Trang Trần thổ lộ từng tự ti bản thân kém sắc, nhiều khuyết điểm chắc sẽ 'ế chồng'

Vào ngày 27/5 vừa qua, Trang Trần và ông xã Louis Trần đã tổ chức hôn lễ trước sự chúc phúc của đông đảo bạn bè, người thân. Dù đã có chung với nhau con gái đầu lòng nhưng đến nay cặp đôi mới chính thức tổ chức hôn lễ.

Nhiều năm liền không hoạt động trong làng giải trí , người mẫu Trang Trần rẽ hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Thi thoảng, cô nàng chỉ tham gia các sự kiện hay nhận lời mời show thời trang của một vài nhà bạn bè thân thiết.

Vài ngày sau đám cưới, mới đây, trên trang cá nhân, Trang Trần là có dịp trải lòng về cuộc sống của mình. Cụ thể, cựu người mẫu cho biết, 37 năm cũng là thời gian mà cô bôn ba dọc ngang, vươn lên từ con số âm với nhiều khuyết điểm và không được số phận ưu ái điều gì.

Hôn lễ của Trang Trần diễn ra tại Đà Lạt với sự góp mặt của nhiều người thân quen và đặc biệt là bé Kiến (con gái của Trang Trần và Louis Trần). Bé Kiến tỏ ra hào hứng, thích thú trong đám cưới của ba mẹ.

Trong trạng thái của mình cô cùng bày tỏ sự biết ơn đến với những ai đã chứng kiến ngày vui của cô và ông xã. Đặc biệt cô dành những lời cảm ơn chân thành đến với ông xã, cô cho biết ông xã là người đã giúp cô mạnh mẽ vượt qua tất cả chông gai của cuộc đời.

Cựu người mẫu cũng thừa nhận rằng ''ghê gớm chín phương để dành một phương lấy chồng'', cô chịu tiếng ghê gớm quanh năm, nhưng với gia đình và người thân thì mình luôn cố gắng giữ lại những gì dịu dàng nhất, đó chính là một phương cuối cùng để làm nơi trú ẩn, nương tựa.

Trang Trần thừa nhận bản thân trở nên dịu dàng, chu đáo hơn khi bên cạnh chồng

Trang Trần bộc bạch vợ chồng cô xa nửa vòng trái đất, nếu không hiểu và tin nhau, thì chẳng thể nào lưu giữ được tấm chân tình suốt gần chục năm trời. Nhưng rồi, nghĩ lại, đời chỉ sống một lần, nên cô sẽ làm những gì mình cho là chân thành và ý nghĩa nhất. Trang Trần chọn đám cưới ấm áp ấy như một sự cảm ơn, ghi dấu ấn cho chặn đường yêu đương suốt nhiều năm qua cùng ông xã.

Dù cách xa nửa vòng trái đất thế nhưng cả hai vợ chồng thường xuyên liên lạc và cùng nhau chăm sóc con gái.

Trang Trần cho biết cô không phải tỷ phú hay đại gia, nhưng cuối cùng thì những thứ mình cần mình muốn cũng đều đã mua sắm được, điều gì cô biết là tốt cho bản thân sẽ phấn đấu để có được. Cô từng nghĩ mình là một cô gái đầy khiếm khuyết, xấu xí và sẽ không lấy được chồng, thế nhưng hạnh phúc cũng đã mỉm cười với những ai luôn tin vào nó, Trang Trần giờ đây đã có một cuộc sống gia đình như cô hằng mong ước.

Bên dưới bài đăng người hâm mộ không ngừng gửi lời chúc phúc đến cựu người mẫu, đồng thời cũng ngạc nhiên khi thấy hình tượng mạnh mẽ của cô thường ngày giờ cũng hóa thành một người phụ nữ yếu đuối, cần được chở che và yêu thương.

Trang Trần giờ đây đã có một cuộc sống gia đình như cô hằng mong ước.

Trang Trần và ông xã quen nhau từ những chuyến từ thiện. Ban đầu cô không nghĩ anh thích một cô gái cá tính, khá thô như mình. Tuy nhiên cả hai đã đến bên nhau nhờ sự đồng cảm ở sở thích làm từ thiện. "Không chỉ có tấm lòng giúp đỡ người khó khăn, anh có lẽ là người duy nhất trên đời chịu được tính cách khùng và dữ dằn như tôi", cô nhấn mạnh.

Ông xã của Trang Trần đang làm việc tại Mỹ. Vì thế cả hai thường xuyên xa cách. Nói về khoảng cách địa lý và thời gian, cô không lo lắng vì tự tin ở tình cảm của cả hai dành cho nhau. "Mỗi khi thấy vợ có scandal, anh chỉ nhắc nhở tôi im lặng chứ không tức giận", cô nói.

Ông xã chính là người động viên tình thần Trang Trần trong những lần gặp phải sự cố nghề nghiệp.

Bước chân vào giới giải trí khi chỉ mới 21 tuổi, Trang Trần đã nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ để chứng minh tài năng và tạo nên chỗ đứng vững chắc trong làng mẫu Việt. Thời gian đó cô nàng gặp phải không ít khó khăn, điển hình là những lời bàn tán về nhan sắc. Khi đó làng thời trang ưa chuộng những người mẫu có ngoại hình nữ tính, nhẹ nhàng thì Trang Trần lại gây khác biệt với gương mặt lạnh lùng, góc cạnh.

Nhờ vào cá tính mạnh mẽ thiên bẩm của Trang Trần nên cô nàng dễ dàng vượt qua mọi định kiến để trở thành một trong những ''chân dài'' có sức ảnh hưởng trong làng giải trí và thời trang.

Trang Trần từng bị miệt thị ngoại hình khi chỉ mới là cô gái ''chân ướt chân ráo'' vào nghề