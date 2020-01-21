Tút tát lại nhan sắc hậu ly hôn, Thanh Bình khoe vẻ soái ca liền nhận về ‘cơn mưa’ lời khen từ dân mạng

Hậu trường 21/01/2020 11:42

Sau khoảng thời gian bỏ bê nhan sắc, nam diễn viên Thanh Bình đã lấy lại phong độ trong loạt ảnh mới nhất trên trang cá nhân.

Hậu chia tay Ngọc Lan, nam diễn viên Thanh Bình sống khá khép kín và chỉ tập trung cho công việc diễn xuất. Khoảng thời gian này, khán giả đã quen dần với hình ảnh xuề xòa cùng mái tóc dài “chẳng buồn cắt” của Thanh Bình.

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Thanh Bình bận rộn với việc đi đóng phim nên chẳng mấy chăm chút đến ngoại hình – Ảnh: FB

Tuy nhiên, mới đây, Thanh Bình khiến nhiều người bất ngờ khi “lột xác” thành soái ca cực điển trai, phong độ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải loạt ảnh du hí tại Hà Nội kèm dòng trạng thái đầy sâu sắc về sự đời: “Nào sự nghiệp oai quyền thế lực. Nào gia cư, tài sản, ruộng vườn. Nhắm mắt rồi trắng tay ra đi! Thế mới rõ: Đời là giả tạm”.

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Chọn cho mình cả cây trắng thời thượng, Thanh Bình trở thành soái ca thu hút mọi ánh nhìn – Ảnh: FB

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Thần thái của nam diễn viên cũng được nhận xét tươi tỉnh hơn trước – Ảnh: FB

Qua loạt ảnh được chia sẻ, Thanh Bình diện áo cổ lọ kết hợp cùng áo khoác và quần dáng thể thao tông màu trắng khỏe khoắn, thời thượng. Nam diễn viên cũng đã chịu xuống tóc và thay bằng kiểu đầu mới đầy lịch lãm.

Bên cạnh đó, cách tạo dáng cực ngầu của Thanh Bình khiến anh trở nên cuốn hút hơn và chẳng thua kém bất kì soái ca nào của làng giải trí.

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Nam diễn viên đang có chuyến công tác kết hợp nghỉ ngơi tại Hà Nội - Ảnh: FB
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Một số bình luận khen ngợi của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nam diễn viên nhận về “cơn mưa” lời khen từ bạn bè và người hâm mộ: “Đẹp xuất sắc luôn anh ơi”, “Độc thân nó có 1 nét đẹp lạ lùng”, “Đẹp trai, phong độ, lịch lãm”, “Chú ơi ngầu lắm”, “Đẹp trai quá bạn ơi”…

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Từ khóa:   Ngọc Lan Thanh Bình sao Việt hậu ly hôn

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