Hari Won được khán giả biết đến là sao nữ đa tài của showbiz Việt, cô gây ấn tượng với người hâm mộ ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau từ diễn xuất, ca hát cho tới dẫn chương trình và tham gia các gameshow thú vị. Tuy nhiên, khi ngắm nhìn Hari Won của hiện tại, rất khó để tin rằng, bà xã Trấn Thành từng là một cô nàng “quê mùa” sở hữu thân hình mũm mĩm.

Ngoài ra, với những tấm hình từ thời xa lắc xa lơ, khi Hari Won mới “chân ướt chân ráo” bước chân vào showbiz, bà xã Trấn Thành lộ rõ thân hình không mấy thon gọn. Thậm chí nhiều lần nữ ca sĩ còn bị các tay săn ảnh chụp được khoảng khắc lộ rõ vòng 2 ngấn mỡ.

Cụ thể, trong loạt ảnh Hari Won từng chia sẻ về bản thân, thời điểm mới sang Việt Nam cô nàng khoảng 22 tuổi với phong cách ăn mặc đơn giản, để tóc mái xéo chuẩn gái "quê" khi chụp bên hàng trái cây. Khi đó, dù không trau chuốt nhiều, không trang điểm đậm song bà xã Trấn Thành có nét mặt ngây thơ và trong trẻo.

Hari Won lộ rõ thân hình mập mạp của mình trước ống kính. (Ảnh: FB Esther Lưu)

Hari Won từng sở hữu thân hình mũm mĩm. (Ảnh: FB Esther Lưu)

Tuy nhiên, sau 14 năm sang Việt Nam hoạt động, nữ ca sĩ đã có những thay đổi rất rõ rệt. Rủ bỏ hình ảnh “ngố tàu” trong quá khứ, Hari Won dần trở nên sang chảnh hơn, diện toàn đồ hiệu. Đặc biệt, kể từ khi kết hôn với Trấn Thành, Hari Won lên hương sự nghiệp lẫn nhan sắc.

Vẻ đẹp hoàn toàn mới sau quá trình giảm cân thành công của bà xã Trấn Thành (Ảnh: FB Hari Won)

Nhan sắc thăng hạng theo thời gian của Hari Won. (Ảnh: FB Esther Lưu)

Theo đó, từ khi yêu và kết hôn với Trấn Thành, cùng với sự nỗ lực hết mình, Hari Won đã biết "chăm sóc" hơn cho bản thân, "lột xác" thành một Hari Won hoàn toàn khác với nhan sắc "lên hương" và phong cách thời trang sành điệu. Từ vóc dáng mũm mĩm, Hari trở nên mảnh mai, thon gọn và thường diện những bộ đầm thanh lịch, lộng lẫy.

Bà xã Trấn Thành gây trầm trồ khi diện những trang phục lộng lẫy, sử dụng túi hiệu sanh chảnh. (Ảnh: FB Esther Lưu)

Nữ ca sĩ sở hữu làn da mịn màng, trắng sáng. (Ảnh: FB Esther Lưu)

Sau thành công từ việc giảm cân, Hari Won thăng hạng về phong cách và giữ vững phong độ mặc đẹp trong thời gian dài. Cô thay đổi hình ảnh trong nhiều vai trò khác nhau, từ MC tới ca sĩ hay là diễn viên nên có thể thấy gu thời trang khá đa dạng, đa sắc màu.

Tuy nhiên, phải công nhận rằng, kể từ sau khi kết hôn với Trấn Thành, nữ ca sĩ gốc Hàn Quốc đã “lột xác” hoàn toàn nhờ sự nỗ lực hết mình. Hiện tại, ở tuổi U40, Hari Won khiến dân tình ghen tị bởi vóc dáng nuột nà. Nữ ca sĩ sở hữu làn da mịn màng, trắng sáng và gương mặt "hack tuổi". Rất nhiều người bày tỏ, khi ngắm nhìn Hari Won của hiện tại, người ta đã quên mất cô bé mũm mĩm ngày nào, để giờ đây chỉ còn tâm trí hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và thanh lịch vô cùng.