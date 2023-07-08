Phương Trinh Jolie than thở mệt mỏi một điều trên hành trình làm mẹ 'bỉm sữa'

Vào trưa ngày 24/6, Phương Trinh Jolie hạ sinh thành công quý tử tên Tiga. Chính vì thế, hình ảnh cuộc sống xoay quanh gia đình ‘bỉm sữa’ Phương Trinh Jolie và Lý Bình luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã có những chia sẻ về hành trình làm mẹ 'bỉm sữa’ của mình sau khi hạ sinh quý tử. Theo đó, cô than thở cứ cách 2 tiếng là phải vắt sữa một lần bất kể ngày đêm. Nữ diễn viên còn khẳng định chăm con không mệt bằng việc hút sữa.

Phương Trinh Jolie than thở chăm con không mệt bằng việc hút sữa

Phía dưới bài viết, nhiều khán giả gửi lời động viên cho vợ chồng Phương Trinh Jolie – Lý Bình. Bên cạnh đó, dân tình cũng khen ngợi nhan sắc mặt mộc tươi tắn, rạng ngời của mẹ bỉm.

Được biết, trong suốt thai kỳ, Phương Trinh Jolie luôn có chế độ ăn uống khoa học, tập luyện hợp lý và chăm sóc da kĩ lưỡng để duy trì được vóc dáng thon gọn và làn da mịn màng, rạng rỡ.

Phương Trinh Jolie luôn tập luyện yoga trong suốt thai kì để duy trì được vóc dáng thon gọn

Tại thời điểm khi mới sinh con trai, Phương Trinh Jolie không giấu khỏi sự xúc động, nghẹn ngào: "Một hành trình không hề dễ dàng để mẹ được bế con trên tay, chào con trai yêu của ba mẹ. Em xin cảm ơn bác sĩ đã giúp ca khó của mẹ con em được mẹ tròn con vuông. Cảm ơn lời chúc của tất cả cô chú anh chị, bé trai nặng 3kg xin chào cô chú ạ".

Phương Trinh Jolie không giấu khỏi sự xúc động, nghẹn ngào vào thời điểm mới sinh con trai

Còn về phần ‘ba bỉm’ Lý Bình cũng từng bày tỏ cảm xúc khi con trai mới chào đời: 'Sau bao đau đớn và vất vả mà mẹ con phải vượt qua, thì ba cũng đã được nhìn thấy thiên thần bé nhỏ của ba chào đời. Ba mong chờ giây phút này rất lâu rồi, cảm giác hạnh phúc trong khi thấy con yêu của ba cất tiếng khóc, còn chưa biết phải bế con thế nào. Quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vừa lo cho mẹ, vừa mong chờ con và thật nhẹ nhàng khi cả hai đều mẹ tròn con vuông'.

Cả nhà Phương Trinh Jolie - Lý Bình hạnh phúc đón thêm thành viên mới

Sau hơn 1 năm về chung nhà, Phương Trinh Jolie và Lý Bình luôn khiến cộng đồng mạng chú ý bởi những hành động vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là tình cảm cha con giữa Lý Bình và con gái Mia Soma.