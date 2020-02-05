Không đến nhà vợ cũ, Thanh Bình tổ chức sinh nhật cho con trai tại nhà mới

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Bình vừa chia sẻ clip ghi lại hình ảnh trong tiệc sinh nhật "hoàng tử bé". Anh viết: "Mừng Louis tròn 3 tuổi! Chúc con luôn khoẻ mạnh và vui cười! Ba Mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con. 4/2/2017 - 4/2/2020".

Qua hình ảnh được đăng tải, có thể thấy bữa tiệc được tổ chức đơn giản, ấm áp. Nam diễn viên còn mời một vài người quen đến chung vui.

Thanh Bình mời một vài người thân đến chúc mừng sinh nhật con trai - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, Ngọc Lan cũng mừng tuổi mới cho con trai cưng tại nhà riêng. Cô viết: "Chúc ông chủ tuổi mới hay ăn chóng lớn vâng lời ba mẹ, cô giáo cùng các cô chú! Mẹ rất hãnh diện vì nhìn thấy Louis lớn lên từng ngày, trưởng thành mỗi ngày như vậy! Năm nay mẹ đi làm trở lại sẽ an tâm hơn!".

Cô còn chia sẻ về việc đã ngỏ ý mời Thanh Bình đến dự. Nữ diễn viên muốn con trai có một bữa tiệc sinh nhật thật đầm ấm, trọn vẹn bên tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ. Tuy nhiên, chồng cũ đã từ chối vì muốn thổi nến cùng Louis tại nhà riêng.

Trước lời khước từ của Thanh Bình, bà mẹ đơn thân không hề trách móc mà còn nhắn gửi một cách nhẹ nhàng: "Hát hò với con xong rồi Mẹ chở qua với Ba. Buổi tối Mẹ sẽ cho 2 người đàn ông có không gian riêng. Nhớ đừng uống rượu bia nha 2 ông. Chỉ muốn cho con biết dù ở đâu thì cũng có Ba và Mẹ nắm tay con con nhé!".

Cuộc sống yên bình của Ngọc Lan bên con trai sau khi hôn nhân đổ vỡ - Ảnh: FB

Dù không được thổi nến chung cùng ba mẹ nhưng bé Louis đã có một ngày sinh nhật vui vẻ bên những người thân yêu.