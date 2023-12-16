NS Mỹ Uyên được phong danh hiệu NSND ở tuổi U50: Sống tằn tiện, yêu trai trẻ kém vài tuổi, chăm dưỡng da 'uốn dáng'

Mới đây, nghệ sĩ Mỹ Uyên có tên trong danh sách 42 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10. Trước sự vinh dự này, Mỹ Uyên tâm sự với báo Thanh niên: "Tôi vui và hạnh phúc nhưng cũng có chút áp lực. Mình cảm thấy khi nhận danh hiệu này, bản thân cần có thêm trách nhiệm với công việc, với xã hội. Bên cạnh đó, mình luôn phải sống tử tế, biết phấn đấu, cống hiến cho nền nghệ thuật của nước nhà".

Mỹ Uyên không còn là gương mặt xa lạ với khán giả phim truyền hình. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật với hàng loạt vai diễn lớn nhỏ, nữ diễn viên đã có vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ.

Với ngoại hình không kén vai, Mỹ Uyên đã thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau từ cơ cực, bần hàn đến giàu sang, quyền quý, thậm chí là cả những vai phản diện. Nữ nghệ sĩ tham gia nhiều bộ phim gây tiếng vang như Vị đắng tình yêu 2, Mảnh đất tình đời, Cả một đời ân oán, Tháng năm rực rỡ,…

Nữ nghệ sĩ được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2012. Đến năm 2018, cô đã có đủ huy chương để có thể xét danh hiệu NSND. Dù vậy, thời điểm đó nữ nghệ sĩ không làm đơn vì ngại và thấy bản thân chưa dám nhận danh hiệu cao quý này.

Với ngoại hình không kén vai, Mỹ Uyên đã thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau từ cơ cực, bần hàn đến giàu sang, quyền quý, thậm chí là cả những vai phản diện

Bên cạnh diễn xuất, Mỹ Uyên hiện đang là Giám đốc Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B, TP.HCM và được mệnh danh là "nữ tướng" của làng sân khấu kịch. Mỹ Uyên dành nhiều tình cảm đặc biệt và nỗi trăn trở cho sân khấu kịch. Trong thời điểm sân khấu gặp khó khăn, nữ nghệ sĩ từng lấy hết số tiết kiệm, tiền làm show, tiền tích cóp từ công ty thời trang, thậm chí bán nhà, bán xe để vực dậy Sân khấu kịch 5B.

Là ngôi sao nổi tiếng nhưng trái ngược ở ngoài đời Mỹ Uyên là người sống giản dị, cần kiệm và kín tiếng. Bố mẹ nữ nghệ sĩ ly hôn từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô cũng đã mất nên cô đang sống cùng các cháu ruột trong một căn chung cư ở TP.HCM.

Bên cạnh diễn xuất, Mỹ Uyên hiện đang là Giám đốc Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B, TP.HCM và được mệnh danh là "nữ tướng" của làng sân khấu kịch

Ở tuổi gần 50, Mỹ Duyên vẫn chọn cuộc sống độc thân. Tuy vậy, cô sống lạc quan, yêu đời và luôn muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật. Dù không kết hôn, nhưng cô khẳng định vẫn đang yêu. Nữ nghệ sĩ tâm sự: “Ai cũng hỏi sao vẫn độc thân nhưng tôi nghĩ rằng mình không ế vì vẫn có nhiều người đàn ông yêu và đeo đuổi tôi lắm... Tới 70 tuổi, tôi vẫn có thể làm cô dâu được. Khi đó, tôi sẽ mặc một chiếc áo cưới thật sexy, cài một bông hoa thật to trên đầu và đi xe mui trần”.

Trong một lần hiếm hoi, Mỹ Uyên tiết lộ với truyền thông, cô đang cảm thấy hạnh phúc vì có người đàn ông của riêng mình, được lãng mạn bay bổng trong tình yêu. Nhưng “người đó” là ai thì Mỹ Uyên không công khai, chỉ biết đó là một chàng trai rất trẻ, không làm trong nghệ thuật, thương yêu cô thật lòng.

