Nối gót Trấn Thành, NSƯT Chí Trung cũng xót xa về 'đời nghệ sĩ' nhưng phản ứng khán giả 'lạ lắm'!

Trấn Thành nói: “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó. Hãy nếm 4 chữ "hào quang rực rỡ” đi để biết nó là cái gì"

Vào tháng 5 năm ngoái, NSƯT Chí Trung bất ngờ thông báo đã nhận quyết định nghỉ hưu và rời khỏi vị trí Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Sau thời gian dài cống hiến cho nghệ thuật, nam nghệ sĩ cũng đã được trong lòng người hâm mộ nhiều ấn tượng sâu sắc. Sau khi nhận quyết định nghỉ hưu, nam nghệ sĩ bắt đầu đi du lịch ở nhiều địa điểm nổi tiếng trong và ngoài nước. Đồng hành cùng anh chính là bạn gái hoặc những người bạn thân thiết. Sau khi nhận quyết định nghỉ hưu, nam nghệ sĩ bắt đầu đi du lịch ở nhiều địa điểm nổi tiếng trong và ngoài nước Chia sẻ ở một chương trình, nghệ sĩ Chí Trung từng nghẹn ngào cho biết bản thân không chọn nghệ thuật nhưng nghệ thuật đã chọn ông. Hay nói cách khác, ông cảm thấy nghệ thuật đã khiến bố mẹ mình ly hôn nên không mấy mặn mà. Gia đình tan vỡ khiến nam nghệ sĩ phải trải qua một tuổi thơ đầy mặc cảm.

“Ngày bố mẹ bỏ nhau, tôi chỉ mới 4 tuổi. Nếu gọi là một trong những bệnh nhân tự kỷ đầu tiên thì tôi chính là như vậy. Cả một tuổi thơ tôi lúc ở với bố, lúc với mẹ, lúc với nội hay ở chùa. Tôi cảm thấy thiệt thòi lắm, bạn bè ai cũng đầy đủ gia đình. Những đêm 30 Tết, Hà Nội mưa phùn tôi cứ lủi thủi ra đường, ngửa mặt lên trời để nước mắt hòa nước mưa. Dù là nghệ sĩ hài nhưng những ngày vui của nhà hát hay dân tộc tôi lúc nào cũng ra một góc rơi nước mắt - anh tâm sự. Ông cảm thấy nghệ thuật đã khiến bố mẹ mình ly hôn nên không mấy mặn mà. Gia đình tan vỡ khiến nam nghệ sĩ phải trải qua một tuổi thơ đầy mặc cảm. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, NSƯT Chí Trung tiếp tục có bày tỏ xót xa cho đời nghệ sĩ. Bên cạnh đó anh thừa nhận bản thân chưa từng giàu có xuyên suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Nam nghệ sĩ tâm sự: "Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo. Lời bài ca “Tình xưa nghĩa cũ” của Jimmii Nguyễn cứ văng vẳng bên tai. Mình thì chưa bao giờ giàu để có nhiều người theo nhưng quạnh hiu trống vắng thì đã trải khi nghỉ hưu! Cũng chưa một lần dính đến cờ bạc vì cực ghét nhưng đúng là đời nghệ sĩ quả có nhiều suy ngẫm! Nhiều người yêu mến thì có thật nhưng đó là khi ánh đèn sân khấu được bật lên, ông hoàng bà chúa xuất hiện và mọi người cũng như nghệ sĩ được sống những giây phút thăng hoa của mộng mơ!".

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, NSƯT Chí Trung tiếp tục có bày tỏ xót xa cho đời nghệ sĩ Anh chiêm nghiệm thêm về quy luật khắc nghiệt của "cơm áo gạo tiền" trong cuộc sống hiện thực: "Trở về đời thực, nghệ sĩ cũng phải tuân theo quy luật khắc nghiệt của cơm áo gạo tiền, cũng cần kiếm sống để nuôi con, nuôi những giấc mơ ảo ảnh của hào quang và thực tế thì “lang thang hoài trên phố” để chẳng nhớ nổi "một con đường"! Vậy nhưng nghệ sĩ vẫn phải tồn tại để đêm đêm đến với “Kiếp cầm ca”, để cháy hết mình cho các thân phận trong kịch bản và lảo đảo về nhà khi thành phố đã ngủ yên! Đôi dòng cảm thán khi chợt nhớ đến “ngày xưa”!". Anh chiêm nghiệm thêm về quy luật khắc nghiệt của "cơm áo gạo tiền" trong cuộc sống hiện thực Ngay khi nhận trạng thái của nghệ sĩ Chí Trung đăng tải đã nhận được nhiều sự chú ý. Bên dưới bình luận, nhiều người tỏ ra đồng cảm với triết lí đời nghệ sĩ của Chí Trung. Một số người cũng bày tỏ sự trân trọng và ngưỡng mộ thành quả mà nam nghệ sĩ cố gắng suốt nhiều năm qua.

Bên dưới bình luận, nhiều người tỏ ra đồng cảm với triết lí đời nghệ sĩ của Chí Trung Trái ngược lại phản ứng của khán giả đối với Chí Trung, vừa qua tại một sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng, khi Trấn Thành bật khóc kể về "đời nghệ sĩ khó nuốt" và "hào quang rực rỡ" thì lại nhận về đa số ý kiến tiêu cực. Không chỉ khán giả mà các nghệ sĩ khác đều lên tiếng bất bình vì phát ngôn của Trấn Thành. Cụ thể, Trấn Thành nói: “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó. Hãy nếm 4 chữ "hào quang rực rỡ” đi để biết nó là cái gì".

Lý do nghệ sĩ Chí Trung 'vừa giận vừa thương' trước vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển chất cấm Mới đây, nghệ sĩ Chí Trung nhận được sự quan tâm khi chia sẻ bài viết nêu quan điểm cá nhân về sự việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị bắt liên quan đến hàng cấm.

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