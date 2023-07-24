Quý Bình và Phương Trinh Jolie lần đầu công khai diện mạo quý tử Tyga trong dịp đầy tháng

Hậu trường 24/07/2023 19:17

Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã tiết lộ những hình ảnh hiếm có của quý tử Tyga trong dịp đầy tháng mới đây.

Ngày 24/6 Phương Trinh Jolie đã hạ sinh thành công con thứ 2 sau thời gian mong chờ. Theo tiết lộ, quý tử có tên là Tyga, là 'trái ngọt' của cặp đôi sau 1 năm trở thành vợ chồng. Dù đã thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc, thế nhưng từ đó cho đến nay cặp đôi này vẫn khéo kéo 'giấu' hình ảnh của cậu con trai.

Quý Bình và Phương Trinh Jolie lần đầu công khai diện mạo quý tử Tyga trong dịp đầy tháng - Ảnh 1
Dù đã thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc, thế nhưng từ đó cho đến nay cặp đôi này vẫn khéo kéo 'giấu' hình ảnh của cậu con trai.

Trong trưa ngày 24/7 này, Lý Bình và Phương Trinh Jolie đã hào hứng và vui mừng khi cùng nhau tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai rượu. Trong đoạn clip được đăng tải, không gian xung quanh được chuẩn bị khá đơn giản nhưng lại vô cùng ấm cúng. Cũng nhân dịp đặc biệt này, Phương Trinh Jolie và Quý Bình cũng tiện thể công khai luôn diện mạo của Tyga.

Quý Bình và Phương Trinh Jolie lần đầu công khai diện mạo quý tử Tyga trong dịp đầy tháng - Ảnh 2
Trong trưa ngày 24/7 này, Lý Bình và Phương Trinh Jolie đã hào hứng và vui mừng khi cùng nhau tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai rượu.
Quý Bình và Phương Trinh Jolie lần đầu công khai diện mạo quý tử Tyga trong dịp đầy tháng - Ảnh 3
Trong đoạn clip được đăng tải, không gian xung quanh được chuẩn bị khá đơn giản nhưng lại vô cùng ấm cúng.

Xem qua video, có thể thấy cậu bé vô cùng đáng yêu, bụ bẫm, có vẻ ngoài điển trai nên nhiều người dự đoán trong tương lai sẽ là một soái ca đích thực. Ai ai cũng nói Phương Trinh Jolie lại là sao nữ Vbiz tiếp theo nối gót nhập hội "đẻ thuê"!

Quý Bình và Phương Trinh Jolie lần đầu công khai diện mạo quý tử Tyga trong dịp đầy tháng - Ảnh 4
Xem qua video, có thể thấy cậu bé vô cùng đáng yêu, bụ bẫm, có vẻ ngoài điển trai nên nhiều người dự đoán trong tương lai sẽ là một soái ca đích thực.
Quý Bình và Phương Trinh Jolie lần đầu công khai diện mạo quý tử Tyga trong dịp đầy tháng - Ảnh 5
Ai ai cũng nói Phương Trinh Jolie lại là sao nữ Vbiz tiếp theo nối gót nhập hội "đẻ thuê"!

Đoạn video đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ sau khi đăng tải. Dưới phần bình luận, dân tình đã dành nhiều lời chúc mừng cho cặp vợ chồng, khen ngợi cho vẻ ngoài cùng những lời chúc bình an, mau ăn chóng lớn đến quý tử Tyga. 

Quý Bình và Phương Trinh Jolie lần đầu công khai diện mạo quý tử Tyga trong dịp đầy tháng - Ảnh 6
Dưới phần bình luận, dân tình đã dành nhiều lời chúc mừng cho cặp vợ chồng, khen ngợi cho vẻ ngoài cùng những lời chúc bình an, mau ăn chóng lớn đến quý tử Tyga. 

Vào chiều ngày 24/6, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã chào đón sự xuất hiện của thành viên mới. Bà xã Lý Bình cho biết đã sử dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF) để tìm kiếm con thứ 2 sau 10 năm sinh con đầu lòng.

Quý Bình và Phương Trinh Jolie lần đầu công khai diện mạo quý tử Tyga trong dịp đầy tháng - Ảnh 7
Vào chiều ngày 24/6, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã chào đón sự xuất hiện của thành viên mới.
Quý Bình và Phương Trinh Jolie lần đầu công khai diện mạo quý tử Tyga trong dịp đầy tháng - Ảnh 8
 Bà xã Lý Bình cho biết đã sử dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF) để tìm kiếm con thứ 2 sau 10 năm sinh con đầu lòng.

Phương Trinh Jolie, Lý Bình nhìn nhận phải trân trọng từng khoảnh khắc, giá trị đang có. Họ yêu nhau bốn năm trước khi đám cưới vào tháng 4/2022. Cuộc sống hôn nhân từng xảy ra mâu thuẫn, suýt chia tay, tuy nhiên họ vượt qua nhờ cách nhường nhịn, thay đổi suy nghĩ.

Quý Bình và Phương Trinh Jolie lần đầu công khai diện mạo quý tử Tyga trong dịp đầy tháng - Ảnh 9
Cuộc sống hôn nhân từng xảy ra mâu thuẫn, suýt chia tay, tuy nhiên họ vượt qua nhờ cách nhường nhịn, thay đổi suy nghĩ.

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Ngoài ca hát, cô còn lấn sân phim ảnh ở các phim Bò cạp tím, Mẹ chồng nàng dâu, Hoa phù dung, Kẻ thù giấu mặt, Gia đình là số một. Lý Bình sinh năm 1991, được biết đến từ sau danh hiệu quán quân cuộc thi Ngôi sao mới và tham gia nhiều phim truyền hình.

Quý Bình và Phương Trinh Jolie lần đầu công khai diện mạo quý tử Tyga trong dịp đầy tháng - Ảnh 10
Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang.
Quý Bình và Phương Trinh Jolie lần đầu công khai diện mạo quý tử Tyga trong dịp đầy tháng - Ảnh 11

Lý Bình sinh năm 1991, được biết đến từ sau danh hiệu quán quân cuộc thi Ngôi sao mới và tham gia nhiều phim truyền hình

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