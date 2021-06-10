TikToker Trương Quốc Anh bàn chuyện NSƯT Đức Hải: 'Phấn đấu cả một đời rồi, chỉ vì 1 status phải trả giá quá đắt'

Liên quan đến việc NSƯT Đức Hải bị miễn nhiệm chức Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, vừa qua, TikToker Trương Quốc Anh đã có những chia sẻ của mình trên sóng livestream.

Vừa qua, dư luận được dịp dậy sóng trước thông tin NSƯT Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Được biết, điều này có liên quan đến phát ngôn không hay của ông trên mạng xã hội trước đó. NSƯT Đức Hải - Ảnh: Internet Bàn về vụ việc, vừa qua, hot TikToker Trương Quốc Anh đã chia sẻ suy nghĩ của mình trong buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ. Cụ thể, khi được fan hỏi anh nghĩ sao về chuyện của nghệ sĩ Đức Hải, Trương Quốc Anh đã cho biết bản thân cảm thấy tiếc cho nam nghệ sĩ bởi ông đã có cả đời cống hiến nhưng chỉ vì một lần "sơ sẩy" mà phải nhận một hậu quả to lớn.

"Đây là một cái đáng buồn, tôi thấy tiếc nhiều hơn. Cả đời họ cống hiến, phấn đấu nhưng chỉ vì một lời phát ngôn mà miễn nhiệm cái chức Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng thì đây là một cái giá rất đắt. Các bạn đừng chê anh ấy nữa. Chỉ một phút sơ sẩy mà nhận phải hậu quả quá khủng khiếp" - Trương Quốc Anh nói trong livestream. TikToker Trương Quốc Anh trong buổi livestream hôm qua - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, Trương Quốc Anh cũng cho biết đây là bài học không chỉ với nghệ sĩ Đức Hải mà còn cho nhiều người nổi tiếng khác sau này về việc cẩn thận khi phát ngôn. Đồng thời, anh cũng khuyên mọi người không nên công kích nam nghệ sĩ nữa vì ông đã trả giá rồi.

"Đây không chỉ là bài học rất đau cho anh ấy mà còn cho sau này. Nó cũng là cảnh tỉnh cho rất nhiều người nổi tiếng, cho nên các bạn đừng nên công kích anh ấy. Còn cái thời điểm anh ấy nói thì có quyền công kích, vì thấy chướng tai gai mắt, nhưng bây giờ anh ấy miễn nhiệm rồi thì không nên nói vì người ta cũng biết như thế, cũng đã lãnh hậu quả rồi. Đấy là lòng tốt, lương thiện của chúng ta. Anh Đức Hải phấn đấu cả một đời, đầu 2 thứ tóc, vợ con đuề huề, Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng rồi mà chỉ vì 1 status lại bị như thế thì đó là cái giá cực đắt và anh ấy đã chấp nhận. Mình khuyên thì thế thôi nhưng mà ai nghe thì nghe" - Trương Quốc Anh nói trong livestream. Được biết, Tiktoker Trương Quốc Anh là một cán bộ kiểm sát nổi lên như một “hiện tượng mạng” bởi anh “bắt trend” khá nhanh, cách nói chuyện hài hước và thu hút người xem. Nói về scandal của NSƯT Đức Hải, được biết, ngày 2/6, trên trang cá nhân (có tích xanh) của nghệ sĩ này đã đăng tải bài viết về một nhân vật nào đó mà anh không trực tiếp nhắc tên. Tuy nhiên điều khiến dân tình phẫn nộ chính là việc nam nghệ sĩ sử dụng rất nhiều từ ngữ tục tĩu để mỉa mai người này. Bài đăng trên trang cá nhân của nghệ sĩ Đức Hải - Ảnh : Internet Sau đó, nghệ sĩ Đức Hải đã lên tiếng phủ nhận mọi việc và cho biết là do người con nuôi của mình làm. Tuy nhiên, điều này vẫn không giúp ông thoát khỏi sự chỉ trích của mọi người và kết quả bị miễn nhiệm chức vụ.

Blogger Nguyễn Ngọc Long: 'Đức Hải tuy phát ngôn tục tĩu nhưng có đủ 7 tố chất cao quý của người nghệ sĩ' Trong 7 "tố chất" của Đức Hải, blogger Nguyễn Ngọc Long đặc biệt nhấn mạnh đến một cá tính độc đáo: "Khi Đức Hải chứng minh cho dư luận thấy hổ dữ đôi khi vẫn ăn thịt con! Thế nên anh mới đưa con nuôi của mình ra lãnh đạn".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiktoker-truong-quoc-anh-ban-chuyen-nsut-duc-hai-phan-dau-ca-mot-doi-roi-chi-vi-1-status-phai-tra-gia-qua-dat-408383.html