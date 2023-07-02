Hé lộ thêm hình ảnh cận mặt của quý tử mới chào đời, Phương Trinh Jolie chính thức gia nhập hội 'đẻ thuê' vì 1 chi tiết cực đáng yêu!

Những hình ảnh về quý tử mà Phương Trinh Jolie chia sẻ trên trang cá nhân đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình đều là những diễn viên tài năng, quen mặt với khán giả thông qua nhiều bộ phim. Cả hai đã tổ chức đám cưới đẹp như mơ vào năm 2022. Gần đây, sau nhiều ngày tháng chờ đợi, vào ngày 24/6, Lý Bình xác nhận bà xã Phương Trinh Jolie đã "mẹ tròn con vuông". Ban đầu, Phương Trinh Jolie muốn sinh thường nhưng không được nên đến đầu giờ chiều, cô được chuyển vào phòng mổ để đảm bảo sức khoẻ cho mẹ và bé. Hậu "vượt cạn" thành công, Phương Trinh Jolie và gia đình nhỏ luôn nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Lý Bình luôn túc trực bên cạnh bà xã Phương Trinh Jolie đã hạ sinh thành công 1 quý tử kháu khỉnh Mới đây, Phương Trinh Jolie vừa đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình bốn người. Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Yêu gia đình mình thiệt nhiều". Trong loạt ảnh được chia sẻ, bé Mia - con gái đầu lòng bày tỏ sự vui vẻ, thích thú và tình yêu thương khi liên tục có những cử chỉ âu yếm dành cho em trai. Bên cạnh đó, diện mạo của quý tử Tiga cũng được Phương Trinh Jolie hé lộ "sương sương". Có thể thấy, nhóc tỳ "trộm vía" vô cùng bụ bẫm, đáng yêu.

Những hình ảnh mà Phương Trinh Jolie đăng tải trên trang cá nhân Ngay khi bài đăng được chia sẻ đã nhận được nhiều sự yêu thích của người hâm mộ, nhiều người dành lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của Phương Trinh Jolie. Không chỉ vậy, dân tình còn nhanh chóng soi ra được đặc điểm đáng yêu. Theo đó, "đôi môi" của nhóc tỳ được nhận xét là giống hệt Lý Bình, là "bản sao" nhí của bố. Chi tiết này khiến nhiều người không khỏi thích thú, nhiều người còn trêu đùa nữ diễn viên lại nhập "hội đẻ thuê Vbiz". Một số bình luận từ cộng đồng mạng Trước đây, Phương Trinh Jolie từng có phát ngôn gây sốc: “Chỉ yêu người đàn ông kiếm 100 triệu đồng mỗi tháng”. Thời điểm ấy, nữ diễn viên bị ném đá vì ham mê vật chất, coi trọng đồng tiền. Nhiều người còn cho rằng cô sẽ bất chấp tất cả để cặp kè đại gia có tuổi, bởi không phải người trẻ nào cũng có khả năng kiếm được mức thu nhập cao như vậy.

Thế nhưng, đến cuối cùng, Phương Trinh Jolie lại chọn Lý Bình - nam diễn viên kém cô 3 tuổi, không những thế còn là chàng trai tay trắng đi lên. Trước khi bước chân vào showbiz, Lý Bình từng là nhân viên soát vé ở rạp chiếu phim. Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã có 1 chuyện tình đẹp trước khi chính thức "về 1 nhà" Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, anh dần được biết đến qua những vai nhỏ và ngày càng nổi tiếng sau những bộ phim như Trói Buộc Yêu Thương, Bánh Mì Ông Màu, Chiến Dịch Chống Ế, Chồng Người Ta, Dream Man - Lời Kết Bạn Chết Chóc,... Hiện tại, Lý Bình đang hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên và đạo diễn. Suốt 3 năm yêu nhau, ông xã từng nhiều lần tặng cho Phương Trinh Jolie những món quà đắt đỏ như xe hơi trị giá gần 8 tỷ đồng, bó hoa được làm từ tiền mặt trong những ngày đặc biệt. Trong một chương trình truyền hình, Phương Trinh Jolie từng tiết lộ cô ưng ý ông xã ngay từ lần đầu gặp mặt. Nữ diễn viên cho biết cô yêu đương cân nhắc, suy nghĩ kĩ càng vì bản thân đã có một bé gái và tuổi không còn trẻ. "Lần đầu gặp tôi đã ấn tượng vì thấy anh Bình đẹp trai, 6 múi. Thực ra, tính tôi thì cũng không quan trọng đẹp trai, nhưng phải coi về tính cách người đó nói chuyện có hợp không. Nói chuyện 10 câu thì anh làm tôi cười hết 9 câu rồi, nên tôi khá ưng. Tôi cũng lớn tuổi rồi, phải tìm được người thực sự phù hợp chứ không thể nào tốn nhiều thời gian nữa", Phương Trinh Jolie cho hay. Phương Trinh Jolie từng tiết lộ cô ưng ý ông xã ngay từ lần đầu gặp mặt

Phản ứng của Lý Bình khi bị nghi 'có thái độ' với con riêng sau khi Phương Trinh Jolie sinh quý tử Lý Bình nhận được sự quan tâm của cư dân mạng sau khi chia sẻ hình ảnh một trang đưa tin sai sự thật về gia đình anh.

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