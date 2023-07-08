Thu Thủy tiết lộ bản thân áp lực khi biểu diễn cùng Ưng Hoàng Phúc, lên tiếng về tin đồn từng 'tán tỉnh' đàn anh

Mới đây, trong một chương trình, Thu Thủy đã chia sẻ về kỷ niệm thời lưu diễn chung cùng ‘đàn anh thân thiết’ Ưng Hoàng Phúc. Theo đó, nữ ca sĩ tiết lộ cô biết tới Ưng Hoàng Phúc khi đàn anh còn trong nhóm 1088. Thời điểm đó, cô vẫn đang hoạt động trong nhóm Mây Trắng.

Thu Thủy và Ưng Hoàng Phúc từng là cặp song ca đình đám một thời ở thập niên 2000 với bản hit Mỗi người một nơi. Không chỉ biểu diễn ăn ý trên sân khấu, 2 ca sĩ còn có tình bạn đẹp ngoài đời và cũng không ít lần vướng tin đồn hẹn hò.

Lần đầu tiên hai nhóm nhạc diễn chung một sân khấu, Thu Thủy đã thấy nhóm 1088 giống nhóm nhạc quốc tế đình đám thời đó là Backstreet Boys và ấn tượng với thành viên điển trai như Nick Carter đó là Ưng Hoàng Phúc: "Lúc đó Thủy nghĩ sao anh Phúc đẹp trai dữ vậy ta. Mặt thì trông rất baby nữa".

Nói về tin đồn từng chủ động tán tỉnh Ưng Hoàng Phúc, Thu Thủy cho biết: "Không có đâu. Em nhìn vậy chứ em nhát lắm, không bao giờ dám mở lời hay thổ lộ với ai đâu".

Thu Thủy phủ nhận tin đồn tán tỉnh Ưng Hoàng Phúc vì bản thân khá nhát

Bên cạnh đó, cô còn cho biết sau khi rời nhóm Mây Trắng và đầu quân chung công ty quản lý với Ưng Hoàng Phúc, cô mới biết mình song ca cùng đàn anh ở các sân khấu. Ở thời điểm đó, cái tên Ưng Hoàng Phúc đã nổi đình nổi đám nên “cái bóng” của đàn anh khiến cho cô bị choáng ngợp, e dè khi diễn chung.

Nữ ca sĩ ngậm ngùi kể lại: "Em quá áp lực khi diễn chung với anh Phúc. Mỗi lần bước lên sân khấu là khán giả hô to Ưng Hoàng Phúc, Ưng Hoàng Phúc. Lúc đó, em áp lực đến mức không hát được luôn, miệng cứng đơ không làm được gì hết".

Thu Thủy còn cho biết lúc đó cái tên Ưng Hoàng Phúc là một hiện tượng âm nhạc nên mỗi lần xuất hiện mọi sự chú ý đề đổ dồn về phía anh, còn cô chỉ đứng kế bên mà không ai biết tới.

Thu Thủy cảm thấy áp lực khi mỗi lần diễn chung với Ưng Hoàng Phúc

Khi hoạt động chung công ty quản lí, Thu Thủy và Ưng Hoàng Phúc đã trở thành “một đôi” ăn ý cùng nhau trên sân khấu. Không chỉ thế, nữ ca sĩ còn trở thành “nàng thơ” của đàn anh, tạo nên những thước phim “tình bể bình” bên bờ biển trong MV “Người ta nói”.

Gia đình Thu Thủy - Kin Nguyễn

Gia đình Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương

Hiện tại, Thu Thủy và Ưng Hoàng Phúc đã tạo dựng tên tuổi riêng và thành công trong sự nghiệp, có mái ấm gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. Thu Thủy có cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã kém tuổi Kin Nguyễn sau 1 lần đổ vỡ hôn nhân. Còn Ưng Hoàng Phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ với chuyện tình đẹp với bà xã là cựu người mẫu Kim Cương.