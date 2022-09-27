Xót xa gia cảnh của nữ ca sĩ Hà Lan Phương: Đàn con thơ thẫn thờ vì mất mẹ, chồng thất nghiệp gánh nhiều khoản nợ

Ca sĩ Hà Lan Phương đột ngột qua đời ở tuổi 48 đã để lại nhiều tiếc thương cho người thân, giới nghệ sĩ và cả khán giả.

Vào trưa ngày 19/9, gia đình ca sĩ Hà Lan Phương cho biết nữ ca sĩ đột ngột qua đời ở tuổi 48. Sự ra đi của giọng ca này khiến nhiều bạn bè đồng nghiệp tiếc nuối. Càng xót xa hơn khi nữ ca sĩ mất đi, những khoản nợ vì báo hiếu vẫn chưa trả được, trong khi người chồng còn thất nghiệp và 3 con thơ bé dại, trong cảnh gà trống nuôi con mà không có được ngôi nhà để ở. Sau ánh đèn sân khấu, ít ai biết cuộc đời của nữ ca sĩ đã gặp nhiều biến cố, bệnh tật khiến gia đình cô những ngày cuối đời đối diện với khó khăn trăm bề. Có lẽ áp lực cuộc sống gia đình với bao khó khăn cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lan Phương đột quỵ trong chuyến lưu diễn tại một sự kiện ở Lâm Đồng, rồi qua đời.

“Tội nghiệp bọn nhỏ, trước khi Phương đi Bảo Lộc, cô ấy còn hôn con và nói: Mẹ đi 1, 2 hôm rồi về ngay. Không ngờ, đó lại là cái ôm cuối cùng của bọn nhỏ với mẹ…”, ông Hà Thúc Đạt (chồng ca sĩ Hà Lan Phương) chia sẻ. Ca sĩ Hà Lan Phương - Ảnh: Internet Ca sĩ Hà Lan Phương tên thật là Nguyễn Lan Phương, con gái út của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Hợp (nhạc sĩ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang). Sau khi kết hôn cùng ông Hà Thúc Đạt, anh là người gánh vác hầu hết các vấn đề kinh tế trong gia đình vì cát-xê đi hát của Hà Lan Phương ít ỏi. Sau một lần làm ăn thua lỗ, ông xã trắng tay và trong vài ngày, gia đình mất hết tất cả. Con đường ca hát của Hà Lan Phương cũng từ đây mà trở nên dang dở.

Vợ chồng cô quyết tâm vực dậy bằng cách chuẩn bị vốn liếng để mở một quán cà phê. Khi mọi thứ gần như đã sẵn sàng, cô biết được cha lâm bệnh, bị đưa vào viện dưỡng lão. Số tiền đáng lẽ phải dùng để làm ăn, vợ chồng cô đã dồn hết vào việc chăm lo cho ông. Để lo tiền viện phí, hai vợ chồng đã phải cầm xe hơi, vay mượn thêm và lấn sang cả tiền học phí của con. Gia đình sa sút nhưng Hà Lan Phương vẫn không để các con chịu khổ. Tuy nhiên, cậu con trai lớn 19 tuổi của cô vẫn nhận ra và tự cầm cố chiếc mô tô, phụ tiền cho mẹ. Bố mất, Lan Phương quyết định quay lại sân khấu như là một cách để tưởng nhớ cha mình. Thời điểm này cô cũng phát hiện mình mắc bệnh u vỏ bao thần kinh ngoại biên ác tính. Bác sĩ điều trị cho biết nếu tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ khối u, cô sẽ không thể ca hát như trước, nên cô đã quyết định không phẫu thuật để có thể tiếp tục sự nghiệp ca hát. Cô tham gia nhiều chương trình lớn và đã gặt hái được nhiều thành công. Khi sự nghiệp bắt đầu có tiếng vang, được nhiều người mến mộ thì tiếc thay cô đã ngã quỵ qua đời khi còn nhiều dự định, kế hoạch dang dở. Ca sĩ Hà Lan Phương ra đi, nhưng những khoản nợ vì báo hiếu vẫn chưa trả được, trong khi người chồng còn thất nghiệp và 3 con thơ bé dại - Ảnh: Báo Thanh niên Ngày đưa tiễn nữ ca sĩ Hà Lan Phương về an táng tại TT.Tầm Vu (Long An) vào ngày 22/9, người chồng cùng 3 đứa con thơ mất mẹ, trong đó có hai cháu nhỏ còn chưa biết gì cứ ngơ ngác, càng khiến những người đưa tiễn xót xa. Ông xã Hà Lan Phương nhớ lại có lần vợ nói có một nguyện ước lớn lao là được sống cùng các con, đồng hành với chúng trong quá trình trưởng thành.

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