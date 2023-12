'Táo giao thông' NSƯT Chí Trung: Vật vã 3 lần 'trượt' danh hiệu NSND, U70 hạnh phúc bên bạn gái kém 18 tuổi nhưng không cưới

Tính đến nay, Chí Trung đã 3 lần vắng bóng trong danh sách phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân

Thời điểm đó, NSƯT Chí Trung cho biết, sau gần 30 năm gắn bó với sân khấu, anh giành được 6 huy chương vàng và 8 huy chương bạc qua các kỳ hội diễn. Kể từ sau khi được xét tặng danh hiệu NSƯT, Chí Trung cũng giành nhiều giải thưởng ở những kỳ hội diễn khác nhau.

Từ năm 1997 đến 2015, anh cũng có 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc, 21 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Nhà hát, 3 lần cấp Bộ, được Thủ tướng Chính phủ khen tặng. Năm 2013, anh đoạt huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu kịch Lưu Quang Vũ.

"Nếu danh hiệu NSND cao quý được xét tuyển công bằng, tự nhiên và công nhận đúng thành tích của nghệ sĩ, với giá trị nghệ thuật, các nghệ sĩ như Xuân Hinh, Thành Lộc… xứng đáng được ghi nhận danh hiệu NSND từ lâu" - anh nói.

Đến năm 2018, danh sách các nghệ sĩ được xét tặng danh hiệu NSND tiếp tục vắng bóng Chí Trung. Trước thắc mắc của dư luận, ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng cho biết, khi đó NSƯT Chí Trung đang là quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nên việc xét tặng danh hiệu phải do nhà hát đề nghị lên Hội đồng cấp Bộ. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền không nhận được hồ sơ của nghệ sĩ Chí Trung.

Cách đây không lâu, trong cuộc trò chuyện với Dân trí, khi nhận được câu hỏi "Cống hiến gần 45 năm cho sân khấu và nghệ thuật, nhưng đến khi nghỉ hưu anh mới được đề xuất phong tặng danh hiệu NSND, anh có còn "mặn mà" với danh hiệu đó không?". Chí Trung trả lời: "Nói "mặn mà" thì cũng hơi quá, nhưng thích không thì ai chẳng thích. Nhưng thích mà phải lăn lộn và vượt quá sức mình thì không phải chất của tôi, cái gì đến thì nó đến thôi, tôi đã 30 năm NSƯT rồi". "Táo Giao thông" bộc bạch, mỗi kỳ xét duyệt, anh lại làm hồ sơ, nó giống như đuổi theo một bóng hồng lâu lắm rồi nhưng mãi không đạt được thì cảm xúc cũng nhạt dần.

Bên cạnh sự nghiệp, về đường tình duyên, NSƯT Chí Trung và NSƯT Ngọc Huyền từng khiến khán giả sốc khi công bố chính thức đường ai nấy đi sau gần 40 năm gắn bó. Theo Chí Trung chia sẻ thì cả hai đổ vỡ từ năm 2018 nhưng phải 2 năm sau, anh mới công bố.

Chia sẻ lý do ly hôn, nam nghệ sĩ không phủ nhận anh là người gia trưởng, lăng nhăng. "Có lẽ, chúng tôi chia tay vì sự vô cảm đến dần dần sau quá trình sống quá dài với nhau, có thể là do sự gia trưởng của tôi lớn, có thể do tính lăng nhăng của tôi làm cho Ngọc Huyền không chịu nổi khi về già" - Chí Trung nói trên chương trình Lời tự sự.

Chí Trung từng cho biết, kể từ khi chia tay, anh mất thời gian dài vượt qua nỗi đau. Đồng thời, anh nghĩ 2 người khó làm bạn vì anh vẫn còn nhớ, còn thương vợ cũ. Hiện tại, nam nghệ sĩ gạo cội đã tìm được hạnh phúc bên bạn gái là nữ doanh nhân xinh đẹp Ý Lan. Tuy nhiên ông lại không có ý định kết hôn với nữ doanh nhân.



Về lý do, nghệ sĩ Chí Trung tiết lộ: “Với Ý Lan, chúng tôi yêu thôi chứ không lấy. Điểm kết của tôi là trại dưỡng lão chứ không phải sống nhờ vào ai cả. Các con tôi cũng đã có cuộc sống gia đình riêng. Tính tôi tự kỷ từ bé mà, tự quyết định chứ chẳng bao giờ xin ý kiến ai.

Đến độ tuổi nào đấy mình sẽ làm phiền người khác vì sự khó tính của mình. Tôi đã đặt chỗ trong viện dưỡng lão rồi, nhưng lúc này tôi vẫn đang rất tốt, rất hạnh phúc. Tôi hơn bạn gái những 18 tuổi. 10 năm nữa tôi 71 là thằng già khó tính thì sao phải làm phiền bạn ấy".

Bạn gái Chí Trung cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 2 con. Cô sở hữu sắc vóc nổi bật và từng đoạt giải á hậu một cuộc thi dành cho doanh nhân vào năm 2017

"Với tình cảm hiện tại, điều quan trọng là ở bên nhau vẫn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, thông cảm và sẻ chia cùng nhau mọi khoảnh khắc buồn, vui trong cuộc sống" - anh bộc bạch.

Bạn gái Chí Trung cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 2 con. Cô sở hữu sắc vóc nổi bật và từng đoạt giải á hậu một cuộc thi dành cho doanh nhân vào năm 2017. Nói về tình yêu với Chí Trung, Ý Lan từng chia sẻ: "Chúng tôi không phụ thuộc và dựa dẫm nhau. Anh ấy cũng không phải "nuôi" tôi và ngược lại tôi cũng không phải "nuôi" anh ấy. Chúng tôi mang lại cho nhau niềm vui mỗi ngày, tạo động lực cho cuộc sống trở nên tích cực hơn".