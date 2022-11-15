Trấn Thành lần nữa 'dẹp loạn' tin đồn rạn nứt với Hari Won với bài đăng chỉ vỏn vẹn 3 chữ trên trang cá nhân

Hậu trường 15/11/2022 10:09

Động thái này của Trấn Thành lần nữa "đập tan" những tin đồn thất thiệt giữa anh và bà xã Hari Won.

Thời gian qua, cặp đôi Trấn Thành - Hari Won bị vướng vào tin đồn rạn nứt do cả hai ít xuất hiện bên nhau cũng như không thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào cùng nhau như thời gian trước.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Trấn Thành chia sẻ hình ảnh cùng vợ đi ăn tối. Đây được xem là lần hiếm hoi hai vợ chồng nhà Hari Won chung khung hình sau thời gian dài nữ ca sĩ tất bật điều trị bệnh. Trong ảnh, cả Hari Won và Trấn Thành đều tươi tắn, rạng rỡ. Đáng chú ý thần sắc của giọng ca Anh Cứ Đi Đi ngày càng có sự thăng hạng, cô không ngần ngại tạo dáng dễ thương bên ông xã. 

Trấn Thành lần nữa 'dẹp loạn' tin đồn rạn nứt với Hari Won với bài đăng chỉ vỏn vẹn 3 chữ trên trang cá nhân - Ảnh 1
Trấn Thành đăng ảnh cùng bà xã Hari Won đi ăn với một số người bạn trên trang cá nhân.

Nam MC chia viết ngắn gọn "Ăn tối nha". Việc cùng nhau đi ăn đầy thân thiết của MC Trấn Thành và Hari Won gần như ngầm phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt thời gian gần đây, ngầm khẳng định quan hệ vợ chồng vẫn rất bền chặt.

Người hâm mộ của hai nghệ sĩ này không khỏi vui mừng và thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng MC Trấn Thành và Hari Won cũng công khai hình chung sau thời gian dài. Ở phần bình luận, cư dân mạng để lại sự ngưỡng mộ trước bức hình "sặc mùi hạnh phúc".

- "Đó vợ chồng nhà người ta happy đó, đồn hợp đồng chia tay đồ".

- "Yêu 2 vợ chồng và yêu sự tử tế của Trấn Thành".

- "Yêu sự thông minh và sự bình tĩnh của vợ chồng nhà Xìn… triệu love".

Trấn Thành lần nữa 'dẹp loạn' tin đồn rạn nứt với Hari Won với bài đăng chỉ vỏn vẹn 3 chữ trên trang cá nhân - Ảnh 2
Trấn Thành - Hari Won thường xuyên phải đối mặt với các tin đồn thất thiệt.

Trước đó, nam MC cũng đã từng lên tiếng bác bỏ và giải thích lí do Hari Won không thường xuyên xuất hiện cùng mình trong những sự kiện thời gian gần đây: 

"Hari đâu rồi? Hari đi Hàn Quốc, đi làm việc rồi. Đứa đi đám cưới xài tiền thì đứa phải đi kiếm tiền chứ. Mà nhiều người ngộ ghê, vợ tôi đi làm, đi kiếm tiền chứ. Vợ tôi đi Hàn Quốc rồi tôi ở đây quay phim, quay xong phải dựng trong phòng dựng, không có hình lên cái là nói vợ chồng xích mích, gây lộn, lạ vậy.

Bộ vợ chồng là phải xà nẹo quấn nhau 180 chục ngày mới là hạnh phúc hả, vụ gì kỳ vậy, phải tách ra đi kiếm tiền chứ, đúng không. Các bạn có yêu người nào mà ngồi ở nhà cả ngày đợi các bạn về không, tui là tui không yêu được người đó rồi đó. Vợ con tôi là phải có ích cho xã hội, phải vận động, đi làm, làm ít nhiều, tiền bao nhiêu cũng được, dĩ nhiên mình sẽ lo hết. Nhưng quan trọng là thấy người phụ nữ của mình cũng phải biết yêu thương bản thân, biết tôn trọng giá trị của bản thân, phải đi làm.

Trấn Thành lần nữa 'dẹp loạn' tin đồn rạn nứt với Hari Won với bài đăng chỉ vỏn vẹn 3 chữ trên trang cá nhân - Ảnh 3
Nếu như Trấn Thành luôn bận rộn với các lịch trình tại Việt Nam thì Hari Won phải liên tục di chuyển từ Hàn Quốc - Việt Nam để điều trị bệnh cũng như thực hiện công việc cá nhân.

Không lẽ giờ tự nhiên lấy chồng ở nhà hoài, tôi rất là sợ những người phụ nữ rảnh rỗi là sinh nông nổi. Mấy bà rảnh ở nhà, không có chuyện làm, tối ngày hỏi: "Anh đang ở đâu vậy?", "Anh đang làm gì?", "Anh đang đi với ai?"... Mấy bà đó về nhà chuyên gia bị gây lộn lắm. Người ta trăm công nghìn việc, lo công chuyện muốn bạc đầu rồi mà tối ngày phải trả lời những tin nhắn đó nên người ta mới chán đó. Vợ em là người sống rất văn minh, tự lập, tự chủ. Bên Hàn Quốc dạo này rất nhiều công việc nên vợ em bay đi bay về, em cảm thấy vui vì điều đó, thấy vợ mình hay ho chứ ai ở nhà xà nẹo, xà nẹo hoài. Tui không đăng hình vợ tôi cái là nói có vấn đề, kỳ".

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