Ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong danh hiệu NSND: Sống trong biệt phủ rộng 8.000m2, hôn nhân lận đận với 2 lần đò

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982, nổi tiếng sau khi đoạt giải Ba dòng nhạc Dân gian tại cuộc thi Sao Mai năm 2003. Sau khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội (hiện là Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội), Phương Thảo công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Ở tuổi 41, Phạm Phương Thảo trở thành ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND , theo quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước ký ngày 28/11/2023. Chia sẻ niềm vui với báo Thanh Niên, nữ ca sĩ cho biết tuy chưa nhận được thông báo chính thức về việc được phong tặng NSND, mới chỉ biết gián tiếp thông qua sự chia sẻ, chúc mừng của các nhà báo, đồng nghiệp, bạn bè song cô vẫn rất vui, xúc động và vô cùng hồi hộp, mong chờ. Cô dự định người đầu tiên chia vui khi có quyết định chính thức sẽ là mẹ - người đặc biệt của cuộc đời cô, từng nhiều năm có tên trong… danh sách "vay nợ" để "tiếp sức" cho cô hoàn tất các chương trình học tập.

Trong sự nghiệp, Phạm Phương Thảo giành được nhiều giải thưởng, huy chương vàng từ nhiều hội diễn âm nhạc toàn quốc chuyên nghiệp. Nhờ chất giọng cao, khỏe và sáng, cô đã thể hiện thành công rất nhiều ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích như: "Ai vô xứ Nghệ", "Bài ca thống nhất", "Khúc hát sông quê"...

Ngoài tài năng ca hát, nữ ca sĩ có khả năng viết nhạc, làm thơ. Một số sáng tác nổi bật của nữ ca sĩ như "Chàng vinh quy", "Mơ duyên", "Gái Nghệ" hay tập thơ "Đi hết xuân thì"... đều được khán giả đón nhận.

Vào năm 2016, Phạm Phương Thảo cũng là ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT. Những năm gần đây, cô xuất hiện nhiều trong vai trò giám khảo chuyên môn giải thưởng âm nhạc, nghệ thuật lớn, tiêu biểu là giải Sao Mai 2023.

Trong sự nghiệp, Phạm Phương Thảo giành được nhiều giải thưởng, huy chương vàng từ nhiều hội diễn âm nhạc toàn quốc chuyên nghiệp

Là một người nghệ sĩ đa tài, thế nhưng Phạm Phương Thảo lại có đời tư vô cùng chông chênh khi trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và chịu nhiều đắng cay. Hiện tại, cô tìm thấy sự tĩnh tâm, bình yên trong cuộc sống giản dị, với chăm sóc và trồng cây.

Nói về chuyện đi bước nữa, nữ ca sĩ bộc bạch: "Tôi tin số phận là có thật. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ cái số mình vô duyên với quân tử. Lỗi tại ông trời thôi, ban cho mình chút tài mọn, chút nhan sắc thì lấy của mình cái yên ổn của đàn bà".

Là một người nghệ sĩ đa tài, thế nhưng Phạm Phương Thảo lại có đời tư vô cùng chông chênh khi trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và chịu nhiều đắng cay

Phạm Phương Thảo hiện ở khu nhà vườn rộng 8.000 m2 ở ngoại thành Hà Nội. Những năm dịch COVID-19 ập đến khiến cô không thể đi diễn nên đã chuyển về đây sống, hàng ngày cuốc đất trồng cây, xây biệt phủ và đặt tên là Thuận Thiên Điện.

Ở thời điểm hiện tại, Phạm Phương Thảo cho biết cô hài lòng với tất cả

Khi được hỏi về cuộc sống sung túc hiện tại, nữ ca sĩ chia sẻ: “Khái niệm giàu của mỗi người ở định mức nào? Ví như tôi có mảnh đất ngoại ô và ra đây sống ung dung thì mọi người thấy là giàu có và tôi cũng thấy thế là đủ đầy lắm rồi. Tuy nhiên, đồng nghiệp tôi nhiều người còn có nhiều hơn thế nhưng họ chọn sống nội thành để chủ động công việc và cuộc sống riêng bởi vẫn muốn lao động nhiều hơn nữa. Với tôi, cứ vừa đủ đã là giàu có về tất thảy”.

Phạm Phương Thảo hiện ở khu nhà vườn rộng 8.000 m2 ở ngoại thành Hà Nội. Những năm dịch COVID-19 ập đến khiến cô không thể đi diễn nên đã chuyển về đây sống

Ở thời điểm hiện tại, Phạm Phương Thảo cho biết cô hài lòng với tất cả. Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ mong mỏi lớn nhất ở tuổi này chính là sự bình an của cha mẹ: "Cứ tận hưởng cuộc sống và làm đẹp cho cuộc đời, ngày nào cũng an vui mới là hạnh phúc. Tôi yêu cha mẹ hơn con cái nên chỉ cần cha mẹ khỏe và sống vui là tôi yên tâm sống phần đời của mình".