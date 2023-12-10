'Ông hoàng phim hài Tết' - NSƯT Quang Tèo: 40 năm làm nghệ thuật vẫn trượt danh hiệu NSND, 60 tuổi có cơ ngơi bề thế rộng 1000m2

NSƯT Quang Tèo tên thật là Nguyễn Tiến Quang sinh năm 1962 tại Hà Nội. Nam nghệ sĩ công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội cho đến lúc nghỉ hưu vào năm 2015 và mang quân hàm Thượng tá.

Mới đây, trong danh sách nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND đợt 1 và 2 năm 2023 đều vắng tên NS Quang Tèo . Điều này khiến khán giả không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Chia sẻ với Vietnamnet, một ủy viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND chia sẻ lý do NSƯT Quang Tèo thiếu 1 phiếu bầu nên "trượt" xét tặng danh hiệu NSND.

Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng sở hữu nhiều thành tích trong các kỳ liên hoan sân khấu toàn quân và toàn quốc, nghệ sĩ Quang Tèo đã được Nhà nước công nhận Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2012.

Vốn sinh ra trong gia đình làm nghề nông tại làng Vòng, Hà Nội nên Quang Tèo có được kiến thức, vốn sống mà dễ dàng hóa thân vào những dạng vai người nông dân mộc mạc, chân chất. Trong sự nghiệp làm nghệ thuật, anh gây ấn tượng với khá nhiều vai diễn như Phó Sung trong Ấp sậu lúc hoàng hôn, vai Thông trong Quán vắng, vai Bền trong Thời gian không im lặng,…

Vốn sinh ra trong gia đình làm nghề nông tại làng Vòng, Hà Nội nên Quang Tèo có được kiến thức, vốn sống mà dễ dàng hóa thân vào những dạng vai người nông dân mộc mạc, chân chất

Trước đây, Quang Tèo từng cùng cố nghệ sĩ Giang Còi tạo nên một "cặp bài trùng" ăn ý trong chương trình Gặp nhau cuối tuần. Ngoài ra, anh còn nổi tiếng với vai diễn người nông dân chân chất trong series phim hài Tết Đại gia chân đất.

Suốt vài chục năm qua, Quang Tèo đi khắp mọi miền tổ quốc, để mang niềm vui tiếng cười đến với mọi người, nhất là vào những ngày Tết. Vì thế, nhiều khán giả yêu mến gọi anh là ông hoàng phim hài Tết. Trước biệt danh này, nam nghệ sĩ khiêm tốn chia sẻ: "Khán giả yêu mến thì gọi vậy, nhưng cá nhân tôi không thích ai gọi mình là "ông hoàng" phim hài Tết đâu, tôi là "người nghệ sĩ nông dân". Mình làm nghề vì đam mê, đem lại niềm vui cho khán giả, chứ danh xưng với tôi không quá quan trọng".

Suốt vài chục năm qua, Quang Tèo đi khắp mọi miền tổ quốc, để mang niềm vui tiếng cười đến với mọi người, nhất là vào những ngày Tết. Vì thế, nhiều khán giả yêu mến gọi anh là ông hoàng phim hài Tết

Sau khi về hưu, anh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, không chú trọng cát-xê. Theo chia sẻ, Quang Tèo có tháng vắng nhà khoảng 25 ngày, tháng ít hơn cũng tầm 15 ngày. Quang Tèo vừa hoàn thành dự án điện ảnh Chạm vào hạnh phúc của đạo diễn Mai Long, quay trong nửa năm.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, NSƯT Quang Tèo có một tổ ấm khá viên mãn. Vợ chồng anh có với nhau một cặp song sinh (một trai, một gái). Các con hiện đã bước sang tuổi 20, ngoan ngoãn, có năng khiếu nghệ thuật nhưng không có ý định nối bước cha.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, NSƯT Quang Tèo có một tổ ấm khá viên mãn. Vợ chồng anh có với nhau một cặp song sinh (một trai, một gái)

Vì Quang Tèo thường xuyên đi diễn, nên vợ con đã quen với cảnh anh vắng nhà. Nam nghệ sĩ hài hước chia sẻ, hôm nào được nghỉ anh phải "xin phép để được ở nhà". Những ngày không có lịch trình công việc, anh dành phần lớn thời gian ở nhà, xem tivi, cập nhật tin tức, uống trà, ngắm cây cối...

Nghệ sĩ Quang Tèo chia sẻ, để có được gia đình ấm êm, hạnh phúc, bà xã anh đóng góp công lao không nhỏ. Vợ nam nghệ sĩ là một người phụ nữ hiền dịu, khéo chăm con. Chị luôn là hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm phát triển sự nghiệp.

Nhờ chăm chỉ lao động nhiều năm qua, đến năm 2022 nghệ sĩ khánh thành cơ ngơi nhà vườn tại Thạch Thất (Hà Nội) rộng 1.000 m2 được xây theo phong cách tân cổ điển

Nhờ chăm chỉ lao động nhiều năm qua, đến năm 2022 nghệ sĩ khánh thành cơ ngơi nhà vườn tại Thạch Thất (Hà Nội) rộng 1.000 m2 được xây theo phong cách tân cổ điển. Cơ ngơi xây trên mảnh đất được anh mua từ 18 năm trước. Quang Tèo yêu thiên nhiên, thích trồng hoa, cây cối. Anh cho biết hầu hết cây được bạn bè tặng, đôi khi nghệ sĩ phải từ chối vì không còn đủ đất để trồng.

Quang Tèo yêu thiên nhiên, thích trồng hoa, cây cối. Anh cho biết hầu hết cây được bạn bè tặng, đôi khi nghệ sĩ phải từ chối vì không còn đủ đất để trồng

"Tôi chăm chỉ mới có thành quả như thế. Một số bạn trẻ hỏi, làm thế nào để giàu như chú? Tôi nói: Cậu gọi tớ bằng chú nghĩa là tuổi tôi và tuổi cậu đã là khoảng cách lớn rồi. Nhưng tôi cũng khuyên các bạn ấy, từ chiêm nghiệm trong cuộc sống của mình: Muốn có của ăn của để thì phải chịu khó, làm ăn lương thiện, chuẩn chỉ, chứ đừng vội vã thấy người ta giàu mình cũng muốn làm giàu nhanh" - anh nói.

Ở tuổi 61, mong muốn của NSƯT Quang Tèo là có nhiều sức khỏe để đi được đi nhiều nơi, giao lưu và biểu diễn cho khán giả mọi miền.