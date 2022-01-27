Thúy Nga gặp tai nạn giao thông tại Mỹ, xe bể tan nát: "Tôi rất nhức đầu, không biết có ảnh hưởng gì không"

Hậu trường 27/01/2022 15:55

Danh hài Thúy Nga mới đây đã không may gặp tai nạn tại Mỹ khi đang di chuyển trên đường cao tốc. Vụ tai nạn xảy ra khiến nữ danh hài hoảng sợ, đầu đau nhức, xe hơi cũng bị bể tan nát.

 Mới đây, trên kênh Youtube của mình, danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi quay chương trình truyền hình. Khi đang di chuyển trên đường cao tốc, xe của Thúy Nga bất ngờ gặp tai nạn khiến cô hoảng sợ: "Tôi vừa trải qua một tai nạn giao thông, đúng kiểu chết đi sống lại, còn chưa kịp hoàn hồn, sợ hãi tột độ, không nói được lời nào"

Thúy Nga gặp tai nạn giao thông tại Mỹ, xe bể tan nát: 'Tôi rất nhức đầu, không biết có ảnh hưởng gì không' - Ảnh 1

Thúy Nga cho biết cô đang đi quay chương trình "Gõ cửa thăm nhà", người chở cô đi là Cao Bá Thông - người quay phim của chương trình. Khi đang di chuyển trên cao tốc, chiếc xe ô tô phía trước bất ngờ dừng lại khiến xe của Thúy Nga phải phanh gấp, tuy nhiên, chiếc xe phía sau không phanh kịp nên đã tông thẳng vào xe Thúy Nga. 

"Xe tôi bây giờ tan nát luôn, tôi sợ tới mức tim vẫn đang đập thình thịch... Cũng hên ở chỗ, lúc nãy Cao Bá Thông linh tính được điều gì nên vội đưa tay ra đỡ đầu cho tôi, nhờ đó mà đầu tôi không bị đập vào ghế. Nhưng nói thật là đến giờ tôi vẫn vô cùng nhức đầu, không biết có ảnh hưởng gì không" - Thúy Nga cho biết.

Thúy Nga gặp tai nạn giao thông tại Mỹ, xe bể tan nát: 'Tôi rất nhức đầu, không biết có ảnh hưởng gì không' - Ảnh 2

Dù xe bị hư hỏng nhưng may mắn các máy móc thiết bị đắt tiền trên xe không sao, bản thân Thúy Nga cũng đang nhức đầu đôi chút nhưng cơ thể không có xây xát nào. Chỉ vài phút sau tai nạn, cảnh sát cũng đến khiến Thúy Nga an tâm phần nào: "Cảnh sát tới rồi mọi người ạ. Ở bên này, bất cứ có chuyện gì cảnh sát cũng đều tới rất nhanh, chỉ sau vài phút. Cảnh sát chủ yếu bảo vệ chúng tôi.

Thúy Nga gặp tai nạn giao thông tại Mỹ, xe bể tan nát: 'Tôi rất nhức đầu, không biết có ảnh hưởng gì không' - Ảnh 3

Cao Bá Thông - người đi trên xe cùng Thúy Nga cũng chia sẻ thêm: "Ở bên Mỹ này dù có đụng nát xe người ta cũng không ai xin lỗi, họ chỉ hỏi có ổn không, còn lại mọi thứ để bảo hiểm và luật pháp giải quyết. Họ quan niệm chưa biết ai có lỗi trước nên không nhận lỗi trước".

Quách Tuấn Du "phốt" Quang Lê nợ mình số tiền lớn nhưng chưa trả, Thúy Nga cũng "nhắc nhẹ" đàn em

Quách Tuấn Du "phốt" Quang Lê nợ mình số tiền lớn nhưng chưa trả, Thúy Nga cũng "nhắc nhẹ" đàn em

Trong cuộc trò chuyện cùng với danh hài Thúy Nga, Quách Tuấn Du bất ngờ hé lộ việc Quang Lê đang nợ mình số tiền rất lớn nhưng mãi không trả. Thấy vậy, Thúy Nga cũng phải “nhắc nhẹ” Quang Lê sớm trả tiền cho đàn em.

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Nga danh hài Thúy Nga gặp tai nạn danh hài Thúy Nga

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?