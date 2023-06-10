Sau màn cãi nhau khi vừa kết thúc hôn lễ, Trang Trần khoe ảnh 'khóa môi' cực tình với ông xã Việt kiều

Mới đây, trên trang cá nhân, Trang Trần đã đăng tải loạt khoảnh khắc tình tứ đầy ngọt ngào bên cạnh ông xã ‘Việt kiều’ Louis Trần và con gái. Có thể thấy trong loạt ảnh, cựu người mẫu đã không ngần ngại có hành động lãng mạn, thậm chí khóa môi cực ngọt dành cho ông xã. Nhiều khán giả đều không khỏi ghen tỵ trước tình cảm đong đầy của Trang Trần và "nửa kia".

Những hình ảnh này đập tan hoang mang của khán giả về việc Trang Trần và ông xã cãi nhau cách đây ít ngày. Theo đó, sau khi tổ chức lễ cưới ở Đà Lạt, cựu người mẫu lập tức phải đăng đàn xin ý kiến về cách giải quyết sự việc: "Vợ chồng mà cãi nhau làm gì cho hết cái mấy mẹ. Lần thứ 2 em và chồng cãi nhau sau 13 năm nặng nợ".

Trang Trần và ông xã đã cãi nhau cách đây ít ngày sau hôn lễ

Trang Trần và ông xã đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng vì vướng dịch bệnh và bận nhiều công việc, đến nay họ mới có thể tổ chức đám cưới, mời người thân, bạn bè chung vui.

Trang Trần và ông xã đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng đến nay mới có thể tổ chức hôn lễ

Được biết, sau hôn lễ ở Đà Lạt, khoảng giữa tháng 6, chồng Trang Trần sẽ về Mỹ. Do điều kiện công việc, hơn 7 năm nay, vợ chồng cựu người mẫu sống xa nhau. Trang Trần cùng con gái Kiến Lửa ở Việt Nam còn ông xã Louis Trần sống bên Mỹ, thỉnh thoảng mới về thăm hai mẹ con.

Trang Trần cùng con gái Kiến Lửa ở Việt Nam còn ông xã Louis Trần sống bên Mỹ, thỉnh thoảng mới về thăm hai mẹ con.

Không thường xuyên ở bên vợ con nhưng hàng ngày, Louis Trần đều gọi điện thoại động viên, chia sẻ mọi vui buồn với Trang Trần và bàn bạc cách nuôi dạy, chăm sóc con gái Kiến Lửa.

Trang Trần cho biết ông xã tính hiền lành, điềm đạm, ít nói còn cô nóng nảy, ồn ào nên mỗi khi gặp sóng gió, Trang Trần luôn được chồng khuyên nhủ, bảo vệ

Cựu người mẫu cho biết ông xã tính hiền lành, điềm đạm, ít nói còn cô nóng nảy, ồn ào nên mỗi khi gặp sóng gió, Trang Trần luôn được chồng khuyên nhủ, bảo vệ. Cô nói ông xã muốn đón vợ con sang Mỹ nhưng cô còn đam mê kinh doanh và có nhiều hoạt động thiện nguyện ở Việt Nam, chưa thể đi nước ngoài định cư.