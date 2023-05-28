Sau tin đồn sinh con cho đại gia, Mai Phương Thuý chính thức tiết lộ thời điểm 'lên xe hoa' khi chúc mừng đám cưới Trang Trần!

Thời gian gần đây, Mai Phương Thúy ở ẩn nên đã khiến không ít tin đồn về việc sinh con lan truyền râm ran trên mạng xã hội.

Mới đây, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi Trang Trần công khai lễ cưới cùng chồng Việt kiều Mỹ tổ chức ở Đà Lạt. Lễ cưới chỉ tổ chức ấm cúng với hơn 50 khách mời. Là một trong những đồng nghiệp thân thiết với Trang Trần, bên dưới bài đăng về lễ cưới, hoa hậu Mai Phương Thuý đã gửi lời chúc mừng đến tiền bối. Cô viết: "Trăm năm hạnh phúc nhé". Hoa hậu Mai Phương Thuý đã gửi lời chúc mừng đến tiền bối Ngay sau lời chúc, Trang Trần liền tỏ ra cảm kích và đặt ra câu hỏi cho đàn em rằng: "Cảm ơn em. Bao giờ đến lượt em". Mai Phương Thúy vui vẻ trả lời: "Em định trước năm em 42 chị yêu". Màn tương tác của 2 người đẹp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mai Phương Thúy cho biết sẽ lên xe hoa trước 42 tuổi Nếu theo như lời Mai Phương Thuý nói, người hâm mộ cũng nhanh chóng tính ra rằng, cô sinh năm 1988 và năm nay tròn 35 tuổi. Có thể trong nhiều năm sắp tới, Mai Phương Thuý vẫn còn muốn tập trung cho công việc kinh doanh của mình rồi mới nghĩ đến việc "yên bề gia thất". Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng hy vọng Mai Phương Thuý sẽ sớm thông báo tin vui như các đồng nghiệp cùng thời. Trước đây, Mai Phương Thúy từng thẳng thắn nói về việc kết hôn rằng: "Thời tôi 20 tuổi, nếu tổ chức đám cưới thì không thể nào "hot" bằng Tăng Thanh Hà… Còn tuổi 30 thì cũng còn nhiều đối thủ trong showbiz "hot" hơn. Nhưng đến 40 tuổi thì chắc "hot" nhất là mình tôi!".

Nhiều khán giả cũng hy vọng Mai Phương Thuý sẽ sớm thông báo tin vui như các đồng nghiệp cùng thời Thời gian gần đây, Mai Phương Thúy ở ẩn nên đã khiến không ít tin đồn về việc sinh con lan truyền râm ran trên mạng xã hội. Trước những đồn đoán về việc làm mẹ bỉm, nàng hậu khẳng định bản thân không có em bé nào để ôm ấp. Trước những thông tin bị lan truyền, Mai Phương Thúy nhấn mạnh: "Mọi người đi chơi lễ vui và an toàn, đừng có nghĩ tôi có con nữa". Trước những đồn đoán về việc làm mẹ bỉm, nàng hậu khẳng định bản thân không có em bé nào để ôm ấp Trước đó, nàng hậu cũng nhiều lần phủ nhận tin đồn "sinh con cho đại gia” như: "Làm gì có chuyện đấy, tôi còn không biết năm nào mình sẽ có con đây. Nghe tin đồn này, tôi vui khi thấy cư dân mạng thật nhiều thuyết âm mưu. Có con thật, chắc tôi vui lắm!". Cách đây không lâu, Mai Phương Thúy đã tái xuất trở lại tham gia một sự nghiệp ra mắt phim để ngầm phủ nhận thông tin ở ẩn sinh con.

Liên tiếp báo bệnh phải dời lịch trình, phía hoa hậu Mai Phương Thuý nói gì về tình hình sức khoẻ hiện tại? Trước đó, nàng hậu cũng từng nhập viện một mình do đau tim. Một lần khác, nàng hậu thông báo nhập viện để kiểm tra sức khỏe và điều trị sốt siêu vi.

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