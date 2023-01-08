Mẹ chồng Thu Thủy chấp nhận, yêu thương cô và cả con trai riêng, trao thưởng khủng nếu con dâu sinh thêm cháu nội

Thu Thủy đến với Kin Nguyễn sau một lần đổ vỡ hôn nhân và một thời gian làm mẹ đơn thân. Nữ ca sĩ không khỏi xúc động trước tình cảm mẹ chồng dành cho cô và cả cậu con trai riêng.

Thu Thủy đến với Kin Nguyễn sau một lần đổ vỡ hôn nhân và một thời gian làm mẹ đơn thân. Họ tổ chức đám cưới giữa năm 2019, sau khoảng một năm hẹn hò. Không chỉ được ông xã cưng chiều mà ba mẹ chồng cũng yêu thương nữ ca sĩ. Nữ ca sĩ không khỏi xúc động trước tình cảm mẹ chồng dành cho cô và cả cậu con trai riêng. Thu Thủy được mẹ chồng chấp nhận cô và con trai riêng - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thu Thủy đã đăng tải loạt hình ảnh chụp cùng mẹ chồng khi tham gia chương trình truyền hình. Cô bày tỏ sự biết ơn với mẹ chồng vì bà đã luôn yêu thương bản thân cô và bé Henry - con trai riêng của nữ ca sĩ.

Thu Thủy bày tỏ sự biết ơn với mẹ chồng vì bà đã luôn yêu thương bản thân cô và con trai riêng - Ảnh: Internet Được biết, khi biết con trai yêu một ca sĩ lớn hơn 10 tuổi, mẹ chồng Thu Thủy đinh ninh nghệ sĩ thường khó gần và lo con trai mình còn quá trẻ để làm cha dượng. Nhưng khi gặp Thu Thủy, bà bất ngờ trước vẻ hiền lành, dễ thương của cô. Bà từng nói với con dâu: "Quá khứ của con sao cũng được. Nhưng con về nhà này phải có đám cưới đàng hoàng. Ba mẹ muốn con có danh phận". Kin Nguyễn và bé Henry - Ảnh: Internet Thu Thủy chia sẻ cô hạnh phúc khi gặp được mẹ chồng tâm đầu ý hợp. Hai mẹ con hợp gout nhau về thời trang. Mẹ chồng còn là "đồng minh" của cô ở nhà, luôn bênh vực cô mỗi khi hai vợ chồng xích mích. "Mẹ chồng dặn nếu hai đứa cãi nhau, tôi gọi điện mách mẹ, mẹ sẽ xử lý chồng tôi", Thu Thủy kể. Điều khiến cô biết ơn nhất là mẹ chồng thương bé Henry, con trai riêng của cô, như cháu ruột.

Thu Thủy chia sẻ cô hạnh phúc khi gặp được mẹ chồng tâm đầu ý hợp - Ảnh: Internet Ở thời điểm đầu, vì không hợp tính nên mẹ chồng - nàng dâu xảy ra nhiều hiểu lầm nhau khiến nữ ca sĩ khóc đến sưng mắt. Chính ông xã và ba chồng của Thu Thủy đã phải đứng ra giảng hòa. Mẹ chồng Thu Thủy chia sẻ: "Thủy thì có sao nói vậy. Có một lần cả gia đình uống nước tính tiền, con dâu bảo: "Uống có mấy ly nước mà hết mấy trăm ngàn" khiến chị buồn vì nghĩ Thủy tính toán với ba mẹ". Lúc này, nữ ca sĩ thấy buồn vì bị mẹ chồng hiểu lầm. Cô giải thích với bố chồng cô không có ý than phiền bố mẹ chồng tiêu xài tốn kém. Cô chỉ muốn chê đồ ở quán cafe không ngon và giá cả đắt đỏ, không hợp lý. Nhờ trao đổi thẳng thắn, mẹ chồng và nàng dâu hiểu tính cách nhau hơn, xóa bỏ hiểu lầm. Mẹ chồng Thu Thủy trao thưởng khủng nếu con dâu sinh thêm cháu - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, mẹ chồng Thu Thủy trao thưởng khủng nếu con dâu sinh thêm cháu. Bà cho biết nếu nữ ca sĩ sinh thêm 1 đứa cháu thì bà sẽ tặng 1 sào đất (giá trị khoảng hơn 10 tỷ đồng): "Tôi treo giải một sào đất trị giá mười mấy tỷ nếu Thủy sinh thêm một đứa cháu, vậy mà còn không chịu sinh. Nhà tôi không có cái gì ngoài đất". Trước lời cổ vũ của mẹ chồng, Thu Thủy thoái thác bởi con gái cô mới hơn hai tuổi.

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