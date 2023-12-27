Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn

Hậu trường 27/12/2023 14:34

NSND Tạ Minh Tâm được nhiều khán giả yêu mến nhờ tài năng và cuộc sống nói không với scandal.

Nhắc đến NSND Tạ Minh Tâm, khán giả yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Cách mạng Việt Nam. Tên tuổi ông gắn liền với nhiều ca khúc Cách mạng bất hủ như Đất nước trọn niềm vui, Vang mãi bản tình ca, Nổi lửa lên em, Lá đỏ...

Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn - Ảnh 1
Nhắc đến NSND Tạ Minh Tâm, khán giả yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Cách mạng Việt Nam.

Hiện tại, ở tuổi 63, NSND Tạ Minh Tâm vẫn say mê cống hiến cho âm nhạc, nghệ thuật. Được biết, ông còn là người thầy đáng kính của biết bao giọng ca nổi tiếng trong showbiz như Võ Hạ Trâm, "O Sen" Ngọc Mai, Phúc Anh, Hoàng Bách, Lương Bích Hữu,...

Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn - Ảnh 2
Ông còn là người thầy đáng kính của biết bao giọng ca nổi tiếng trong showbiz.

Ngoài ca hát, NSND Tạ Minh Tâm còn tham gia đóng phim, ông đã góp mặt trong các bộ phim quen thuộc như Ngoại tình, Những ngôi sao biển, Nghề Báo, Bên kia sông, Chủ tịch giao hàng… Đặc biệt, vai diễn bác sĩ Hùng của ông trong bộ phim Blouse trắng đến nay vẫn lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều khán giả Việt.

Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn - Ảnh 3

Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn - Ảnh 4
NSND Tạ Minh Tâm còn tham gia đóng phim.

Song song với hoạt động nghệ thuật, NSND Tạ Minh Tâm từng là một nhà quản lý. Ông là nguyên Phó giám đốc Nhạc viện TP.HCM nhiệm kỳ 2014 - 2020. Năm 2001, Tạ Minh Tâm nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001. Đến năm 2019, ông chính thức được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân.

Có thể nói, sự nghiệp của NSND Tạ Minh Tâm thành công như hiện tại có không ít công sức của bà xã Bạch Vân - người đã đồng hành cùng ông từ những ngày cơ hàn cho đến khi thành danh. Đến nay cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài gần 40 năm, nhưng vẫn chung thủy, sắc son đáng ngưỡng mộ.

Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn - Ảnh 5

Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn - Ảnh 6

Sự nghiệp của NSND Tạ Minh Tâm thành công như hiện tại có không ít công sức của bà xã Bạch Vân.
Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn - Ảnh 7
Cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài gần 40 năm, nhưng vẫn chung thủy, sắc son đáng ngưỡng mộ.

NSND Tạ Minh Tâm từng kể trong chương trình Lời tự sự“Tôi và vợ quen nhau từ lúc còn là sinh viên, đi xe đạp, cùng nhau ăn chè, ăn kem. Cô ấy học sân khấu, tôi học âm nhạc, ở cùng ký túc xá. Chặng đường đó đã gần 40 năm rồi và dài gần bằng con đường ca hát của tôi. Đó là một phần không thể thiếu đối với cuộc đời tôi".

Thời trẻ, NSND Tạ Minh Tâm là chàng trai hào hoa, lãng tử nên được nhiều người theo đuổi, nhưng chính bản thân ông lại lo mất bạn gái vì bà Bạch Vân rất xinh đẹp và tài năng. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng dùng chung một chiếc xe đạp, chồng đi hát, vợ đi diễn kịch. Thế nhưng, hoàn cảnh khi ấy buộc phải có một người ở nhà chăm sóc con cái và lo chuyện trong gia đình. Tuy khó khăn là thế, cả hai vẫn chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau dắt tay đi qua những tháng ngày hàn vi.

Sau gần 40 chung sống, vợ chồng NSND Tạ Minh Tâm có hai cô con gái xinh đẹp, hiếu thảo. Hiện, cả hai đều trưởng thành, giỏi giang và nam nghệ sĩ cũng đã "thăng chức" lên thành ông ngoại. Trên trang cá nhân, giọng ca Đất nước trọn niềm vui thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên bà xã, hay các buổi tụ họp cùng bạn bè, đi du lịch nhiều nơi.

Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn - Ảnh 8

Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn - Ảnh 9

Sau gần 40 chung sống, vợ chồng NSND Tạ Minh Tâm có hai cô con gái xinh đẹp, hiếu thảo.
Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn - Ảnh 10
Nam nghệ sĩ cũng đã "thăng chức" lên thành ông ngoại. 

 Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn - Ảnh 11

Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn - Ảnh 12

Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn - Ảnh 13

Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn - Ảnh 14

Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn - Ảnh 15

Gương mặt “cầm trịch” gameshow Chung Sức: Thầy của nhiều giọng ca nổi tiếng và cuộc sống viên mãn bên bà xã xinh đẹp gắn bó 40 năm từ thuở cơ hàn - Ảnh 16
Ông thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên gia đình hay các buổi tụ họp cùng bạn bè, đi du lịch nhiều nơi.
NS Tạ Minh Tâm ngoài 60 vẫn phong độ đĩnh đạc, hôn nhân đầy viên mãn với bà xã Bạch Vân

NS Tạ Minh Tâm ngoài 60 vẫn phong độ đĩnh đạc, hôn nhân đầy viên mãn với bà xã Bạch Vân

Có thể nói, sau bao năm làm nghệ thuật ông là 1 trong những nghệ sĩ hiếm hoi của Vbiz “nói không với scandal”.

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Từ khóa:   NSND Tạ Minh Tâm MC Chung Sức vợ NSND Tạ Minh Tâm

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