng ảnh lễ cưới đẹp lung linh nhưng Trang Trần bị bóc mẽ chi tiết nghi thuê người tham dự? - Ảnh 3
Đăng ảnh lễ cưới đẹp lung linh nhưng Trang Trần bị bóc mẽ chi tiết nghi thuê người tham dự? - Ảnh 4
Khách mời dự tiệc còn bị nghi ngờ là nhân viên phục vụ tiệc cưới vì họ diện trang phục trắng, đeo nơ

Qua những hình ảnh Trang Trần chia sẻ về khung cảnh lễ cưới được tổ chức lãng mạn ngoài trời và có sự góp mặt của những người thân quen, đặc biệt là bé Kiến (con gái của Trang Trần và Louis Trần). Bé Kiến tỏ ra hào hứng, thích thú trong đám cưới của ba mẹ. Cô dâu Trang Trần lựa chọn chiếc váy cưới màu trắng có thiết kế giản dị nhưng vẫn tôn lên sự quý phái.

Đăng ảnh lễ cưới đẹp lung linh nhưng Trang Trần bị bóc mẽ chi tiết nghi thuê người tham dự? - Ảnh 5
Đăng ảnh lễ cưới đẹp lung linh nhưng Trang Trần bị bóc mẽ chi tiết nghi thuê người tham dự? - Ảnh 6
Cư dân mạng để lại bình luận hài hước

Trước đó, ngày 18/5, Louis Trần - ông xã cựu người mẫu đã bay từ Mỹ về Việt Nam để cùng vợ chuẩn bị đám cưới. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng vì vướng dịch bệnh và bận nhiều công việc, đến nay họ mới có thể tổ chức đám cưới, mời người thân, bạn bè đến chung vui.

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Mới đây, Trang Trần cũng đã cập nhật hình ảnh tại hôn lễ thu hút nhiều sự quan tâm và lời chúc phúc từ người hâm mộ.

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