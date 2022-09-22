Lễ di quan lặng lẽ của ca sĩ Hà Lan Phương: Chồng con nghẹn ngào trong giờ phút biệt ly, vắng bóng sao Việt đến tiễn đưa

Đúng 7h, đoàn tang lễ thực hiện các nghi thức di quan và đưa cố ca sĩ Hà Lan Phương về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước đây, giọng ca Em muốn quên anh từng có mong ước được hát đến năm 80 tuổi, nhưng mãi mãi không thực hiện được.

Sau 3 ngày diễn ra lễ tang, vào sáng 22/9, lễ an táng cố ca sĩ Hà Lan Phương đã diễn ra trong không khí trầm mặc buồn bã. Đoàn đưa tang chỉ có người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết của cố ca sĩ.

Nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ, giữa âm nhạc và sinh mạng, Hà Lan Phương sẽ chọn tiếng hát: “Tôi đứng trên sân khấu ngày hôm nay, tôi sẽ hát như chưa bao giờ được hát. Tôi chỉ quan tâm, mình được đứng ở đây và được hát với những người mà tôi rất yêu thương và kính nể". Ảnh: Ngoisao.vn

Ông xã cố ca sĩ nén đau thương cùng các con lo chu toàn tang lễ cho vợ. Sự ra đi đột ngột của Hà Lan Phương khiến ông xã không thể chấp nhận. Anh nói: “Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được vợ mình đã qua đời”.

Trước đó, ca sĩ Hà Lan Phương phát hiện mắc bệnh u vỏ bao thần kinh ngoại biên ác tính vào tháng 10/2021. Nữ ca sĩ cho biết, đây là loại u hiếm gặp, nằm ở vị trí cổ và thường gây đau đớn mỗi khi cô hát hoặc nói lớn.

Sau gần 1 năm chống chọi với bệnh tật, Hà Lan Phương qua đời vào lúc 6 giờ 50 phút hôm nay (19/9) tại TP.HCM. "Ca sĩ Hà Lan Phương ra đi đột ngột sau cơn nhồi máu cơ tim và tắc nghẽn động mạch. Gia đình bất ngờ, đau đớn khi Phương mất đột ngột. Chúng tôi không biết nói gì hơn trước nỗi đau này", anh Đạt - chồng ca sĩ Hà Lan Phương chia sẻ.

Ca sĩ Hà Lan Phương. Ảnh: Internet

Ca sĩ Hà Lan Phương (tên đầy đủ là Nguyễn Hà Lan Phương) được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là cố nhạc sĩ Văn Hợp. Cô theo đuổi con đường ca hát từ năm 15 tuổi. Nữ ca sĩ chuyên trị dòng nhạc nhẹ, trữ tình, thỉnh thoảng hát nhạc trẻ. Những nhạc phẩm được yêu thích qua giọng hát Hà Lan Phương như: Nỗi đau muộn màng, Sao đành xa em, Chiếc bóng mong manh, Mắt lệ cho người, Chiếc lá cuối cùng, Em muốn quên anh, Tình si...

Sau khi lập gia đình, cô trải qua biến cố nợ nần, phải bỏ nghề hát. Nữ ca sĩ có khoảng thời gian bán hàng online để trang trải cuộc sống.

Khi kinh tế gia đình ổn định, cô chọn quay lại với ca hát. Gần đây, Hà Lan Phương góp mặt trong chương trình The Cover Show. Trong đêm bán kết chương trình, cô thể hiện ca khúc Biển chờ (nhạc sĩ Bảo Chấn).