Hoa hậu Mai Phương Thuý lộ rõ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại ở tuổi 34

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thuý bất ngờ than thở về tình trạng sức khỏe không ổn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Dù nhiều năm nay trở lại đây, Mai Phương Thuý không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật mà chỉ thi thoảng xuất hiện tại các sự nghiệp nhưng cuộc sống của nàng hậu vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Hiện tại, Mai Phương Thuý cũng được mệnh danh là một trong những đại gia của Vbiz khi sở hữu sự nghiệp kinh doanh vững chắc, tiềm lực kinh tế ổn định. Hiện tại, Mai Phương Thuý cũng được mệnh danh là một trong những đại gia của Vbiz khi sở hữu sự nghiệp kinh doanh vững chắc, tiềm lực kinh tế ổn định Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thuý bất ngờ than thở về tình trạng sức khỏe không ổn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Cụ thể, người đẹp cho biết: "Qua thì sốt, nay thì đau xương khớp, hẹn mọi người mai nhé".

Mai Phương Thuý bất ngờ than thở về tình trạng sức khỏe không ổn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng Ngay dưới phần bình luận, đa số bạn bè đều động viên, an ủi cô sớm hồi phục sức khỏe. Trước đó, người đẹp từng hào hứng cho biết dù bản thân còn ốm nhưng vẫn thích đi du lịch: "Tuổi mười tám năm xưa chỉ muốn ôm cả thế giới. Hai năm tuổi không còn muốn đi đó đây. Trái tim nguội lạnh với phong cảnh không thể ngờ là mười năm sau sẽ lại đập mạnh một lần nữa. Cô gái chăm làm không thể ngờ có ngày mình chỉ muốn đi chơi". Ngay dưới phần bình luận, đa số bạn bè đều động viên, an ủi cô sớm hồi phục sức khỏe Thời gian vừa qua, Mai Phương Thuý cũng nhiều lần vướng vào những tin đồn, nghi vấn không đáng có về cuộc sống đời tư. Thậm chí có nguồn tin cho rằng cô đã âm thầm sinh con đầu lòng. Đứng trước thông tin này, nàng hậu ngay lập tức lên tiếng đính chính: ""Thuý không ôm pháo hoa và cũng không có con để ôm luôn. Nên mọi người đi chơi lễ vui và an toàn, đừng có nghĩ Thuý có con nữa nhé".

Thời gian vừa qua, Mai Phương Thuý cũng nhiều lần vướng vào những tin đồn, nghi vấn không đáng có về cuộc sống đời tư Bước sang tuổi 34, tất nhiên không tránh khỏi những thay đổi về sức khoẻ. Tuy nhiên, nhan sắc của Mai Phương Thúy lại được đánh giá ngày càng thăng hạng. Nhiều người nhận xét, Mai Phương Thúy xinh đẹp hơn rất nhiều so với trước. Trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy thường xuyên đăng tải những hình ảnh xinh đẹp. Cô nhận về nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ. Nhưng danh xưng như "đại mỹ nhân", 'Hoa hậu của các hoa hậu'... luôn được khán giả ưu ái dành cho Hoa hậu Việt Nam 2006.

Vì sao Mai Phương Thuý không cho ai vay 1 đồng, kể cả mẹ? Mai Phương Thuý có quan điểm về tiền bạc rạch ròi với cả người thân, từng gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

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