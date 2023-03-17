Siêu mẫu Hà Anh tiết lộ chuyện 'sống chung với mẹ chồng ngoại quốc' trong vòng 7 tháng

Hậu trường 17/03/2023 20:30

Siêu mẫu Hà Anh không những được ông xã người Anh yêu thương, cưng chiều hết mực mà còn chinh phục được trọn vẹn tình cảm của bố mẹ chồng dù cách trở địa lý.

Siêu mẫu Hà Anh là một trong những chân dài đình đám của showbiz Việt. Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Hà Anh còn sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây và con gái Myla. Không những được ông xã người Anh yêu thương hết mực, Hà Anh còn chinh phục được trọn vẹn tình cảm của bố mẹ chồng. Dù cách trở địa lý nhưng Hà Anh và mẹ chồng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

 

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã chia sẻ loạt hình ảnh chia sẻ về chuyện sống cùng mẹ chồng trên trang cá nhân: "Thật may mắn khi mẹ dành 7 tháng qua để sang Việt Nam chơi và chăm con cháu. Cháu Myla từ khi sinh ra đến giờ mới được dành thời gian nhiều như vậy bên bà, được đùa nghịch với bà, vui chơi với bà với bao kỷ niệm. Chồng của con đi làm việc xa nhà hơn 10 năm nay giờ mới có dịp ở gần để báo hiếu cho mẹ. Còn con là con dâu mẹ, nhưng cảm giác thân thương như ruột thịt. Mẹ luôn đứng về phía con dâu để bênh con dâu trước con trai mình. Chỉ còn hơn một tháng nữa là mẹ về với ông, hẹn mẹ mùa hè chúng con lại qua quấy quả ông bà".

Siêu mẫu Hà Anh tiết lộ chuyện 'sống chung với mẹ chồng ngoại quốc' trong vòng 7 tháng - Ảnh 1Siêu mẫu Hà Anh tiết lộ chuyện 'sống chung với mẹ chồng ngoại quốc' trong vòng 7 tháng - Ảnh 2
Siêu mẫu Hà Anh bên cạnh ông xã và mẹ chồng - Ảnh: FBNV

Trước đó, siêu mẫu từng tâm sự mẹ chồng là người vô cùng đáng yêu, tâm lý. Bà là người hoạt ngôn, thích được sum vầy cùng gia đình nhưng luôn tinh tế dành cho con trai và con dâu những khoảng thời gian riêng tư nhất định.

Khi Hà Anh sinh em bé, mẹ chồng siêu mẫu không ngại bay từ London về Việt Nam để hỗ trợ cô chăm con. Khi vợ chồng cô sang Anh, bà lo lắng, chăm chút cho con, cháu từng chút một. Mẹ chồng Hà Anh về Việt Nam khá thường xuyên và đồng hành cùng gia đình siêu mẫu trong nhiều chuyến du lịch. Hà Anh rất hạnh phúc khi chia sẻ hình ảnh gần gũi với mẹ chồng.

Siêu mẫu Hà Anh tiết lộ chuyện 'sống chung với mẹ chồng ngoại quốc' trong vòng 7 tháng - Ảnh 3Siêu mẫu Hà Anh tiết lộ chuyện 'sống chung với mẹ chồng ngoại quốc' trong vòng 7 tháng - Ảnh 4Siêu mẫu Hà Anh tiết lộ chuyện 'sống chung với mẹ chồng ngoại quốc' trong vòng 7 tháng - Ảnh 5
Mẹ chồng của nàng siêu mẫu dành 7 tháng qua để sang Việt Nam chơi và chăm con cháu - Ảnh: FBNV

Siêu mẫu Hà Anh và mẹ chồng có mối quan hệ rất thân thiết. Nhưng bản thân Hà Anh từng chia sẻ, cô không có bí quyết gì quá cầu kỳ để duy trì mối quan hệ này, chẳng qua là cô luôn đối xử với gia đình chồng một cách chân thành nhất mà thôi.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng cho rằng để được mẹ chồng yêu thương, nàng dâu nên duy trì thái độ độc lập, sòng phẳng, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nhờ vả hay dựa dẫm quá nhiều vào mẹ chồng để đạt được lợi ích cho riêng mình. Ngoài ra, nàng dâu không nên có thái độ hơn thua, toan tính vượt mặt gia đình chồng.

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Từ khóa:   siêu mẫu Hà Anh và mẹ chồng Siêu mẫu Hà Anh sao Việt

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