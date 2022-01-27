Danh hài Thúy Nga mới đây đã không may gặp tai nạn tại Mỹ khi đang di chuyển trên đường cao tốc. Vụ tai nạn xảy ra khiến nữ danh hài hoảng sợ, đầu đau nhức, xe hơi cũng bị bể tan nát.

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi quay chương trình truyền hình. Khi đang di chuyển trên đường cao tốc, xe của Thúy Nga bất ngờ gặp tai nạn khiến cô hoảng sợ: "Tôi vừa trải qua một tai nạn giao thông, đúng kiểu chết đi sống lại, còn chưa kịp hoàn hồn, sợ hãi tột độ, không nói được lời nào" Thúy Nga cho biết cô đang đi quay chương trình "Gõ cửa thăm nhà", người chở cô đi là Cao Bá Thông - người quay phim của chương trình. Khi đang di chuyển trên cao tốc, chiếc xe ô tô phía trước bất ngờ dừng lại khiến xe của Thúy Nga phải phanh gấp, tuy nhiên, chiếc xe phía sau không phanh kịp nên đã tông thẳng vào xe Thúy Nga.

"Xe tôi bây giờ tan nát luôn, tôi sợ tới mức tim vẫn đang đập thình thịch... Cũng hên ở chỗ, lúc nãy Cao Bá Thông linh tính được điều gì nên vội đưa tay ra đỡ đầu cho tôi, nhờ đó mà đầu tôi không bị đập vào ghế. Nhưng nói thật là đến giờ tôi vẫn vô cùng nhức đầu, không biết có ảnh hưởng gì không" - Thúy Nga cho biết. Dù xe bị hư hỏng nhưng may mắn các máy móc thiết bị đắt tiền trên xe không sao, bản thân Thúy Nga cũng đang nhức đầu đôi chút nhưng cơ thể không có xây xát nào. Chỉ vài phút sau tai nạn, cảnh sát cũng đến khiến Thúy Nga an tâm phần nào: "Cảnh sát tới rồi mọi người ạ. Ở bên này, bất cứ có chuyện gì cảnh sát cũng đều tới rất nhanh, chỉ sau vài phút. Cảnh sát chủ yếu bảo vệ chúng tôi.

Cao Bá Thông - người đi trên xe cùng Thúy Nga cũng chia sẻ thêm: "Ở bên Mỹ này dù có đụng nát xe người ta cũng không ai xin lỗi, họ chỉ hỏi có ổn không, còn lại mọi thứ để bảo hiểm và luật pháp giải quyết. Họ quan niệm chưa biết ai có lỗi trước nên không nhận lỗi trước".

Quách Tuấn Du "phốt" Quang Lê nợ mình số tiền lớn nhưng chưa trả, Thúy Nga cũng "nhắc nhẹ" đàn em Trong cuộc trò chuyện cùng với danh hài Thúy Nga, Quách Tuấn Du bất ngờ hé lộ việc Quang Lê đang nợ mình số tiền rất lớn nhưng mãi không trả. Thấy vậy, Thúy Nga cũng phải “nhắc nhẹ” Quang Lê sớm trả tiền cho đàn em.

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