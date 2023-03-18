Cô đào Thanh Thế lừng lẫy một thời: U80 không đủ tiền thuê nhà trọ, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng

Những màn ra bộ, đi gối của bà để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả yêu thích cải lương, tuồng cổ qua các vở Đào Tam Xuân, Thần nữ dâng ngũ linh kỳ, Phụng Nghi Đình, Trảm Trịnh Ân, Quan Công đại chiến Bàng Đức... Nhưng có ai ngờ, nữ nghệ sĩ tài danh một thời với giọng hát nội lực, từng làm say lòng bao khán giả, lại phải từ bỏ đam mê vì bệnh tật.

Nghệ sĩ Thanh Thế tên thật Nguyễn Thị Thanh Thế, sinh năm 1945, tại Mỹ Tho, cha là nhạc sĩ đàn tranh Ba Tần, ông qua đời lúc nghệ sĩ Thanh Thế được 7 tuổi. Ngay từ nhỏ Thanh Thế đã được biết đến bởi tài năng ca hát, từng làm nên thương hiệu đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ.

Trước đây, tuy catse không cao, nhưng tôi diễn nhiều suất, thù lao khá. Giờ hát ít, thù lao thấp nên đời sống ngày càng khó khăn. Bà từng tâm sự những năm sa sút sức khoẻ và kinh tế: "Thù lao một suất hát của tôi từ 1-1,5 triệu đồng. Hôm nào hát ba suất tôi được 3 triệu đồng nhưng tôi chỉ nhận một nửa, vì người tổ chức đều là chỗ thân thiết. Thu nhập của tôi khá bấp bênh vì lâu lâu mới có suất hát. Tôi đi hát cho thỏa đam mê với nghề là chính, thù lao từ nghề hát không đủ để tôi chi trả tiền thuê nhà và mọi chi phí sinh hoạt".

Sau khi chồng mất, đôi mắt nghệ sĩ Thanh Thế lại không thấy đường vì bị cườm mắt nhiều năm. Ngoài ra, con gái lấy chồng xa nhà nên bà thuê trọ cùng vợ chồng nhạc sĩ Thanh Dũng. Năm 2014, bà đã ba lần nhập viện và hai lần mổ tim. Chịu di chứng từ căn bệnh nhồi máu cơ tim nên làn hơi của nghệ sĩ Thanh Thế dần yếu đi, khi hát thường bị mệt. Thế nhưng bà vẫn ao ước được hát trước khán giả dù thù lao ít ỏi.

Khi được hỏi bà lấy đâu ra tiền để trang trải sinh hoạt hàng ngày, năm đó, ở tuổi 70 bà cho biết: "Thi thoảng vẫn có khán giả sống ở nước ngoài gửi về giúp tôi chút đỉnh, còn lại bao nhiêu con trai tôi lo. Đi hát có tiền tôi trả tiền nhà, tháng nào không có thì con trai trả. Tiền gạo tôi tự lo. Mỗi ngày chỉ phải nấu một nồi cơm, thức ăn họ bán sẵn dưới nhà, mạnh ai người ấy tự bới ăn. Hàng năm tôi vẫn nhận được 300.000 đồng cùng bánh, mứt, kẹo từ Hội nghệ sĩ mỗi dịp Tết đến. Một số nghệ sĩ trẻ, khán giả ái mộ trong nước thi thoảng vẫn cho tôi chút tiền", nữ nghệ sĩ từng tâm sự.

Đi qua thời hoàng kim, catse của bà không đủ tiền thuê nhà, ước ngủ 1 giấc rồi đi luôn cho khỏe - Ảnh: Internet

Đến năm 2019, con trai nghệ sĩ chia sẻ với truyền thông rằng bà bị té chấn thương đầu, dẫn đến vỡ mạch máu não. Sau đó sức khoẻ bà sa sút hẳn và không còn đi hát được nữa.

Bên cạnh đó, con gái nghệ sĩ Thanh Thế - cho biết vì nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh tim của mẹ chưa được chữa trị hoàn toàn nên không thể để bà đau buồn hay xúc động. Thêm nữa, bà mắc chứng nhớ nhớ quên quên, tình trạng thường gặp ở những người lớn tuổi. Chính vì thế, dù sức khỏe ổn định, sinh hoạt bình thường nhưng đôi lúc bà cũng có những hành động không kiểm soát.

"Có khi mẹ lấy đồ đem giấu, giấu rồi tìm không ra, nên người nhà phải thường xuyên để ý tới bà. Đặc biệt, phải dẹp hết vật nhọn, sắc bén để không làm bà bị thương. Thỉnh thoảng, mẹ còn lấy tiền ra đếm, đếm rồi cất đi, có lúc lại giấu mất. Vậy nên ở nhà, tôi phải đổi nhiều tiền lẻ cho mẹ bỏ túi", con gái nghệ sĩ Thanh Thế nói.

Nghệ sĩ Thanh Thế (áo vàng) cùng con gái và 2 cháu ngoại - Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Thanh Hằng kể, vì thích sự náo nhiệt, rộn ràng nên trước đây nghệ sĩ Thanh Thế chọn sống với con trai ruột (nghệ sĩ Thanh Dũng) trong một căn chung cư cũ tại quận 11 (TP.HCM) vì nơi này gần chợ, người đi lại tấp nập. Cho đến đầu năm 2021, cô đã bàn bạc với anh trai, đưa mẹ về Hóc Môn sống với mình để tiện chăm sóc. Khi đó, trí nhớ của bà phần nào đã suy giảm, không thể nhớ rõ những chuyện đã được thấy, được nghe. Ngoài ra, mẹ của chị hay mất ngủ, có lúc phải dùng đến thuốc mới có thể chợp mắt.

Phi Phụng trong lần đến thăm nghệ sĩ Thanh Thế - Ảnh: FBNV

Hồi tháng 4/2022, Phi Phụng, Phương Dung cùng hóm Ngũ long du ký đến thăm vị tiền bối Thanh Thế cũng xác nhận ở tuổi U80, bà đi đứng khó khăn, không còn minh mẫn, chỉ quanh quẩn ở nhà. Ngôi nhà thuê gần nghĩa trang để tiền thuê rẻ.

"Cô Thế đang sống tại khu trọ sát bên một nghĩa trang ở Hóc Môn (TP.HCM) cùng con cháu. Cô ấy còn một người con gái, cũng đi hát kiếm tiền nhưng rất bấp bênh. Sức khỏe cô Thế cũng yếu rồi, chân yếu nên muốn đi đâu phải nhờ người khác cõng hoặc dìu đi. Cô ấy bị lẫn, nói chuyện không rõ ràng nữa. Lần gặp gỡ gần đây, tôi thấy cô ốm đi nhiều. Mọi sinh hoạt của bà đều do con gái hỗ trợ. Cô ấy tâm sự với tôi rất nhớ nghề", Phi Phụng tiết lộ.

Tuy hay quên nhưng bà xã cố nghệ sĩ Bữu Truyện vẫn thuộc nằm lòng những vở tuồng kinh điển. Trong buổi gặp gỡ với nhóm Ngũ long du ký, nghệ sĩ Thanh Thế gây bất ngờ khi hát hồ quảng, múa nhuần nhuyễn khi hóa thân thành nữ tướng Phàn Lê Huê. Từng động tác, điệu bộ của bà vẫn thuần thục, bất chấp tuổi già và sức khoẻ ngày một yếu đi.