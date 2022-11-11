Hari Won tiết lộ 'sốc' về tình trạng hôn nhân với Trấn Thành, chia sẻ quá trình phục hồi của chứng liệt cơ mặt

Hậu trường 11/11/2022 20:33

Việc Trấn Thành không xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt MV mới của Hari Won khiến nhiều người không khỏi nghi ngại về cuộc hôn nhân của hai nghệ sĩ.

Tối 10/11 vừa qua, Hari Won đã phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Như Anh Đã Mong Chờ. Đây là sản phẩm tâm huyết đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ với làng nhạc, đồng thời định hướng phát triển sự nghiệp song song 2 nước Việt – Hàn. Ca khúc thuộc thể loại Ballad trữ tình, phù hợp với quãng giọng của người đẹp gốc Hàn.

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Hari Won cùng diễn viên Hàn Quốc đóng nam chính trong MV mới - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, MC Trấn Thành - ông xã của nữ ca sĩ - lại vắng mặt khỏi sự kiện này, khiến nhiều người không khỏi đặt ra nghi vấn về mối quan hệ của cả hai, đặc biệt là MXH từng nhiều lần xuất hiện tin đồn cặp đôi "cơm không lành, canh không ngọt". Không những vậy, 10/11 cũng là ngày mà Trấn Thành cũng ra mắt MV mới mang tên Chưa Đủ Để Giữ Em, điều này khiến nhiều người cho rằng cặp đôi đang "đối đầu" nhau.

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Trước sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, Hari Won khẳng định, việc cô và ông xã cùng ra MV trong một ngày hoàn toàn là ngẫu nhiên, không có sự tính toán để thu hút sự chú ý hay "đối đầu" như một số ý kiến trên mạng.

Chị Đỗ Hoàng Vũ – quản lý của vợ chồng Hari Won - cho biết việc Trấn Thành không xuất hiện tại họp báo chắc chắn sẽ khiến mọi người bàn tán. Chị lý giải điều này là bất khả kháng vì Trấn Thành kẹt dự án với một đơn vị khác đã được đặt lịch từ trước đó gần một tháng. Cũng trong dịp này, quản lý cũng khẳng định không có chuyện cặp đôi đổ vỡ hay “đường ai nấy đi” như một số tin đồn lan truyền thời gian qua.

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Quản lý của vợ chồng Hari Won khẳng định không có chuyện cặp đôi đổ vỡ - Ảnh: Internet

“Đây là lý do thật và không có uẩn khúc gì cả nên tôi hy vọng mọi người hãy tin. 2 vợ chồng này rất yêu thương quấn quýt nhau và tôi là người được chứng kiến nhiều nhất. Vậy nên khi thấy mọi người nghi ngờ, tôi cảm giác khó chịu. Xin khán giả hãy tin đôi vợ chồng này hiện rất vui vẻ, hạnh phúc.” - chị Đỗ Hoàng Vũ chia sẻ.

Về phía Hari Won, cô cho biết chuyện ông xã vì công việc mà không đến dự buổi ra mắt sản phẩm mới của mình là hết sức bình thường. Cô không cảm thấy buồn vì sự vắng mặt của chồng, bởi cô hiểu ai cũng có công việc riêng.

"Tôi chỉ muốn ra sản phẩm và được mọi người đón nhận. Ai cũng có công việc, nếu anh ấy "đụng lịch" hay phải đi chỗ khác thì tôi cũng thấy bình thường. Tôi rất tôn trọng điều đó." - Hari Won bộc bạch.

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Hari Won đã hồi phục được 90% chứng liệt cơ mặt - Ảnh: Internet

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Hari Won cũng chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình, cụ thể là quá trình phục hồi chứng liệt cơ mặt. Người đẹp cho rằng cô mắc bệnh có thể một phần do quá lao lực.

"Tôi vẫn đang điều trị, hôm qua cũng vừa đi châm cứu và tôi phải điều trị ít nhất 3 tháng nữa. Tôi buồn hay khóc cũng không thay đổi được, nên cứ cố gắng tích cực, vượt qua bệnh. Hồi phục thì cũng hồi phục nhưng tôi thấy vẫn chưa hoàn toàn, khoảng 90% thôi.

Cơ mặt của tôi vẫn còn thấy khó chịu khi cười tươi. Tôi cũng rất mong rồi sẽ có ngày tôi dễ chịu khi cười, bởi người Việt Nam hay nói 'một nụ cười là 10 thang thuốc bổ' mà." - Hari Won cho hay.

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