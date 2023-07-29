NSND Lệ Thủy hội ngộ NSND Minh Vương và Minh Cảnh sau nhiều năm xa cách, biết ơn 2 nam nghệ sĩ vì một điều?

Mới đây, trên kênh cá nhân của mình, NSND Lệ Thủy đã chia sẻ buổi hội ngộ hiếm có của nữ nghệ sĩ và nghệ sĩ Minh Cảnh và NSND Minh Vương sau nhiều năm xa cách. Được biết, buổi gặp gỡ này do NSND Minh Vương tổ chức để hội ngộ các anh em bạn nghề thân thiết của đoàn cải lương Kim Chung năm xưa.

Với khán giả mộ điệu cải lương, sự kết hợp trở lại trên cùng sân khấu của 3 giọng ca Minh Cảnh - Lệ Thủy - Minh Vương là niềm mong mỏi nhiều thập niên qua.

Nghệ sĩ Minh Cảnh nay đã ở tuổi U90 nhưng rất phong độ, khỏe mạnh và sung sức cho buổi diễn cải lương sắp tới của nam nghệ sĩ. Minh Cảnh xúc động gặp lại các nghệ sĩ đàn em yêu quý sau nhiều năm xa cách nơi xứ người.

Nghệ sĩ Minh Cảnh xúc động gặp lại các nghệ sĩ đàn em yêu quý sau nhiều năm xa cách nơi xứ người

NSND Lệ Thủy cũng bày tỏ sự biết ơn dành cho ‘người tình sân khấu’ NSND Minh Vương vì đã gọi điện cho nữ nghệ sĩ tới đây hội ngộ cùng ‘đàn anh’ Minh Cảnh. Mặc dù có công việc nhưng nữ nghệ sĩ vẫn dẹp hết để gặp đàn anh và các anh em nghệ sĩ.

NSND Lệ Thủy và NSND Minh Vương

Bên cạnh đó, NSND Lệ Thủy cũng xúc động cho biết bà luôn ghi nhớ người anh lớn Minh Cảnh đã dìu dắt bà trên thị trường băng đĩa của những năm 1960, 1970. Để từ đó liên danh Minh Cảnh - Lệ Thủy đã có những bộ đĩa để đời như Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài…

NSND Lệ Thủy cho biết bà luôn ghi nhớ người anh lớn Minh Cảnh đã dìu dắt bà trên thị trường băng đĩa của những năm 1960, 1970

Được biết, sắp tới đây, nghệ sĩ Minh Cảnh sẽ diễn vở cải lương kinh điển ‘Máu nhuộm sân chùa’ tại TPHCM, cùng NSND Lệ Thủy (trong vai Bạch Thiên Nga).

NSND Lệ Thủy và nghệ sĩ Minh Cảnh trong vở cải lương kinh điển ‘Máu nhuộm sân chùa’

Về vở diễn này, NSND Lệ Thủy nói: "Tôi nói thật, vì anh Minh Cảnh nên tôi mới nhận lời hát vai Bạch Thiên Nga này. Bình thường tôi không hát vì vai này nhỏ tuổi quá, lại cứ lí la lí lắc, trong khi tôi lớn tuổi rồi. Tôi rất ngại và sợ hát không còn hay như xưa.

Nhưng lần này, tôi vẫn nhận vai Bạch Thiên Nga vì tôi rất quý anh Minh Cảnh. Đã nhiều năm rồi tôi và anh Minh Cảnh mới có cơ hội diễn cùng nhau. Ở tuổi này, chúng tôi chỉ cần gặp được nhau và thương mến nhau là vui rồi".