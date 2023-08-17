Trần Thành 'tỏ thái độ' sau khi nghe Ngô Thanh Vân phản bác về quan điểm làm nghề

Hậu trường 17/08/2023 20:25

Nhiều khán giả, diễn viên bày tỏ quan điểm về phát ngôn mới nhất của Trấn Thành về nghề diễn viên.

Tại sự kiện công chiếu phim ngắn của 18 học viên tham gia khóa học về điện ảnh do Thanh Bùi - Kathy Uyên tổ chức, Trấn Thành Ngô Thanh Vân đã có dịp chia sẻ rất nhiều về những quan điểm làm nghề khác nhau của mình. Trong số đó, hiện đang có một quan điểm gây ra tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội, xoay quanh việc diễn viên cần phải chọn vai hợp với mình thì mới có thể thành công hay không?

Cụ thể, Trấn Thành nhấn mạnh: "Không hợp vai thì Trấn Thành diễn cũng chết chứ đừng nói gì đến các bạn, ai trên đời này diễn cũng chết, Hollywood cũng vậy thôi, không hợp vai diễn cũng dở luôn. Tôi nghĩ đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng để quyết định bạn diễn giỏi hay diễn dở."

Trần Thành 'tỏ thái độ' sau khi nghe Ngô Thanh Vân phản bác về quan điểm làm nghề - Ảnh 1
Trấn Thành gây tranh cãi với phát ngôn về nghề diễn viên

Ngoài ra, trong buổi trò chuyện, anh còn bàn luận thêm: "Sự thật luôn luôn là sự thật, sự thật hơi đau lòng 1 chút. Tôi rất quý những gì Kathy Uyên đang làm với điện ảnh, vì tôi biết là tôi cũng giống như các bạn, từng là những người không biết sẽ làm gì trong tương lai, không biết mình sẽ có được thành công trong cái nghề mà mình yêu thích không.

Có nhiều người muốn chọn nghề mình thích và mong được thành công trong cái nghề đó nhưng không phải ai cũng làm được. Có những người làm cái nghề đó trước rồi mới yêu thích sau. Có những người sinh ra đã thích nghề đó, muốn làm nghề đó nhưng làm không giỏi. Vậy nên rất khó để làm hài hòa cái mình giỏi và cái mình muốn, vì đó là 2 định nghĩa khác nhau, phải làm cho rõ".

Trần Thành 'tỏ thái độ' sau khi nghe Ngô Thanh Vân phản bác về quan điểm làm nghề - Ảnh 2
Biểu cảm của Trấn Thành trở thành đề tài được chú ý

Sau khi nghe Trấn Thành phát ngôn, Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Phải xin cho mình đúng cái vai đó để mình diễn? Tôi nói thật, ở Việt Nam mình nhiều khi còn chưa có vai để được chọn lựa chứ đừng nói đến những bạn mới bắt đầu đi học, làm gì có nhiều cơ hội để chọn lựa, làm gì có điều đó. Mình muốn là diễn viên thì bất cứ một vai diễn nào, mình cũng phải làm được."

Đáng chú ý hơn cả là biểu cảm của Trấn Thành trong lúc lắng nghe ý kiến từ phía Ngô Thanh Vân. 

Trần Thành 'tỏ thái độ' sau khi nghe Ngô Thanh Vân phản bác về quan điểm làm nghề - Ảnh 3
Trấn Thành và Ngô Thanh Vân đưa ra những quan điểm trái ngược về việc lựa chọn vai diễn

 

Ngoài ra, với phần tranh luận giữa Ngô Thanh Vân và Trấn Thành, khán giả cũng chia làm 2 luồng ý kiến. Một bên họ đồng tình với nữ chính "Hai Phượng" vì cho rằng, diễn viên phải nắm bắt cơ hội dù ở bất kì vai diễn nào. Nhưng ngược lại cũng một số bênh vực Trấn Thành bởi nhiều khán giả nhận định, họ đã đi xem các phim mà diễn viên chọn vai không vừa sức nên chưa phát huy được thế mạnh diễn xuất.

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