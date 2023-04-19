NS Tạ Minh Tâm ngoài 60 vẫn phong độ đĩnh đạc, hôn nhân đầy viên mãn với bà xã Bạch Vân

Hậu trường 19/04/2023 09:58

Có thể nói, sau bao năm làm nghệ thuật ông là 1 trong những nghệ sĩ hiếm hoi của Vbiz “nói không với scandal”.

Vừa qua, sự xuất hiện bất ngờ của NSND Tạ Minh Tâm tại sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của học trò cưng Võ Hạ Trâm đã thu hút nhiều sự chú ý. Trước dó, nam nghệ sĩ được khán giả biết đến là một giọng hào hùng. Hơn 4 thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, ông đã có nhiều ca khúc bất hủ, trong đó phải kể đến nhạc phẩm làm nên tên tuổi của Tạ Minh Tâm là "Đất Nước Trọn Niềm Vui".

NS Tạ Minh Tâm ngoài 60 vẫn phong độ đĩnh đạc, hôn nhân đầy viên mãn với bà xã Bạch Vân - Ảnh 1
Hơn 4 thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, ông đã có nhiều ca khúc bất hủ, trong đó phải kể đến nhạc phẩm làm nên tên tuổi của Tạ Minh Tâm là "Đất Nước Trọn Niềm Vui"

Ngoài ca hát, NSND Tạ Minh Tâm còn đóng phim, dẫn chương trình. Các gameshow nổi tiếng NSND Tạ Minh Tâm dẫn dắt nổi bật có thể kể đến là Chung Sức, Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớn 5, Thử Thách,... Ông còn là người “ươm mầm” cho các thế hệ tiếp nối. NSND Tạ Minh Tâm là thầy của nhiều sinh viên Nhạc viện, trong đó có những ca sĩ nổi tiếng của showbiz hiện tại như Ngọc Mai, Võ Hạ Trâm,...

NS Tạ Minh Tâm ngoài 60 vẫn phong độ đĩnh đạc, hôn nhân đầy viên mãn với bà xã Bạch Vân - Ảnh 2
Ngoài ca hát, NSND Tạ Minh Tâm còn đóng phim, dẫn chương trình

Có thể nói, sau bao năm làm nghệ thuật ông là 1 trong những nghệ sĩ hiếm hoi của Vbiz “nói không với scandal”. Cuộc sống hôn nhân của ông với diễn viên kịch Bạch Vân cũng nhận được nhiều sự yên mến. Đến nay, đôi vợ chồng đã có thời gian gắn bó nhiều thập kỷ.

NS Tạ Minh Tâm ngoài 60 vẫn phong độ đĩnh đạc, hôn nhân đầy viên mãn với bà xã Bạch Vân - Ảnh 3
Cuộc sống hôn nhân của ông với diễn viên kịch Bạch Vân cũng nhận được nhiều sự yên mến

Trong một chương trình trên sống truyền hình, ông cho biết vợ chồng quen nhau từ thời là sinh viên, còn đi xe đạp, cùng ăn chè, ăn kem. Chặng đường tình yêu của ông và vợ cũng dài gần bằng con đường theo đuổi âm nhạc. Ông còn gọi chuyện tình của mình là “một phần không thể thiếu đối với cuộc đời mình”. 

NS Tạ Minh Tâm ngoài 60 vẫn phong độ đĩnh đạc, hôn nhân đầy viên mãn với bà xã Bạch Vân - Ảnh 4
Hiện tại NSND Tạ Minh Tâm cùng vợ đã có với nhau 2 con gái. Nay, các con của vợ chồng ông đều đã lớn, có gia đình riêng. Vì vậy, sao nam cũng đã “lên chức” ông ngoại

Dù trải qua những ngày thiếu thốn khi vừa bước chân vào hôn nhân nhưng nghệ sĩ Tạ Minh Tâm và bà xã Bạch Vân vẫn đồng hành, sẻ chia những đắng cay ngọt bùi. Thậm chí, nữ nghệ sĩ còn lui về sau để hậu thuẫn cho chồng phát triển sự nghiệp. Chính ông cũng thấy biết ơn những hy sinh của vợ dành cho mình. 

NS Tạ Minh Tâm ngoài 60 vẫn phong độ đĩnh đạc, hôn nhân đầy viên mãn với bà xã Bạch Vân - Ảnh 5
Ở tuổi xế chiều, ông vẫn cống hiến cho nghệ thuật. Tuy nhiên, sao nam dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình

Hiện tại NSND Tạ Minh Tâm cùng vợ đã có với nhau 2 con gái. Nay, các con của vợ chồng ông đều đã lớn, có gia đình riêng. Vì vậy, sao nam cũng đã “lên chức” ông ngoại. Ở tuổi xế chiều, ông vẫn cống hiến cho nghệ thuật. Tuy nhiên, sao nam dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Trên mạng xã hội, ông thường khoe khoảnh khắc đi chơi nhiều nơi với vợ, gặp gỡ bạn bè, thi thoảng dự các sự kiện học trò mời đến.

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