Thành Đạt và cuộc sống vô cùng viên mãn bên người vợ thứ hai

Hậu trường 01/01/2024 09:04

Diễn viên Thành Đạt thấy may mắn vì tìm được hạnh phúc mới bên người vợ thứ hai - nữ ca sĩ Hải Băng và ba nhóc tì.

Sau cuộc hôn nhân đầu với nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc đổ vỡ, nam diễn viên Thành Đạt tái hôn với nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hải Băng. Kết hôn với diễn viên Thành Đạt vào tháng 7/2016, Hải Băng rút lui khỏi showbiz và chuyển sang kinh doanh, chăm lo cho gia đình. Cặp vợ chồng rất ít tranh cãi trong thời gian sống chung vì Thành Đạt khó tính nhưng Hải Băng biết nhường nhịn. Sau hơn 7 năm bên nhau, giọng ca "Viên đá nhỏ" và Thành Đạt có 3 con chung.

 

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Nam diễn viên Thành Đạt tái hôn với nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hải Băng.

Thành Đạt và cuộc sống vô cùng viên mãn bên người vợ thứ hai - Ảnh 2

Sau hơn 7 năm bên nhau, giọng ca "Viên đá nhỏ" và Thành Đạt có 3 con chung.

 

 

Hiện tại, nhờ kinh doanh phát đạt nên vợ chồng Thành Đạt sở hữu rất nhiều tài sản giá trị như nhà phố ở Nhà Bè, hai căn chung cư tại TP HCM, mảnh đất rộng 150 m2 ở huyện Cần Giờ...

 

Thành Đạt và cuộc sống vô cùng viên mãn bên người vợ thứ hai - Ảnh 3
Nhờ kinh doanh phát đạt nên vợ chồng Thành Đạt sở hữu rất nhiều tài sản giá trị

 

Từ khi kết hôn, Thành Đạt rất quan tâm, chăm sóc gia đình nhỏ. Trên trang cá nhân của mình, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh con cái. Theo Hải Băng nhận định, ông xã không chỉ là người giỏi kiếm tiền mà còn chỉn chu việc nhà, chăm sóc con khéo léo. Từ thời điểm còn hẹn hò cho đến khi cưới, trở thành vợ chồng, anh vẫn rất thương vợ và tặng cô các món quà giá trị như xe hơi, chung cư, túi xách, nữ trang đắt tiền,...

 

Thành Đạt và cuộc sống vô cùng viên mãn bên người vợ thứ hai - Ảnh 4
Trên trang cá nhân của mình, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh con cái.

Thành Đạt và cuộc sống vô cùng viên mãn bên người vợ thứ hai - Ảnh 5

Thành Đạt và cuộc sống vô cùng viên mãn bên người vợ thứ hai - Ảnh 6
Anh vẫn rất thương vợ và tặng cô các món quà giá trị như xe hơi, chung cư, túi xách, nữ trang đắt tiền,...

Thành Đạt sinh năm 1984. Anh được biết đến thông qua các bộ phim truyền hình Quán kem tình yêu, Sóng tình, Hương phù sa… Năm 2012, Thành Đạt kết hôn cùng Diệp Bảo Ngọc, khi đó cô mới 19 tuổi. 3 năm sau, họ ly hôn, con chung của cả hai hiện sống cùng mẹ.

 

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Từ khóa:   Diễn viên Thành Đạt vợ Thành Đạt ca sĩ Hải Băng

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