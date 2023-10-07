Chí Trung 'tình bể bình' bên bạn gái Á hậu kém 17 tuổi ở trời Âu, không quên gửi lời nhắn nhủ cho người thương

Mới đây, Chí Trung và bạn gái doanh nhân Ý Lan kém 18 tuổi khoe loạt ảnh "tình bể bình" trong chuyến du lịch châu Âu.

Cả hai cùng ngồi thuyền ngắm khung cảnh lãng mạn của thành phố Venice nổi tiếng ở Ý. Không những thế, cặp đôi luôn có những hành động lãng mạn, thân thiết vừa đủ cùng nhau khi ngắm tháp Eiffel (Pháp). Ngoài ra, NSƯT Chí Trung còn khoe hình ảnh anh cùng bạn gái thoải mái thực hiện những động tác tạo dáng trong không gian lãng mạn tại phim trường bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh đình đám một thời tại Thụy Sĩ.

Cả hai cùng ngồi thuyền ngắm khung cảnh lãng mạn của thành phố Venice nổi tiếng ở Ý.

Nam nghệ sĩ thường xuyên đưa người thương đi du lịch khắp nơi.

Anh cùng bạn gái thoải mái thực hiện những động tác tạo dáng trong không gian lãng mạn tại phim trường bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh.

Họ cùng nhau khi ngắm tháp Eiffel (Pháp).

Sau hơn 1 năm nghỉ hưu, nam nghệ sĩ thường xuyên đưa người thương đi du lịch khắp nơi. NSƯT còn gửi lời nhắn nhủ tới doanh nhân Ý Lan: "Anh tuy đã tuổi xế chiều. Sẽ cùng em đón thật nhiều ban mai".

Chí Trung sinh năm 1961 ở Hà Nội, là con trai của nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ violin Phùng Thúy Lan. Trên sân khấu kịch, anh từng tham gia các vở diễn Romeo và Juliet, Lời thề thứ 9, Trò đời... Nghệ sĩ cũng góp mặt trong phim Tết này ai đến xông nhà, Thái sư Trần Thủ Độ... Ngoài ra, anh nổi tiếng qua chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Chí Trung được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997, được bổ nhiệm chức quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 2017.

NSƯT Chí Trung và bạn gái Ý Lan công khai mối quan hệ từ đầu năm 2020, sau khi nam nghệ sĩ ly hôn với bà xã Ngọc Huyền. Ý Lan kém NSƯT Chí Trung khoảng 17 tuổi, sở hữu nhan sắc mặn mà, quý phái, từng là Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2017 và hiện đang làm chủ một thương hiệu chăm sóc sắc đẹp tại Hà Nội.