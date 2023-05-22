Trước tin đồn được Á hậu kém 18 tuổi 'bao nuôi', NSƯT Chí Trung bất ngờ lên tiếng khiến khán giả 'xôn xao'

Thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc bên bạn gái kém 18 tuổi là Á hậu Ý Lan. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội và dành những lời có cánh cho nhau.

NSƯT Chí Trung ghi dấu ấn với khán giả ở sân khấu kịch và các dự án phim truyền hình, trong đó đáng chú ý nhất là chương trình Gặp nhau cuối năm. Ông kết hôn với nghệ sĩ Ngọc Huyền song sau đó “đường ai nấy đi” khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Chúng tôi đến với nhau vì tìm thấy được sự an yên về tâm hồn, bên nhau thấy an toàn, hạnh phúc chứ không như người ta tưởng tượng. Ai chơi với Chí Trung đều hiểu, tôi là một người thẳng thắn, không bao giờ luồn cúi ai nên mình có thế nào thì sống vậy".

Trước nghi vấn Chí Trung được bạn gái kém 18 tuổi "bao nuôi", ông thằng thắn chia sẻ: "Có thể, họ thấy tôi có bạn gái trẻ đẹp, giỏi giang nên họ đồn vậy thôi. Tôi khẳng định, tôi và Ý Lan đến với nhau vì tình yêu, sự chân thành không nhuốm màu vật chất.

Trước nghi vấn Chí Trung được bạn gái kém 18 tuổi "bao nuôi", ông thằng thắn chia sẻ.

NSƯT Chí Trung cho biết thêm: "Sau khi ly hôn được 2 năm, tôi mới gặp người mới mà vẫn bị nói. Tôi không thanh minh, giải thích với từng người được. Đến giờ này tôi chả tiếc nuối gì cả. Hơn 60 tuổi thì tôi là "cháo cuối nồi rồi", không sân si gì nữa…".

Có thể thấy, ở tuổi ngoài 60, Chí Trung bỏ ngoài tai những thị phi, ồn ào. Nam nghệ sĩ tự thấy bản thân đã sống một cuộc đời bình thường, ít tham vọng, không bon chen. Ông chia sẻ: “Ai cho thì cảm ơn, không cho cũng chả thiết, nhất là danh và lợi. Phàm là người hoạt động trong lĩnh vực “vua biết mặt, chúa biết tên” ai chả thích danh. Nhưng danh mà phải luỵ thì bản thân không hề có. Còn lợi để nuôi thân và gia đình thì đương nhiên cũng cần, nhưng lợi mà phải vất thì cũng buông không mảy may nghĩ suy”.

Ở tuổi ngoài 60, NSƯT Chí Trung bỏ ngoài tai những thị phi, ồn ào.

Về phía Á hậu Ý Lan, cô đã có những chia sẻ với truyền thông: "Tôi và anh Chí Trung độc lập về tài chính. Chúng tôi không phụ thuộc và dựa dẫm nhau. Anh ấy cũng không phải "nuôi tôi" và ngược lại tôi cũng không phải "nuôi anh ấy". Chúng tôi mang lại cho nhau niềm vui mỗi ngày, tạo động lực cho cuộc sống trở nên tích cực hơn".

Bạn gái Chí Trung tiết lộ, cặp đôi sẽ không làm đám cưới.

Đồng thời, bạn gái nam nghệ sĩ cũng tiết lộ, hai người sẽ không làm đám cưới, mà ở bên nhau và luôn tôn trọng, yêu thương nhau. Ý Lan bộc bạch: "Tôi và anh Chí Trung cùng quan điểm là hãy cứ sống thật tốt, đối xử với nhau bằng sự tử tế, mang cho nhau niềm vui là đủ rồi".

Nghệ sĩ Chí Trung (sinh năm 1961) là một diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh và đạo diễn. Nam nghệ sĩ là con trai của nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ violoncelle Phùng Thúy Lan.

NSƯT Chí Trung.

Nam nghệ sĩ đã có những vai diễn ấn tượng trong các vở kịch lớn như: Romeo trong Romeo và Juliet, Đôn sứt trong Lời thề thứ 9, Tạ Quay trong Trò đời,... Đồng thời, Chí Trung gây dấu ấn với loạt vai diễn trong các phim: Tết này ai đến xông nhà, Thái sư Trần Thủ Độ, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Thông gia ngõ hẹp...

Vẻ ngoài phong độ, trẻ trung của NSƯT Chí Trung ở tuổi ngoài 60.

Bên cạnh đó, NSƯT Chí Trung được khán giả biết đến nhiều hơn với vai trò một nghệ sĩ hài. Cách diễn hài của nam nghệ sĩ rất chân thật, mang đậm màu sắc riêng biệt. Thỉnh thoảng, NSƯT Chí Trung buông ra một vài câu bằng chất giọng đặc trưng khiến khán giả bật cười.