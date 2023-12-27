Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn

Hiện tại, ở tuổi 63, NSND Tạ Minh Tâm vẫn say mê cống hiến cho âm nhạc , nghệ thuật. Được biết, ông còn là người thầy đáng kính của biết bao giọng ca nổi tiếng trong showbiz như Võ Hạ Trâm, "O Sen" Ngọc Mai, Phúc Anh, Hoàng Bách, Lương Bích Hữu,...

Nhắc đến NSND Tạ Minh Tâm, khán giả yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Cách mạng Việt Nam. Tên tuổi ông gắn liền với nhiều ca khúc Cách mạng bất hủ như Đất nước trọn niềm vui, Vang mãi bản tình ca, Nổi lửa lên em, Lá đỏ...

Ngoài ca hát, NSND Tạ Minh Tâm còn tham gia đóng phim, ông đã góp mặt trong các bộ phim quen thuộc như Ngoại tình, Những ngôi sao biển, Nghề Báo, Bên kia sông, Chủ tịch giao hàng… Đặc biệt, vai diễn bác sĩ Hùng của ông trong bộ phim Blouse trắng đến nay vẫn lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều khán giả Việt.

NSND Tạ Minh Tâm còn tham gia đóng phim.

Song song với hoạt động nghệ thuật, NSND Tạ Minh Tâm từng là một nhà quản lý. Ông là nguyên Phó giám đốc Nhạc viện TP.HCM nhiệm kỳ 2014 - 2020. Năm 2001, Tạ Minh Tâm nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001. Đến năm 2019, ông chính thức được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân.

Có thể nói, sự nghiệp của NSND Tạ Minh Tâm thành công như hiện tại có không ít công sức của bà xã Bạch Vân - người đã đồng hành cùng ông từ những ngày cơ hàn cho đến khi thành danh. Đến nay cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài gần 40 năm, nhưng vẫn chung thủy, sắc son đáng ngưỡng mộ.

Sự nghiệp của NSND Tạ Minh Tâm thành công như hiện tại có không ít công sức của bà xã Bạch Vân.

Cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài gần 40 năm, nhưng vẫn chung thủy, sắc son đáng ngưỡng mộ.

NSND Tạ Minh Tâm từng kể trong chương trình Lời tự sự: “Tôi và vợ quen nhau từ lúc còn là sinh viên, đi xe đạp, cùng nhau ăn chè, ăn kem. Cô ấy học sân khấu, tôi học âm nhạc, ở cùng ký túc xá. Chặng đường đó đã gần 40 năm rồi và dài gần bằng con đường ca hát của tôi. Đó là một phần không thể thiếu đối với cuộc đời tôi".

Thời trẻ, NSND Tạ Minh Tâm là chàng trai hào hoa, lãng tử nên được nhiều người theo đuổi, nhưng chính bản thân ông lại lo mất bạn gái vì bà Bạch Vân rất xinh đẹp và tài năng. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng dùng chung một chiếc xe đạp, chồng đi hát, vợ đi diễn kịch. Thế nhưng, hoàn cảnh khi ấy buộc phải có một người ở nhà chăm sóc con cái và lo chuyện trong gia đình. Tuy khó khăn là thế, cả hai vẫn chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau dắt tay đi qua những tháng ngày hàn vi.

Sau gần 40 chung sống, vợ chồng NSND Tạ Minh Tâm có hai cô con gái xinh đẹp, hiếu thảo. Hiện, cả hai đều trưởng thành, giỏi giang và nam nghệ sĩ cũng đã "thăng chức" lên thành ông ngoại. Trên trang cá nhân, giọng ca Đất nước trọn niềm vui thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên bà xã, hay các buổi tụ họp cùng bạn bè, đi du lịch nhiều nơi.

Sau gần 40 chung sống, vợ chồng NSND Tạ Minh Tâm có hai cô con gái xinh đẹp, hiếu thảo.

Nam nghệ sĩ cũng đã "thăng chức" lên thành ông ngoại.