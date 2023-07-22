Đang ở cữ, Phương Trinh Jolie làm một hành động khiến netizen lên tiếng cảnh báo gây ảnh hưởng đến quý tử mới sinh

Hậu trường 22/07/2023 08:45

Đang trong thời gian ở cữ nhưng Phương Trinh Jolie vẫn làm một hành động khiến netizen lên tiếng cảnh báo vì có thể gây ảnh hưởng tới quý tử mới sinh.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình tổ chức hôn lễ khủng siêu hoành tráng và xa hoa vào tháng 4/2022. Hơn 1 năm về chung một nhà, cặp đôi đón quý tử Tyga chào đời. Trên mạng xã hội, Phương Trinh Jolie thường xuyên khoe những khoảnh khắc cùng Lý Bình và con gái Mia quây quần bên nhau để cùng chăm sóc quý tử Tyga.

Đang ở cữ, Phương Trinh Jolie làm một hành động khiến netizen lên tiếng cảnh báo gây ảnh hưởng đến quý tử mới sinh - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie thường xuyên khoe những khoảnh khắc cùng Lý Bình và con gái Mia quây quần bên nhau để cùng chăm sóc quý tử Tyga

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie chia sẻ loạt ảnh bản thân cùng Lý Bình và con gái Mia ăn sầu riêng. Theo đó, nữ diễn viên tiết lộ vừa được người quen tặng cho sầu riêng tẩm bổ. Thế nhưng, bức ảnh này của nữ ca sĩ lại nhận nhiều chỉ trích từ cư dân mạng.

Đang ở cữ, Phương Trinh Jolie làm một hành động khiến netizen lên tiếng cảnh báo gây ảnh hưởng đến quý tử mới sinh - Ảnh 2Đang ở cữ, Phương Trinh Jolie làm một hành động khiến netizen lên tiếng cảnh báo gây ảnh hưởng đến quý tử mới sinh - Ảnh 3

Đang ở cữ, Phương Trinh Jolie làm một hành động khiến netizen lên tiếng cảnh báo gây ảnh hưởng đến quý tử mới sinh - Ảnh 4
Phương Trinh Jolie chia sẻ loạt ảnh bản thân cùng Lý Bình và con gái Mia ăn sầu riêng nhưng bị nhiều mẹ bỉm can ngăn

 

Nhiều mẹ bỉm lên tiếng khuyên ngăn Phương Trinh Jolie ăn sầu riêng. Theo kinh nghiệm của nhiều mẹ bỉm, đây là loại trái cây dễ khiến mẹ mất sữa hoặc có thể làm em bé khó tiêu. Sau khi được cảnh báo về tác hại của sầu riêng, Phương Trinh Jolie tiết lộ vì quá thèm nên chỉ ăn 1 múi nhỏ, phần còn lại để cho ông xã và con gái thưởng thức. Vì vậy, cô nàng hy vọng các mẹ bỉm không quá lo lắng cho mình.

Đang ở cữ, Phương Trinh Jolie làm một hành động khiến netizen lên tiếng cảnh báo gây ảnh hưởng đến quý tử mới sinh - Ảnh 5
Phương Trinh Jolie tiết lộ vì quá thèm nên chỉ ăn 1 múi nhỏ, phần còn lại để cho ông xã và con gái thưởng thức

 

Gần 1 tháng qua, bà xã Lý Bình tuân thủ theo đúng thời gian ở cữ truyền thống để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Cô nàng thường xuyên tiết lộ cuộc sống mẹ bỉm nhiều vất vả khi chăm con nhỏ. May mắn là Phương Trinh Jolie luôn có ông xã và con gái bên cạnh hỗ trợ, động viên.

Đang ở cữ, Phương Trinh Jolie làm một hành động khiến netizen lên tiếng cảnh báo gây ảnh hưởng đến quý tử mới sinh - Ảnh 6
 Dân tình luôn khen ngợi nhan sắc tươi tắn, rạng ngời của mẹ bỉm Phương Trinh Jolie

 

Bên cạnh đó, dân tình cũng khen ngợi nhan sắc tươi tắn, rạng ngời của mẹ bỉm. Được biết, trong suốt thai kỳ, Phương Trinh Jolie luôn có chế độ ăn uống khoa học, tập luyện hợp lý và chăm sóc da kĩ lưỡng để duy trì được vóc dáng thon gọn và làn da mịn màng, rạng rỡ.

 

Phương Trinh Jolie than thở mệt mỏi một điều trên hành trình làm mẹ 'bỉm sữa'

Phương Trinh Jolie than thở mệt mỏi một điều trên hành trình làm mẹ 'bỉm sữa'

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Từ khóa:   Phương Trinh Jolie Gia đình Phương Trinh Jolie vbiz

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