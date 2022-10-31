Vừa từ Hàn Quốc trở về, Hari Won gây bão với nhan sắc ngày càng thăng hạng bất chấp thời gian

Cách đây không lâu, Trấn Thành và Hari Won liên tục vướng vào tin đồn sai lệch như chia tay, hết hợp đồng hôn nhân, cả hai liên tục trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội khi liên tiếp vướng tin đồn rạn nứt. Tuy nhiên, đứng trước bủa vây của những tin đồn thất thiệt, cả hai đều đã lên tiếng đính chính phủ nhận.

Được biết, bà xã Trấn Thành vừa trở về Việt Nam sau chuyến đi quảng bá văn hóa du lịch tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), Hari Won bận rộn với chuỗi kế hoạch công việc cho 2 tháng cuối năm. Hari Won khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng và rạng rỡ. Nữ ca sĩ vừa thực hiện bộ ảnh thời trang mới theo phong cách quyến rũ và ngọt ngào với các tông màu tươi sáng như xanh lá, tím, hồng… trên nền concept vườn bướm hoa hoài cổ. Bà xã Trấn Thành chọn lối trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc xoã, uốn và búi tự nhiên khiến cô nàng trông "hack tuổi" hơn.

Thời gian qua, Hari Won vướng nhiều tin đồn ồn ào về đời tư. Sự vắng mặt của cô ở Việt Nam vô tình làm xuất hiện hàng loạt tin đồn tiêu cực như bỏ showbiz Việt về Hàn Quốc sinh sống, ly hôn Trấn Thành… Giữa ồn ào, nữ ca sĩ cũng chính thức lên tiếng. "Sau nhiều năm làm nghề, tôi đã không còn quá để tâm đến những tin đồn. Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung vào công việc của mình", Hari Won khẳng định.

Chiếc váy dài xếp ly bồng bềnh có điểm nhấn ở phần eo và cúp ngực, Hari Won đã khéo khoe vòng 2 nhỏ nhắn cùng bờ vai gợi cảm. (Ảnh: Báo Vietnamnet)

Bà xã Trấn Thành gây thương nhớ hậu dính phải nhiều thị phi từ trên trời rơi xuống. (Ảnh: Báo Vietnamnet)

Được biết, để có thân hình thon thả như hiện tại Hari Won đã giữ chế độ ăn uống và tập luyện rất nghiêm ngặt. Hiện tại, nữ ca sĩ đang ấp ủ nhiều dự án và bật mí sẽ ra mắt khán giả vào những ngày cuối năm.