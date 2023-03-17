Minh Tú tiết lộ chia tay bạn trai nước ngoài 2 năm vì mắc bệnh về tử cung, khó có con

Hậu trường 17/03/2023 13:41

Mới đây, trên kênh cá nhân, siêu mẫu Minh Tú đã lần đầu chia sẻ về sức khỏe và chuyện tình cảm thời gian qua. Cô tiết lộ bản thân quyết định chia tay bạn trai người nước ngoài 2 năm vì mắc bệnh về tử cung, khó có con.

Mới đây, trên kênh cá nhân, siêu mẫu Minh Tú đã lần đầu chia sẻ về sức khỏe và chuyện tình cảm thời gian qua. Cô kể cách đây hai năm, trong một lần đi khám tổng quát, người mẫu phát hiện bệnh lạc nội mạc tử cung. Tinh thần của cô bất ổn sau lần đi khám tổng quát.

"Lúc đó, Minh Tú đã 30 tuổi và rất quan tâm đến việc có con. Khi bác sĩ chẩn đoán tôi bị bệnh lạc nội mạc, tôi còn không biết đó là bệnh gì. Bác sĩ nói bệnh lạc nội mạc khiến khả năng có thai ngoài tử cung cao. Khả năng thụ thai khó. Khi đón nhận tin đó, tôi rất buồn và stress vì bản thân thích em bé" - Cô chia sẻ.

Minh Tú tiết lộ chia tay bạn trai nước ngoài 2 năm vì mắc bệnh về tử cung, khó có con - Ảnh 1
Minh Tú kể cách đây hai năm, trong một lần đi khám tổng quát, người mẫu phát hiện bệnh lạc nội mạc tử cung - Ảnh: Internet

Sau khi phát hiện tình trạng sức khỏe thiếu ổn định, cô quyết định chia tay bạn trai người nước ngoài 2 năm. Nữ người mẫu không dám chia sẻ lý do. Minh Tú thừa nhận bản thân là người tiêu cực, cô suy nghĩ nhiều dù đó chỉ là chuyện nhỏ. Cô trầm cảm vì nghĩ rằng không thể mang lại hạnh phúc cho người yêu.

"Bạn trai tôi lúc đó đã 40, anh luôn mong có gia đình nhỏ. Tôi suy nghĩ tiêu cực là mình không thể làm điều đó nên để anh tìm người khác phù hợp. Nhưng thời gian sau, khi tôi chia sẻ lý do, anh sẵn sàng chấp nhận và nói chúng tôi có thể nhận con nuôi" - Minh Tú nói.

Minh Tú tiết lộ chia tay bạn trai nước ngoài 2 năm vì mắc bệnh về tử cung, khó có con - Ảnh 2
Sau khi phát hiện tình trạng sức khỏe thiếu ổn định, cô quyết định chia tay bạn trai người nước ngoài 2 năm - Ảnh: Internet

Minh Tú còn cho biết cô còn mắc chứng nhược thị bẩm sinh, hở van tim, phổi không đều, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc.

"Trong cuộc đời có rất nhiều thử thách, quan trọng là tinh thần của mình để đón nhận mọi thứ ra sao. Ai cũng phải trải qua thử thách, không ai có một cuộc sống toàn vẹn, hoàn hảo cả" – Nữ người mẫu bày tỏ.

Minh Tú tiết lộ chia tay bạn trai nước ngoài 2 năm vì mắc bệnh về tử cung, khó có con - Ảnh 3
Minh Tú còn cho biết cô còn mắc chứng nhược thị bẩm sinh, hở van tim, phổi không đều, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc - Ảnh: Internet

Được biết, bạn trai hiện tại của Minh Tú tên Chris, người Đức, sống và làm việc ở châu Á hơn 15 năm. Anh và Minh Tú quen nhau năm 2011 và hẹn hò một năm sau đó. Thời gian yêu, họ từng nhiều lần rạn nứt và hàn gắn lại.

Minh Tú tiết lộ chia tay bạn trai nước ngoài 2 năm vì mắc bệnh về tử cung, khó có con - Ảnh 4
Minh Tú và bạn trai người Đức - Ảnh: Internet

Vào tháng 6/2022, nữ siêu mẫu từng đề cập đến chuyện lập gia đình: "Tôi cũng sẵn sàng nhưng việc lấy chồng không thiên về sự quyết định của tôi nữa. Tôi thì cũng mong muốn đó nhưng mà nhiều khi đối phương không mong muốn”.

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