Ở tuổi gần 50, Mỹ Duyên vẫn chọn cuộc sống độc thân. Dù không kết hôn, nhưng cô khẳng định vẫn đang yêu

"Chúng tôi quen nhau hơn hai năm, từ một buổi tiệc tùng. Ban đầu, tôi thấy bạn ấy trẻ nên không có ý định kết giao. Tuy nhiên khi có Facebook của nhau, bạn ấy nhắn tin hỏi thăm. Người ấy bất ngờ khi biết tôi vẫn độc thân. Sau đó cả hai hẹn đi ăn uống, xem phim. Lúc đầu chúng tôi gọi nhau "chị, em", sau vài lần đổi sang gọi tên của nhau" - Mỹ Uyên chia sẻ trên VnExpress.

Không chỉ sự nghiệp đáng nể mà nữ NSƯT còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sắc vóc chuẩn chỉnh ở tuổi U50. Chia sẻ về bí quyết giữ dáng đẹp eo thon, Mỹ Uyên cho biết mỗi tuần, cô dành từ 3 đến 4 buổi để tập yoga. Mỗi buổi, cô tập luyện trong thời gian 1 tiếng và chủ yếu thực hiện các bài tập căng, giãn cơ, kỹ thuật thở, yoga vận động...

Không chỉ sự nghiệp đáng nể mà nữ NSƯT còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sắc vóc chuẩn chỉnh ở tuổi U50

Mỹ Uyên tiết lộ tập yoga rất tiện lợi. Mỗi khi quay phim hoặc công tác ở xa, cô luôn mang theo thảm tập để không gián đoạn việc tập luyện của mình. "Cứ quay xong là tôi về phòng vừa tập yoga vừa đọc kịch bản cho cảnh quay hôm sau, rất tiện lợi" - Mỹ Uyên cho hay.

Diễn viên phim Mùi ngò gai cho biết tập yoga không chỉ giúp cô có cơ thể khỏe mạnh, mà các động tác yoga tuy nhẹ nhàng nhưng đã hỗ trợ cô giảm chứng đau cổ, vai, gáy.

Chia sẻ về bí quyết giữ dáng đẹp eo thon, Mỹ Uyên cho biết mỗi tuần, cô dành từ 3 đến 4 buổi để tập yoga

"Các chứng đau nhức từng khiến tôi nhiều đêm mất ngủ, nhờ tập yoga mà thuyên giảm. Không chỉ vậy, khi chăm chỉ tập luyện, tôi thấy máu mình được lưu thông tốt, hệ tiêu hóa cũng được cải thiện" - Mỹ Uyên chia sẻ.

Ngoài yoga, Mỹ Uyên còn theo đuổi nhiều bộ môn vận động khác như đi bộ, đi xe đạp. Cũng chính vì chăm chỉ tập luyện, diễn viên 7X luôn tươi tắn, rạng rỡ. Mỹ Uyên vẫn tự tin diện đồ gợi cảm hay bikini. Nhờ cơ thể săn chắc, cân đối mà không có outfit có thể làm khó được nữ diễn viên.

Ngoài yoga, Mỹ Uyên còn theo đuổi nhiều bộ môn vận động khác như đi bộ, đi xe đạp. Cũng chính vì chăm chỉ tập luyện, diễn viên 7X luôn tươi tắn, rạng rỡ

Mỹ Uyên vẫn tự tin diện đồ gợi cảm hay bikini

Ngoài chăm sóc vóc dáng, người đẹp cũng đầu tư cho nhan sắc. Cô giữ được làn da trắng mịn, ngũ quan hài hòa dù xuất hiện dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, rãnh cười, song những yếu tố này không làm nữ diễn viên sụt giảm quá nhiều phong độ ngoại hình của mình. Ngoài ra, diện mạo tươi tắn, rạng rỡ cũng là yếu tố giúp cô trở nên trẻ trung hơn tuổi thật.