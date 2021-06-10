Sau nghi án văng tục trên trang cá nhân, rồi đến clip đeo khẩu trang hình thù kỳ dị. Mới đây NSƯT Đức Hải đã bị miễn nhiệm chức Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Cư dân mạng vẫn đang hóng hớt xem anh sẽ lên tiếng về vấn đề này như thế nào thì bất ngờ mới đây cư dân mạng truyền tay nhau một clip Đức Hải rưng rưng nước mắt. Anh chia sẻ cùng cộng đồng mạng sau những biến cố xảy ra vừa qua và mong khán giả có cái nhìn khách quan hơn. Anh tỉ tê: "Hơi buồn, mình phải bình tĩnh ... (nghẹn ngào rơi nước mắt), bảo không buồn thì không đúng, ngủ cũng không ngon, ăn cũng không ngon. Chuyện này đến với tôi rồi có một ngày sẽ đến với bạn, lời khuyên của tôi không thừa đâu. Trên facebook slogan của tôi là 'mỗi ngày chọn một niềm vui', tôi mong tất cả mọi người đều như thế. Mình uất, mình buồn để gia đình mình có bị ảnh hưởng không, không nên mình hãy làm vui mình lên rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ”. Anh cũng cho biết thêm gia đình rất nhiều người thông cảm vì biết showbiz phức tạp nên anh cũng cảm thấy được an ủi.