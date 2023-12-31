Nam diễn viên 'hái trái ngọt' ở tuổi 40: Được phong NSƯT, có hôn nhân viên mãn bên người vợ tài giỏi, hơn 7 tuổi

Hậu trường 31/12/2023 19:27

Trong đợt phong tặng lần thứ 10 vừa qua, diễn viên Quý Bình là một trong 4 nghệ sĩ trẻ của miền Nam được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Diễn viên Quý Bình tên thật là Lê Ngọc Bình, sinh năm 1983 tại Hóc Môn, TP.HCM. Nam diễn viên là con thứ 8 trong gia đình có 9 anh chị em và không ai theo đuổi nghệ thuật.

Quý Bình có niềm đam mê với nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ nhưng bị gia đình phản đối. Phải mất một thời gian dài thuyết phục, sau này bố mẹ anh mới đồng ý.

Nam diễn viên được khán giả biết đến qua các bộ phim như: Nữ bác sĩ, Biệt thự trắng, Trà táo đỏ, Cá Rô, em yêu anh, Chuyện tình công ty quảng cáo, Quả tim máu, Xưởng 13...

Ngoài diễn xuất, Quý Bình còn ghi dấu ấn với khán giả ở vai trò MC, ca sĩ và kinh doanh.

Về đời tư, Quý Bình từng công khai chuyện tình với diễn viên Lê Phương. Thế nhưng cuộc tình kéo dài 8 năm lại không mang tới kết thúc có hậu. Từ đó, nam diễn viên khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Đến giữa năm 2020, Quý Bình khiến nhiều bất ngờ khi tổ chức đám cưới linh đình tại TP.HCM với nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng.

Dù kém bạn gái 7 tuổi nhưng cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm thắm thiết bên nhau. Nam diễn viên còn lên tiếng bảo vệ vợ khi có một số ý kiến trái chiều cho rằng, anh ham tiền mới kết hôn với vợ lớn tuổi lại có con riêng.

Nam diễn viên 'hái trái ngọt' ở tuổi 40: Được phong NSƯT, có hôn nhân viên mãn bên người vợ tài giỏi, hơn 7 tuổi - Ảnh 1

Nam diễn viên 'hái trái ngọt' ở tuổi 40: Được phong NSƯT, có hôn nhân viên mãn bên người vợ tài giỏi, hơn 7 tuổi - Ảnh 2
 Quý Bình có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ lớn hơn 7 tuổi

Chia sẻ về những ồn ào đó, vợ nam diễn viên từng nói: "Tôi không bị căng thẳng bởi những nhận xét trái chiều. Tôi nghĩ những ý kiến trái chiều hiện nay chung quy lại là do mọi người rất yêu quý anh Bình và sợ anh lựa chọn cuộc hôn nhân này có thể sẽ không có hạnh phúc lâu dài.

Mỗi người hâm mộ lại thể hiện cách lo lắng cho anh khác nhau. Lo lắng tích cực cũng có và lo lắng hơi tiêu cực một chút cũng có nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để yêu thương được lan tỏa, để mọi người sẽ yên lòng hơn".

Vào tháng 3/2022, Quý Bình hạnh phúc tiết lộ, anh đã được lên chức cha. 

Nam diễn viên 'hái trái ngọt' ở tuổi 40: Được phong NSƯT, có hôn nhân viên mãn bên người vợ tài giỏi, hơn 7 tuổi - Ảnh 3
Gia đình chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc để nam diễn viên phấn đấu trong nghệ thuật 

Có cuộc sống hôn nhân viên mãn, sự nghiệp của nam diễn viên cũng ngày càng khởi sắc. Trong đợt phong tặng lần thứ 10 vừa qua, diễn viên Quý Bình là một trong 4 nghệ sĩ trẻ của miền Nam được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Được biết trước khi hoạt động ở vai trò diễn viên, Quý Bình từng có thời gian sinh hoạt trong môi trường quân đội. Nam diễn viên từng tiết lộ sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh xin thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh song gia đình ngăn cản vì sợ nghề phù du, không ổn định. 

Vì vậy, Quý Bình đăng ký nhập ngũ, trở thành lính biên phòng ở Cần Giờ, sau đó được chuyển về Bộ Chỉ huy ở đường Cống Quỳnh (TP.HCM). “Cuộc đời run rủi thế nào mà tôi lại xin phép, thuyết phục được đơn vị cho học thêm nghề diễn viên với điều kiện đi học phải mặc quân phục và ban ngày học ở trường, chiều tối về đơn vị làm việc quân ngũ”, anh từng tiết lộ.

Nam diễn viên 'hái trái ngọt' ở tuổi 40: Được phong NSƯT, có hôn nhân viên mãn bên người vợ tài giỏi, hơn 7 tuổi - Ảnh 4
Nam diễn viên sở hữu gia tài phim ấn tượng 

“Hai năm học tại trường, các bạn cùng lớp có sắc vóc được các đoàn làm phim gọi đi đóng rất nhiều, tôi cũng được gọi nhưng cương quyết không đi phim, chỉ lo học. Tôi nghĩ có lẽ những năm tháng miệt mài ở trường Sân khấu Điện ảnh được học đầy đủ các bộ môn cần thiết cho nghề, kể cả phần học tiếng nói sân khấu mà khi ra trường tôi đã có nền tảng vững chắc, có ngay vai chính lồng tiếng bằng giọng của chính mình và thực lực diễn xuất được các bậc lão làng cũng như đàn anh đàn chị trong nghề đánh giá cao. Nếu ngày trước vội vàng đóng phim sớm khi chưa giỏi nghề thì tôi đã “chết” theo các vai phụ làng nhàng với diễn xuất non nớt”, nam diễn viên từng chia sẻ.

Được đơn vị tạo điều kiện, Quý Bình theo học diễn xuất ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM. Sau khi tốt nghiệp, anh được mời tham gia phim Nữ bác sĩ. Trải qua vòng casting, nam diễn viên được giao vai chính.

Nam diễn viên 'hái trái ngọt' ở tuổi 40: Được phong NSƯT, có hôn nhân viên mãn bên người vợ tài giỏi, hơn 7 tuổi - Ảnh 5
Vẻ ngoài nam tính của Quý Bình 

Từ đó, các vai diễn lần lượt tìm đến Quý Bình. Vì không muốn vi phạm kỷ luật của đơn vị, anh đã xin phép được ra ngoài hoạt động nghệ thuật chính thống.

Tính đến nay, Quý Bình đã có khá nhiều vai diễn thành công trong những bộ phim có tiếng như Hoài Biệt, Cá Rô! Em yêu anh, Bìm bịp kêu chiều, Chuyện tình công ty quảng cáo, Dù gió có thổi... và là một diễn viên kịch được yêu mến ở sân khấu kịch 5B. 

Nam diễn viên cũng đoạt nhiều giải thưởng uy tín như giải HTV Awards năm 2012, giải Ngôi sao xanh 2014, và đặc biệt là giải Cánh diều vàng 2013 cho hạng mục Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc qua vai Nhân trong phim Bước qua bóng tối.

 

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Từ khóa:   Quý Bình Quý Bình - Ngọc Tiền hậu trường

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