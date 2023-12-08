NSƯT Đức Hải tuổi 62: Thu nhập trăm triệu/tháng nhờ BĐS, thích nấu ăn, học ngoại ngữ, sống viên mãn bên vợ và 4 con

Hậu trường 08/12/2023 14:20

Cuộc sống hiện tại của NSƯT Đức Hải khiến không ít khán giả ngưỡng mộ.

 

NSƯT Đức Hải đã chia sẻ về cuộc sống, công việc và quãng thời gian kín tiếng bên tổ ấm nhỏ với VietNamNet. Hiện tại, anh có một cuộc sống cực an yên. Anh tâm sự, trước đây anh có 2 nghề, là đi diễn và đi dạy. Phải quần quật từ sáng đến tối để vừa làm việc vừa lo chuyện nhà cửa. Còn bấy giờ chỉ quan tâm đến chuyện đời sống, chăm lo cho các con. Nam diễn viên tranh thủ từng giây phút quý giá để được ở gần gia đình.

NSƯT Đức Hải tuổi 62: Thu nhập trăm triệu/tháng nhờ BĐS, thích nấu ăn, học ngoại ngữ, sống viên mãn bên vợ và 4 con - Ảnh 1
Hiện tại, anh có một cuộc sống cực an yên.
NSƯT Đức Hải tuổi 62: Thu nhập trăm triệu/tháng nhờ BĐS, thích nấu ăn, học ngoại ngữ, sống viên mãn bên vợ và 4 con - Ảnh 2
Anh bấy giờ chỉ quan tâm đến chuyện đời sống, chăm lo cho các con.

NSƯT Đức Hải tuổi 62: Thu nhập trăm triệu/tháng nhờ BĐS, thích nấu ăn, học ngoại ngữ, sống viên mãn bên vợ và 4 con - Ảnh 3

NSƯT Đức Hải tuổi 62: Thu nhập trăm triệu/tháng nhờ BĐS, thích nấu ăn, học ngoại ngữ, sống viên mãn bên vợ và 4 con - Ảnh 4

NSƯT Đức Hải tuổi 62: Thu nhập trăm triệu/tháng nhờ BĐS, thích nấu ăn, học ngoại ngữ, sống viên mãn bên vợ và 4 con - Ảnh 5

 Nam diễn viên tranh thủ từng giây phút quý giá để được ở gần gia đình.

Lúc cao điểm nhà anh còn thuê đến 4 giúp việc còn bây giờ chẳng cần người nào cả. Nghệ sĩ Đức Hải tự tay làm hết mọi việc, từ nấu ăn đến dọn dẹp, giặt giũ… Có thời gian rãnh, nam nghệ sĩ trau dồi ngoại ngữ. Được biết, anh biết tiếng Pháp, tiếng Nga, gần đây còn học thêm tiếng Hoa. Anh hay tâm sự với các con rằng: Bố từng tuổi này vẫn học – đọc mỗi ngày thì không có lý do gì các con không làm được như bố. 

Thời gian qua, có khá nhiều bên ngỏ lời mời đóng phim, dẫn MC song anh đều từ chối. Nhờ hoạt động nghề từ trẻ, thu nhập ổn, dè sẻn tích góp nên anh có cho bản thân một chút tài sản về già. Cách đây nhiều năm, nam nghệ sĩ mua vài bất động sản, giờ để dành cho thuê có đồng ra đồng vào khoảng trăm triệu/tháng. Ngoài ra anh còn có một khách sạn ở quận Gò Vấp, nhà cho thuê ở Tân Bình, Phú Nhuận và Thảo Điền (quận 2) cùng một số ở Hà Nội.

NSƯT Đức Hải tuổi 62: Thu nhập trăm triệu/tháng nhờ BĐS, thích nấu ăn, học ngoại ngữ, sống viên mãn bên vợ và 4 con - Ảnh 6
Khá nhiều bên ngỏ lời mời đóng phim, dẫn MC song anh đều từ chối.

NSƯT Đức Hải và vợ đã có 4 người con, 1 con gái lớn sinh năm 2003 và 3 bạn sinh 3, gồm 2 gái 1 trai sinh năm 2005. Con lớn hiện đang học ở Australia. Ba bạn sau vừa kết thúc lớp 12, bước vào ngưỡng cửa mới của đời người. Cả bốn con của anh đều chơi piano rất tốt và biết 2 ngoại ngữ. "Các con lớn khôn, có nghề ổn định và sớm lập gia đình, như vậy là đủ mãn nguyện", anh nói.

NSƯT Đức Hải sinh năm 1966, quê Nam Định, từng là diễn viên Nhà hát Tuổi Trẻ, cùng lứa với Chí Trung, Ngọc Huyền, Lan Hương, Lê Khanh... Sau khi du học ở Saint Petersburg - Nga, anh về nước và có thời gian 5 năm giảng dạy tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Nghệ sĩ được biết đến khi tham gia Gặp nhau cuối tuần, giám khảo Cười xuyên Việt, Đố ai dám hát... và ghi dấu ấn trong phim truyền hình Cô gái xấu xí… 

Thời gian sau đó, nghệ sĩ chuyển vào TPHCM sinh sống, giảng dạy, giữ chức Phó hiệu trưởng, kiêm trưởng khoa nghệ thuật của Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Về đời tư, anh lấy vợ kém 18 tuổi, có bốn con. 

NSƯT Đức Hải tuổi 62: Thu nhập trăm triệu/tháng nhờ BĐS, thích nấu ăn, học ngoại ngữ, sống viên mãn bên vợ và 4 con - Ảnh 7
Gia đình NSƯT Đức Hải.
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