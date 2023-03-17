Nathan Lee bình luận khiếm nhã dưới bài đăng của Thủy Tiên, nguyên nhân là do đâu?

Mới đây, Nathan Lee đã để lại bình luận được cho là khiếm nhã dưới bài đăng của ca sĩ Thủy Tiên . Cụ thể, khi đăng bài khoe chuyến du lịch dãy Himalaya bằng trực thăng của mình và Công Vinh, Thủy Tiên để chú thích: “Giấc mơ tuyết trắng”. Nữ ca sĩ bày tỏ sự thích thú khi được nhìn thấy tuyết, cùng ông xã có trải nghiệm độc nhất vô nhị này.

Bài đăng đã có từ ngày 9/2, nhưng không rõ lý do vì sao mà hơn 1 tháng sau, tức sáng 17/3, Nathan Lee lại "đào lại" bài viết này. Nam ca sĩ dùng tài khoản Facebook có tích xanh, để lại bình luận khiếm nhã ngay dưới nhằm tuyên bố bản quyền của mình với bài hát “Giấc mơ tuyết trắng”.

Ngay sau đó, bình luận của Nathan Lee thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tuy nhiên, bình luận trên của Nathan Lee đã bị xoá, tuy nhiên nhiều người vẫn kịp nhanh tay chụp lại.

Nam ca sĩ còn đăng bài cảnh cáo một nhân vật tên Tiên, nghi là Thủy Tiên. Nam ca sĩ tuyên bố đối phương là “thứ ăn cắp, phường trộm cướp” và cho biết mình biết hết mọi thứ về người tên Tiên này.

Sau khi đăng tải, bài viết của Nathan Lee thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào năm 2022, tranh chấp giữa Thủy Tiên và Nathan Lee về ca khúc Giấc mơ tuyết trắng của nhạc sĩ Quốc Bảo từng là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, Giấc mơ tuyết trắng từng là bản hit của ca sĩ Thủy Tiên cách đây nhiều năm. Thế nhưng đến năm 2021, bài hát này đã được Nathan Lee mua độc quyền trong thời hạn 3 năm. Ồn ào nổ ra khi Thủy Tiên quyết định hát lại hit cũ trong liveshow riêng của mình.

Dù Thủy Tiên lên tiếng phân trần rằng cô đã xin phép nhạc sĩ Quốc Bảo trước khi trình diễn, nhưng phía Nathan Lee không chấp nhận. Thời điểm đó, nam ca sĩ khẳng định sẽ nhờ luật pháp can thiệp để đòi lại công bằng. Hiện tại, drama Giấc mơ tuyết trắng giữa Nathan Lee và ca sĩ Thủy Tiên lần nữa trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn.