NSND Minh Vương sinh năm 1950 tại Long An. Ông bén duyên với nghệ thuật cải lương từ khi còn bé. Năm 14 tuổi, nghệ sĩ Minh Vương đã đoạt giải Khôi nguyên vọng cổ. Trước đó vì có tố chất mà ông được thầy Bảy Trạch dạy ca miễn phí.

Đến năm 2012, Minh Vương gặp biến cố khi bị suy thận khiến chân sưng, việc tiểu tiện càng trở nên khó khăn

Sau đó, ông đã đăng ký vào danh sách chờ ghép thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy và may mắn ông được một chàng trai 34 tuổi, chết não hiến thận. Hiện tại, sau nhiều năm ghép thận, NSND Minh Vương từng cho biết, ông cảm thấy may mắn, hạnh phúc vì hiện tại tuy bản thân yếu đi do tuổi già nhưng sức khỏe vẫn khá tốt và minh mẫn để cống hiến thêm cho nghệ thuật nước nhà. Ông nói rằng còn sức, còn sống vẫn còn khát khao được hát để phục vụ bà con.

Ở tuổi U80, NSND Minh Vương không còn xuất hiện nhiều trên các sân khấu. Chủ yếu, ông nhận lời tham gia biểu diễn từ lời mời của một số đồng nghiệp thân thiết hoặc khi sức khoẻ đảm bảo. Ngoài ra, ông làm giám khảo giải Chuông vàng vọng cổ, Bông lúa vàng, ông vẫn duy trì gặp gỡ, uống cà phê với những đồng nghiệp cũ ở đoàn Kim Chung. Nếu ai đó gặp khó khăn ông lại cùng anh em đóng góp để giúp đỡ họ.

Vừa qua, NSND Minh Vương xuất hiện tại Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023. Ông đến từ rất sớm, chuẩn bị chỉn chu mọi thứ dù còn vài tiếng mới đến tiết mục của mình. Nam nghệ sĩ U80 thân thiện, vui vẻ chào hỏi mọi người, chụp hình cùng khán giả.

Trong hậu trường, nghệ sĩ gạo cội đi đứng luôn phải có người dìu. Nhưng khi vừa bước ra sân khấu, NSND Minh Vương như trở thành một con người khác. Ông hát đầy đam mê và giàu năng lượng ở tuổi ngoài 70. Qua hai nhạc phẩm Mừng sinh nhật mẹ và Hủ tiếu gõ, nam nghệ sĩ khiến hàng ngàn khán giả bên dưới sân khấu vỗ tay không ngớt cũng như dành lời khen ngợi bởi làn hơi khỏe, chất giọng truyền cảm, mùi mẫn như ngày nào.

Để có sức khỏe tốt, Minh Vương luôn ý thức ý giữ gìn sức khỏe bằng việc tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học cũng như thăm khám thường xuyên. "Sức khỏe mình phải giữ thì mới tốt được. Về chuyện ăn uống, tôi luôn theo sự hướng dẫn của bác sĩ nhưng thật ra cũng không cần phải kiêng cử gì nhiều. Mình cứ cố gắng cân bằng, không để vượt các chỉ số mà bác sĩ căn dặn. May mắn là mỗi lần đi kiểm tra thì sức khỏe tôi đều ổn định nên rất mừng" - ông cho hay.

Mỗi ngày, nam nghệ sĩ đều duy trì thói quen vận động, tập thể dục bằng cách đi bộ quanh nhà. Theo chia sẻ từ Minh Vương, hiện tại ông đang trải qua chuỗi ngày hạnh phúc, êm đềm bên người vợ thứ hai. Cuộc sống đời thường của đôi "vợ chồng son" thỉnh thoảng có thêm tiếng cười đùa, những buổi tụ họp ấm cúng khi con gái cùng các cháu ghé thăm. Mỗi khi chồng ra sân khấu hát, bà lại ngồi nép mình ở một góc cánh gà, chăm chú nghe theo dõi chồng bằng ánh mắt đầy yêu thương, ngưỡng mộ.

Ở tuổi ngoài 70, Minh Vương tâm sự ước nguyện của ông là có đủ sức khỏe, giữ được giọng để tiếp tục đi hát, phục vụ khán giả. Bên cạnh đó, giọng ca Nửa đời hương phấn cũng mong mỏi cho thế hệ trẻ tiếp bước con đường nghệ thuật sân khấu cải lương để bộ môn này mãi trường tồn. "Tôi tin rằng cải lương sẽ phục hồi, dù có chậm nhưng chắc chắn sẽ có ngày phục hồi và trở lại mạnh mẽ", ông bày tỏ.