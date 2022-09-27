Ca sĩ Thu Thủy hiếm hoi tiết lộ về cuộc sống hôn nhân với 'ông xã kém 10 tuổi' sau 3 năm

Hậu trường 27/09/2022 11:11

Mới đây, ca sĩ Thu Thủy cùng "ông xã kém 10 tuổi" tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau 3 năm "về chung một nhà". 

Quyết định về "chung một nhà" vào năm 2019, Thu Thủy và Kin Nguyễn từng "vấp phải" những phản ứng trái chiều lúc mới kết hôn, song ở hiện tại, cặp đôi có cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, trong chương trình "Bạn đời ăn ý", Thu Thủy và Kin Nguyễn cho biết từ khi có em bé, chồng là người thức đêm phụ cô chăm sóc con. Trong khi đó, đối với ông xã, ngoài dành sự quan tâm cho con thì anh cũng hết mực yêu thương, lo lắng cho vợ.

Ca sĩ Thu Thủy hiếm hoi tiết lộ về cuộc sống hôn nhân với 'ông xã kém 10 tuổi' sau 3 năm - Ảnh 1
2 vợ chồng Thu Thủy hạnh phúc như vợ chồng son dù đã có con - Ảnh: FBNV

Nhớ lại thời khắc được vợ thông báo tin có em bé, Kin Nguyễn cho biết khi đó, tâm trạng của anh dường như rối bời. Nam khách mời mừng vì được làm bố, song cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng, thương cho người vợ của mình. Tiếp lời, Thu Thủy kể trước đó, cả hai đều mong có con nhưng đợi chờ khá lâu. "Đến khi nhận tin có em bé, cả hai vui khôn xiết luôn", cô nhớ lại.

 

Thu Thủy thừa nhận khi mới về chung nhà, điều cô áp lực nhất chính là sợ chồng phải gánh vác vai trò làm bố. "Với độ tuổi của chồng tôi, để chăm con, vừa làm bố, vừa làm chồng thì nhanh quá, không có thời gian để anh ấy thích nghi", cô nói. Trong khi đó, Kin Nguyễn cho rằng áp lực của Thu Thủy là sợ gia đình chồng không chấp nhận.

Ca sĩ Thu Thủy hiếm hoi tiết lộ về cuộc sống hôn nhân với 'ông xã kém 10 tuổi' sau 3 năm - Ảnh 2
Cặp đôi được nhận xét là luôn biết cách sắp xếp chuyện gia đình - Ảnh: FBNV

Thu Thủy - Kin Nguyễn cũng có những nguyên tắc ngầm để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trong đó sự tôn trọng dành cho đối phương là điều quan trọng nhất. Kin Nguyễn chia sẻ: "Dù có cãi nhau hay thế nào cũng không được xưng hô mày tao. Mỗi khi chúng tôi gọi nhau là anh - em, tức là thấy có chuyện rồi đó".

Đồng thời, khi được hỏi về tật xấu của người bạn đời, Thu Thủy không ngần ngại tố cáo Kin Nguyễn "dành nửa ngày ngắm cá và chơi bida". Cô lý giải thêm: "Anh ấy đầu tư một số tiền khá lớn, nuôi khoảng 100 con cá nhỏ trong hồ. Anh ấy dành thời gian rất nhiều và chăm rất kỹ. Tôi vừa tức và vừa thương. Tôi thấy anh ấy nghiện cá hơn cả tôi, sau đó tới con gái rồi mới đến tôi".

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