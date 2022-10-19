Đời tư liên tục bị đem ra mổ xẻ, đồn đại vô căn cứ Trấn Thành bức xúc đòi khởi kiện

Hậu trường 19/10/2022 15:29

Trấn Thành bày tỏ sự bức xúc khi liên tục bị đồn ly hôn bà xã Hari Won, rời khỏi showbiz Việt.

Mới đây, chiều ngày 19/10, trên trang Facebook cá nhân, Trấn Thành chia sẻ hình ảnh trang mạng đăng tải thông tin với tiêu đề "Nghi vấn Hari Won rời showbiz Việt hậu tin đồn ly hôn Trấn Thành" kèm dòng trạng thái bức xúc tột độ.

Cụ thể, nam MC viết: "Mấy người này sao ấy nhỉ? Riết rồi không còn 1 giới hạn nào hết. Muốn đăng gì thì đăng. Muốn viết gì thì viết. Không bằng chứng, tự suy diễn rồi tự quy chụp. Các bạn nghĩ tôi không dám kiện các bạn hả?".

Đời tư liên tục bị đem ra mổ xẻ, đồn đại vô căn cứ Trấn Thành bức xúc đòi khởi kiện - Ảnh 1

Đời tư liên tục bị đem ra mổ xẻ, đồn đại vô căn cứ Trấn Thành bức xúc đòi khởi kiện. (Ảnh: FB Trấn Thành)

Đời tư liên tục bị đem ra mổ xẻ, đồn đại vô căn cứ Trấn Thành bức xúc đòi khởi kiện - Ảnh 2
Trấn Thành và Hari Won liên tục vướng phải tin đồn đổ vỡ vo căn cứ. (Ảnh: FB Trấn Thành)

Theo đó, liên tục bị đồn ly hôn Hari Won, Trấn Thành vô cùng bức xúc trước thông tin sai sự thật và đe dọa khởi kiện người viết và đăng tải thông tin trên. Trước đó, trong cuộc livetream ngày 12/10, Trấn Thành cũng lên tiếng bác bỏ chuyện đổ vỡ khi khán giả liên tục nhắc tới Hari Won cũng như tin đồn rạn nứt lan truyền.

Đời tư liên tục bị đem ra mổ xẻ, đồn đại vô căn cứ Trấn Thành bức xúc đòi khởi kiện - Ảnh 3

"Hari đâu rồi? Hari đi Hàn Quốc, đi làm việc rồi. Đứa đi đám cưới xài tiền thì đứa phải đi kiếm tiền chứ. Mà nhiều người ngộ ghê, vợ tôi đi làm, đi kiếm tiền chứ. Vợ tôi đi Hàn Quốc rồi tôi ở đây quay phim, quay xong phải dựng trong phòng dựng, không có hình lên cái là nói vợ chồng xích mích, gây lộn, lạ vậy. 

Bộ vợ chồng là phải xà nẹo quấn nhau 180 chục ngày mới là hạnh phúc hả, vụ gì kỳ vậy, phải tách ra đi kiếm tiền chứ, đúng không. Các bạn có yêu người nào mà ngồi ở nhà cả ngày đợi các bạn về không, tui là tui không yêu được người đó rồi đó.

Vợ con tôi là phải có ích cho xã hội, phải vận động, đi làm, làm ít nhiều, tiền bao nhiêu cũng được, dĩ nhiên mình sẽ lo hết. Nhưng quan trọng là thấy người phụ nữ của mình cũng phải biết yêu thương bản thân, biết tôn trọng giá trị của bản thân, phải đi làm"_ Trấn Thành đính chính trong livestream với khán giả.

Đời tư liên tục bị đem ra mổ xẻ, đồn đại vô căn cứ Trấn Thành bức xúc đòi khởi kiện - Ảnh 4
Trấn Thành phải lên livestream đính chính trước những tin đồn vô căn cứ về chuyện hôn nhân với Hari Won. (Ảnh: FB Trấn Thành)

Đời tư liên tục bị đem ra mổ xẻ, đồn đại vô căn cứ Trấn Thành bức xúc đòi khởi kiện - Ảnh 5

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Trấn Thành nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, đông đảo ý kiến đồng cảm với nam MC, đồng thời muốn nam nghệ sĩ làm tới cùng để tránh những tin đồn tiêu cực về gia đình anh.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won Trấn Thành bức xúc ly hôn

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