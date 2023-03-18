Lý do nghệ sĩ Chí Trung 'vừa giận vừa thương' trước vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển chất cấm

Hậu trường 18/03/2023 13:35

Mới đây, nghệ sĩ Chí Trung nhận được sự quan tâm khi chia sẻ bài viết nêu quan điểm cá nhân về sự việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị bắt liên quan đến hàng cấm.

 

Mới đây, trên trang cá nhân nghệ sĩ Chí Trung có bài viết chia sẻ quan điểm cá nhân về sự việc 4 nữ tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines bị bắt liên quan đến hàng cấm. 

Nam diễn viên chia sẻ: "10 triệu đồng có đáng để đánh đổi 4 cuộc đời trẻ đẹp vậy không các em ơi. Nghĩ mà vừa giận vừa thương, 11,3 kg “mai thúy" chứ có ít đâu! Chắc do chủ quan, tôi nghĩ vậy…".

Ngay sau đó, bài viết trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. 

Lý do nghệ sĩ Chí Trung 'vừa giận vừa thương' trước vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển chất cấm - Ảnh 1
Nghệ sĩ Chí Trung có bài viết chia sẻ cảm xúc về sự việc 4 nữ Vietnam Airlines bị bắt - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện gần 11,5 kg ma túy và thuốc lắc trong hành lý của 4 tiếp viên. Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện trong 3 vali hành lý của tiếp viên V.T.Q (sinh năm 1993), có 1 vali chứa 43 tuýp kem đánh răng hiệu "Signal Expert White". Đây là thương hiệu kem đánh răng khá phổ biến và được bán nhiều tại Việt Nam. Cắt những tuýp kem này ra, lực lượng chức năng phát hiện và cân tại chỗ theo cân của Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, được 2,18 kg viên nén màu xám (dạng viên nén như thuốc lắc, ma túy), 1 kg chứa chất bột màu trắng. Kết quả thử nhanh tại chỗ, cả 2 mẫu đều có phản ứng dương tính với chất cocaine và ketamin. Tổng cộng lượng ma túy, thuốc lắc tiếp viên Q. mang về nước là 3,18 kg.

Thứ 2, hành lý của tiếp viên T.T.T.Ng. (sinh năm 1993) cũng có 3 vali (2 xách tay và 1 ký gửi). Kết quả trong kiện hành lý ký gửi có 0,78 kg viên nén xám (dạng thuốc lắc), chứa trong các tuýp kem đánh răng.

Lý do nghệ sĩ Chí Trung 'vừa giận vừa thương' trước vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển chất cấm - Ảnh 2
Hành lý của 4 nữ tiếp viên trong phi hành đoàn nghi vấn có chứa ma túy - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Thứ 3, hành lý của tiếp viên N.T.Th (sinh năm 1986) cũng gồm 2 vali xách tay, 1 vali ký gửi. Bên trong vali ký gửi, hải quan phát hiện có 43 tuýp kem đánh răng hiệu "Signal Expert White" trong đó, có 31 tuýp kem chứa 2,18 kg viên nén xám, 12 hộp kem chứa bột trắng, trọng lượng 1 kg. Như vậy, lượng ma túy và thuốc lắc mà tiếp viên Th. mang có tổng trọng lượng 3,18 kg. T.Th. cũng là tiếp viên trưởng của đoàn.

Thứ 4, hành lý của tiếp viên Đ.P.V (sinh năm 1996) gồm 2 vali xách tay và 1 kiện hàng ký gửi. Trong kiện hàng ký gửi, lực lượng chức năng phát hiện có 2,02 kg viên nén màu xám (dạng thuốc lắc) và 2 kg bột trắng dương tính với chất cocain. Tổng trọng lượng thuốc lắc và ma túy của tiếp viên P.V mang là 4,02 kg, nhiều nhất trong 4 tiếp viên.

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Từ khóa:   Chí Trung sao Việt 4 tiếp viên hàng không vận chuyển chất cấm

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