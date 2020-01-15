Đến thăm ba bị tai nạn, con trai Thanh Bình khiến mọi người 'tan chảy' với hành động này

Hậu trường 15/01/2020 15:34

Dù đang đau đớn nhưng khi được con trai đến thăm và thể hiện tình cảm ngọt ngào, mọi muộn phiền của diễn viên Thanh Bình đều tan biến.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với vợ cũ Ngọc Lan, cuộc sống của diễn viên Thanh Bình không mấy bình yên. Anh bị tụt cân nghiêm trọng, sau đó lại xảy ra va chạm với nhóm thanh niên say xỉn. Ít ngày trước, nam diễn viên còn bị tai nạn khiến xe hư hỏng nghiêm trọng, bản thân thì bị thương nặng đi phải chống nạng.

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Thanh Bình bị thương nặng khi gặp tai nạn xe cộ - Ảnh: FB

Anh chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau sự việc không may: "Trật khớp vai, dập sườn số 3, nặng nhất là chân trái với đa chấn thương từ trên xuống dưới. Sưng to gấp đôi đầu gối bên phải. Giờ về kiêng cữ 1 số môn như đá bóng, chạy bộ và oánh lộn 1 thời gian nữa sẽ khỏi thôi! Bình ổn rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, thăm hỏi và động viên Bình thời gian qua! Những xui xẻo đã sắp qua rồi! Cố lên Bình ơi".

Hiện vết thương của anh vẫn còn sưng và bầm tím. Tuy nhiên, chỉ cần được con trai đến thăm và thể hiện những cử chỉ yêu thương, chồng cũ Ngọc Lan lập tức quên hết mọi chuyện buồn phiền.

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Nam diễn viên đăng tải clip con trai đến nhà thăm - Ảnh: Internet

"Nói hôn chân đau của ba là cúi xuống hôn đôi giày ba luôn! Ps: Còn clip tập 2 Louis hôn vết thương của ba luôn, hơi không vệ sinh nên không dám post", Thanh Bình chia sẻ khi bé Louis đến thăm.

Dưới bài viết, mọi người hết lời khen ngợi sự đáng yêu của cậu nhóc và chúc nam diễn viên nhanh chóng khỏe lại.

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Nam diễn viên thường xuyên đến thăm con trai - Ảnh: FB

Ngọc Lan và Thanh Bình ly hôn vào cuối năm 2019. Hiện tại, bé Louis đang sống cùng mẹ. Dù bận rộn nhưng Thanh Bình vẫn cố gắng dành nhiều thời gian đến thăm, đưa cậu bé đi chơi.

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2 tháng kể từ ngày xác nhận chuyện "đường ai nấy đi" với Ngọc Lan, diễn viên Thanh Bình lần đầu chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn.

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