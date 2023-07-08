Phương Trinh Jolie than thở mệt mỏi một điều trên hành trình làm mẹ 'bỉm sữa'

Hậu trường 08/07/2023 19:20

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã than thở mệt mỏi một điều trên hành trình làm mẹ 'bỉm sữa’ của mình sau khi hạ sinh quý tử.

Vào trưa ngày 24/6, Phương Trinh Jolie hạ sinh thành công quý tử tên Tiga. Chính vì thế, hình ảnh cuộc sống xoay quanh gia đình ‘bỉm sữa’ Phương Trinh Jolie và Lý Bình luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Phương Trinh Jolie than thở mệt mỏi một điều trên hành trình làm mẹ 'bỉm sữa' - Ảnh 1
Hành trình 'bỉm sữa' của gia đình Phương Trinh Jolie - Lý Bình luôn được công chúng quan tâm

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã có những chia sẻ về hành trình làm mẹ 'bỉm sữa’ của mình sau khi hạ sinh quý tử. Theo đó, cô than thở cứ cách 2 tiếng là phải vắt sữa một lần bất kể ngày đêm. Nữ diễn viên còn khẳng định chăm con không mệt bằng việc hút sữa.

Phương Trinh Jolie than thở mệt mỏi một điều trên hành trình làm mẹ 'bỉm sữa' - Ảnh 2

Phương Trinh Jolie than thở mệt mỏi một điều trên hành trình làm mẹ 'bỉm sữa' - Ảnh 3
Phương Trinh Jolie than thở chăm con không mệt bằng việc hút sữa

 

Phía dưới bài viết, nhiều khán giả gửi lời động viên cho vợ chồng Phương Trinh Jolie – Lý Bình. Bên cạnh đó, dân tình cũng khen ngợi nhan sắc mặt mộc tươi tắn, rạng ngời của mẹ bỉm.

Được biết, trong suốt thai kỳ, Phương Trinh Jolie luôn có chế độ ăn uống khoa học, tập luyện hợp lý và chăm sóc da kĩ lưỡng để duy trì được vóc dáng thon gọn và làn da mịn màng, rạng rỡ.

Phương Trinh Jolie than thở mệt mỏi một điều trên hành trình làm mẹ 'bỉm sữa' - Ảnh 4
Phương Trinh Jolie luôn tập luyện yoga trong suốt thai kì để duy trì được vóc dáng thon gọn

Tại thời điểm khi mới sinh con trai, Phương Trinh Jolie không giấu khỏi sự xúc động, nghẹn ngào: "Một hành trình không hề dễ dàng để mẹ được bế con trên tay, chào con trai yêu của ba mẹ. Em xin cảm ơn bác sĩ đã giúp ca khó của mẹ con em được mẹ tròn con vuông. Cảm ơn lời chúc của tất cả cô chú anh chị, bé trai nặng 3kg xin chào cô chú ạ".

Phương Trinh Jolie than thở mệt mỏi một điều trên hành trình làm mẹ 'bỉm sữa' - Ảnh 5
 Phương Trinh Jolie không giấu khỏi sự xúc động, nghẹn ngào vào thời điểm mới sinh con trai

 

Còn về phần ‘ba bỉm’ Lý Bình cũng từng bày tỏ cảm xúc khi con trai mới chào đời: 'Sau bao đau đớn và vất vả mà mẹ con phải vượt qua, thì ba cũng đã được nhìn thấy thiên thần bé nhỏ của ba chào đời. Ba mong chờ giây phút này rất lâu rồi, cảm giác hạnh phúc trong khi thấy con yêu của ba cất tiếng khóc, còn chưa biết phải bế con thế nào. Quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vừa lo cho mẹ, vừa mong chờ con và thật nhẹ nhàng khi cả hai đều mẹ tròn con vuông'.

Phương Trinh Jolie than thở mệt mỏi một điều trên hành trình làm mẹ 'bỉm sữa' - Ảnh 6
Cả nhà Phương Trinh Jolie - Lý Bình hạnh phúc đón thêm thành viên mới

 

Sau hơn 1 năm về chung nhà, Phương Trinh Jolie và Lý Bình luôn khiến cộng đồng mạng chú ý bởi những hành động vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là tình cảm cha con giữa Lý Bình và con gái Mia Soma. 

Phương Trinh Jolie - Lý Bình hạnh phúc 'chào đón' con trai đầu lòng, tiết lộ gặp nguy hiểm trong lúc sinh con

Phương Trinh Jolie - Lý Bình hạnh phúc 'chào đón' con trai đầu lòng, tiết lộ gặp nguy hiểm trong lúc sinh con

Mới đây, vào chiều ngày 24/6, vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình hạnh phúc chào đón thành viên mới. Đáng chú ý, Lý Bình tiết lộ bà xã đã gặp nguy hiểm trong lúc sinh con nhưng may mắn đã 'mẹ tròn con vuông'.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Trinh Jolie - Lý Bình con trai Phương Trinh Jolie vbiz

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 4 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 34 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 40 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 51 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 55 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi