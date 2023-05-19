Trước đó, nàng hậu cũng từng nhập viện một mình do đau tim. Một lần khác, nàng hậu thông báo nhập viện để kiểm tra sức khỏe và điều trị sốt siêu vi.

Từ đầu tháng 5/2023 đến nay, trên trang cá nhân, hoa hậu Mai Phương Thúy thường xuyên báo bệnh khiến khán giả không khỏi lo lắng. Ở tuổi 34, nàng hậu thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ như bị sốt, đau nhức xương khớp, mệt mỏi,... Và mới đây nhất, ngày 17/5, Mai Phương Thúy tiếp tục cập nhật thêm tình trạng sức khỏe chưa ổn định nên mọi kế hoạch làm việc, cuộc hẹn cần dời lịch lại. Cô viết: "Qua thì sốt, nay thì đau xương khớp, hẹn mọi người mai nhé". Từ đầu tháng 5/2023 đến nay, trên trang cá nhân, hoa hậu Mai Phương Thúy thường xuyên báo bệnh khiến khán giả không khỏi lo lắng Trước đó, nàng hậu cũng từng nhập viện một mình do đau tim. Một lần khác, nàng hậu thông báo nhập viện để kiểm tra sức khỏe và điều trị sốt siêu vi. Năm 2020, Hoa hậu Việt Nam từng nhập viện vì suy nhược cơ thể do bị mất ngủ trong thời gian dài dẫn đến kiệt sức. Hồi năm 2019, cô cũng phải nhập viện cấp cứu vì đau dạ dày và kiệt sức.

Nàng hậu cũng từng nhập viện một mình do đau tim. Một lần khác, nàng hậu thông báo nhập viện để kiểm tra sức khỏe và điều trị sốt siêu vi. Trao đổi với báo Giao thông về tình hình sức khoẻ hiện tại, đại diện của Mai Phương Thúy cho biết, sức khỏe của cô không đáng lo ngại. Cô chỉ bị bệnh vặt, nghỉ ngơi vài hôm sẽ hồi phục. Đại diện của Mai Phương Thúy cho biết, sức khỏe của cô không đáng lo ngại Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng không ít lần chia sẻ về dấu hiệu tuổi tác. Thậm chí, nàng hậu còn thẳng thắn cho rằng bản thân đã già: "Ngày hôm nay lúc thay quần áo để chụp ảnh bất chợt tôi nhìn trong gương thấy hai đường nằm ngang ở cổ mình. Chà chà, tôi bắt đầu già đi rồi. Người ta nói muốn biết phụ nữ trẻ hay không, nhìn cổ họ là biết. Thế là cái ngày đấy cũng tới.

Thực ra bước sang năm nay tôi đã thấy cơ thể khác hẳn rồi. Nhìn thấy bản thân già đi đúng là cảm giác quá lạ. Giống như kiểu ta chợt nhận ra ta có hai cuộc đời để sống. Cuộc đời thứ hai bắt đầu ngay lúc ta nhận ra ta chỉ có một cuộc đời. Cơ thể bắt đầu không còn trẻ này, cũng chỉ có một mà thôi. Thôi đành tạm biệt tháng năm sống vô tội vạ, từ giờ phải trân quý tay chân mặt mũi mình nhiều hơn vậy". Mai Phương Thúy cũng chia sẻ cô dễ bị bệnh khi thời tiết thay đổi đột ngột: "Mọi người cứ xác định là nhiệt độ trong không khí thay đổi đột ngột thì Thúy sẽ ốm. Cũng may mình chỉ mệt nên nằm ở nhà thôi, vẫn ăn ngon". Trước dấu hiệu sức khỏe ngày càng đi xuống, nhiều người khuyên Hoa hậu Mai Phương Thúy bớt "tham công tiếc việc", dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn Trước dấu hiệu sức khỏe ngày càng đi xuống, nhiều người khuyên Hoa hậu Mai Phương Thúy bớt "tham công tiếc việc", dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Vài năm trở lại đây, Mai Phương Thúy gây chú ý khi nhiều lần vướng tin đồn đã bí mật sinh con cho đại gia. Từ cuối năm 2022 đến nay, cô nhiều lần lên tiếng phủ nhận tin đồn. Cuối tháng 4/2023 vừa qua, Hoa hậu Việt Nam 2006 lần nữa khẳng định: "Thúy không ôm pháo hoa và cũng không có con để ôm luôn. Nên mọi người đi chơi lễ vui và an toàn, đừng có nghĩ Thúy có con nữa nhé".

Hoa hậu Mai Phương Thuý lộ rõ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại ở tuổi 34 Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thuý bất ngờ than thở về tình trạng sức khỏe không ổn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

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