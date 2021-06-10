Lộ clip NS Đức Hải khóc lóc tỉ tê giữa lúc ‘toang’ chức Hiệu phó sau phát ngôn ‘chợ búa’

Hậu trường 10/06/2021 16:57

Dính nghi án phát ngôn tục tĩu trên trang cá nhân, dù đã lên tiếng đính chính và giải thích tuy nhiên cư dân mạng chẳng mấy người tin nghệ sĩ Đức Hải. Mới đây sau khi ‘toang’ chức Hiệu phó, cư dân mạng lại truyền tay nhau một clip Đức Hải khóc lóc tỉ tê sướt mướt.

Sau nghi án văng tục trên trang cá nhân, rồi đến clip đeo khẩu trang hình thù kỳ dị. Mới đây NSƯT Đức Hải đã bị miễn nhiệm chức Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Cư dân mạng vẫn đang hóng hớt xem anh sẽ lên tiếng về vấn đề này như thế nào thì bất ngờ mới đây cư dân mạng truyền tay nhau một clip Đức Hải rưng rưng nước mắt. Anh chia sẻ cùng cộng đồng mạng sau những biến cố xảy ra vừa qua và mong khán giả có cái nhìn khách quan hơn. Anh tỉ tê: "Hơi buồn, mình phải bình tĩnh ... (nghẹn ngào rơi nước mắt), bảo không buồn thì không đúng, ngủ cũng không ngon, ăn cũng không ngon. Chuyện này đến với tôi rồi có một ngày sẽ đến với bạn, lời khuyên của tôi không thừa đâu. Trên facebook slogan của tôi là 'mỗi ngày chọn một niềm vui', tôi mong tất cả mọi người đều như thế. Mình uất, mình buồn để gia đình mình có bị ảnh hưởng không, không nên mình hãy làm vui mình lên rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ”. Anh cũng cho biết thêm gia đình rất nhiều người thông cảm vì biết showbiz phức tạp nên anh cũng cảm thấy được an ủi.

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Đoạn clip NSƯT Đức Hải rưng rưng nước mắt khiến cộng đồng mạng tranh cãi - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng anh đang lương lẹo và tỏ ra mình là người bị hại. Chưa kể một số khác mỉa mai rằng chính cái miệng hại cái thân nên chẳng thể trách ai. Số khác khuyên Đức Hải nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói vào thời gian tới.

Dù nổ ra nhiều ý kiến trái chiều nhưng cư dân mạng vẫn đang tò mò không biết đây là clip mới của anh sau khi bị miễn chức Phó hiệu trưởng hay là clip đã tung lên trước đó được các thánh soi được dịp “đào” lại và chia sẻ.

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Sau phát ngôn 'vạ miệng' anh đã bị thôi chức Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn - Ảnh: Internet

Trước đó ngày 9/6, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cho biết: "Sự việc kéo dài, nhiều tình tiết chưa rõ ràng nên nhà trường quyết định miễn nhiệm chức danh của nghệ sĩ Đức Hải. Sau khi có kết quả điều tra, chúng tôi có hướng xử lý tiếp theo. Trong trường hợp nghệ sĩ vô can, trường tiếp tục hợp tác nếu ông muốn công tác".

Cõi mạng 'khó ở' trước việc NSƯT Đức Hải văng tục như ‘phường chợ búa’ còn có cơ hội quay lại trường giảng dạy?

Cõi mạng 'khó ở' trước việc NSƯT Đức Hải văng tục như ‘phường chợ búa’ còn có cơ hội quay lại trường giảng dạy?

Sau khi Đức Hải “vạ miệng” trên trang cá nhân và bị nhiều người “ném đá”, dân mạng thắc mắc anh có còn cơ hội quay lại trường giảng dạy sinh viên hay là không?

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