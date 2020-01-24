Nghẹn ngào gửi lời tình cảm đến Louis, Thanh Bình bị trách: ‘Tại sao là cha mẹ mà không cho con một niềm vui… trọn vẹn’

Xa con ngày cận Tết, nam diễn viên Thanh Bình gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái xúc động gửi đến con trai Louis Nguyễn.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên Thanh Bình nghẹn ngào gửi đến con trai lời nhắn nhủ: “Con trai bé bỏng của Ba, cảm ơn con đã ở cạnh Ba những ngày qua... Sau này mong con hãy hiểu cho ba. Con lớn thật rồi. Con là 1 đứa trẻ ngoan hiền và tốt bụng.

Cuộc đời đầy sóng gió, ba không hứa thêm điều gì, nhưng Ba hứa sẽ cho những gì tốt nhất có thể. Ba sẽ giúp con mạnh mẽ hơn, hãy tin ba. Vì con ba có thể chấp nhận những gì tệ nhất, miễn con cứ bình an! Ba yêu con... Louis”.

Bài đăng của Thanh Bình - Ảnh: FB

Thanh Bình cho biết con trai đã lớn và dần nhận ra những điều khiến nam diễn viên không khỏi lo lắng. Chính vì vậy, anh mong con trai sẽ hiểu cho mình và hứa luôn ở cạnh để giúp cậu bé trở nên mạnh mẽ hơn.

Thanh Bình mong con trai sẽ hiểu cho mình - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, Thanh Bình cho biết: “Buồn lắm chứ không đùa. Con anh lớn rồi, hỏi mấy câu đau lòng lắm... cố gắng nhiều lắm nhưng vẫn suy ngẫm”. Bên cạnh đó, khi bị một người thân trách cứ: “Tại sao là cha mẹ mà không cho con một niềm vui... một hạnh phúc... một cuộc sống được trọn vẹn”, Thanh Bình chỉ ngậm ngùi nói: “Con xin lỗi Út”.

Thanh Bình bị trách cứ vì không thể cho con một mái ấm trọn vẹn - Ảnh: FB

Một số bình luận của dân mạng - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ này của Thanh Bình nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả. Không ít cư dân mạng xúc động để lại bình luận: “Đọc mà khóc luôn á anh Bình. Cảm động tình yêu ba Bình dành cho Louis vô bờ bến”, “Thương quá”, “Tình cha ấm áp quá”, “Nhìn thấy 1 gia đình đổ vỡ rất đau lòng”, “Thương quá, nỗi lòng này mọi người sẽ hiểu hết cho em”…

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghen-ngao-gui-loi-tinh-cam-den-louis-thanh-binh-bi-trach-tai-sao-la-cha-me-ma-khong-cho-con-mot-niem-vui-tron-ven-349439.html