Thanh Bình chia sẻ lại kỷ niệm đẹp thời còn hạnh phúc ấm êm bên vợ con

Hậu trường 25/02/2020 15:13

Sau khi ly hôn, diễn viên Thanh Bình không còn né tránh mà thoải mái hơn khi nhắc lại kỷ niệm thời còn chung sống với vợ cũ Ngọc Lan.

Chuyện vợ chồng Ngọc LanThanh Bình ly hôn sau 3 năm chung sống khiến công chúng tiếc nuối suốt một thời gian dài. Trên trang cá nhân, cặp đôi không ít lần nhận được những bình luận của fan, mong muốn vợ chồng nghệ sĩ sẽ tái hợp. Tuy nhiên, số đông người hâm mộ vẫn tôn trọng quyết định của Thanh Bình và Ngọc Lan, dành những lời chúc tốt đẹp cho cả hai trong chặng đường dài sắp tới.

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Dù đã chia tay nhưng trên trang cá nhân, cả Ngọc Lan và Thanh Bình vẫn còn giữ nhiều ảnh thời còn hạnh phúc - Ảnh: FB

Sau khi "đường ai nấy đi", công chúng dành sự quan tâm đặc biệt đến cuộc sống riêng của cả hai. Nhiều người tỏ ra vui mừng khi vợ chồng diễn viên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp hậu ly hôn.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Bình bất ngờ nhắc lại kỷ niệm cách đây 2 năm khi tân gia biệt thự tại quận 2. Anh chú thích: "Một ngày đẹp trời".

Thanh Bình chia sẻ lại kỷ niệm đẹp thời còn hạnh phúc ấm êm bên vợ con - Ảnh 2
Thanh Bình chia sẻ lại kỷ niệm 2 năm trước - Ảnh: FB

Được biết, anh đã dành rất nhiều công sức và tâm huyết cho căn biệt thự này từ lúc khởi công đến khi hoàn thiện vào đầu năm 2018. Đây là nơi Thanh Bình và Ngọc Lan sống cùng bé Louis cho đến khi thông báo chia tay. Hiện tại, cả nam diễn viên và vợ cũ đều đã chuyển đến nơi ở mới.

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Khoảnh khắc đáng nhớ nam diễn viên chụp cùng vợ cũ trước biệt thự tại quận 2 - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, Thanh Bình chia sẻ thêm: "Xem để nhớ 1 thời ta từng như thế... từng viên gạch, từng bao xi măng. Nhưng kí ức đẹp nuôi dưỡng năng lượng tích cực".

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